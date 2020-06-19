Доскато призначено новим заступником командувача ВМС ЗСУ
Міністр оборони України Андрій Таран призначив Олексія Доскато новим заступником командувача Військово-морських сил Збройних сил України (ВМС ЗСУ).
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на службу зв'язків з громадськістю ВМС ЗСУ.
"Наказом міністра оборони України від 17 червня 2020 року №259 капітан 1 рангу Олексій Доскато призначений заступником командувача Військово-морських сил Збройних сил України", - сказано в повідомленні.
Олексій Доскато ніс корабельну службу 12 років, командував протичовневим корветом "Вінниця" і великим десантним кораблем "Костянтин Ольшанський", очолював бригаду надводних кораблів і військово-морську базу.
За роки військової служби неодноразово нагороджувався відзнаками командувача національного флоту, начальника Генерального штабу ЗСУ, міністра оборони України і має державну нагороду України - орден Данила Галицького.
Будь ласка, зачекайте...
на морді написано морді -бурят...
Наприклад :
Доскато (а не Дощато)
Кирпично ( а не Цегляно)
Пінопластово (тут "Какая разніца")
Бетонно (із того же матєріала)
Мафиози в Украине ещё не было ( АРАхамия был, СААКИшаили были , мафиози Не были)
https://youtu.be/eJA3-FzvZkw
Нагороди
За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни нагородженийорденом Данила Галицького (4.12.2014)
Виростили вже покоління яким:
* зброя не потрібна
* територія не потрібна
* громадяне не потрібні
* армія/флот не потрібні
Чи потрібна їм своя країна - це питання стає риторичним