Доскато призначено новим заступником командувача ВМС ЗСУ

Міністр оборони України Андрій Таран призначив Олексія Доскато новим заступником командувача Військово-морських сил Збройних сил України (ВМС ЗСУ).

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на службу зв'язків з громадськістю ВМС ЗСУ.

"Наказом міністра оборони України від 17 червня 2020 року №259 капітан 1 рангу Олексій Доскато призначений заступником командувача Військово-морських сил Збройних сил України", - сказано в повідомленні.

Олексій Доскато ніс корабельну службу 12 років, командував протичовневим корветом "Вінниця" і великим десантним кораблем "Костянтин Ольшанський", очолював бригаду надводних кораблів і військово-морську базу.

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За роки військової служби неодноразово нагороджувався відзнаками командувача національного флоту, начальника Генерального штабу ЗСУ, міністра оборони України і має державну нагороду України - орден Данила Галицького.