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ВМС (1364) призначення (2240) ЗСУ (7200) Таран Андрій (267)

Доскато призначено новим заступником командувача ВМС ЗСУ

Доскато призначено новим заступником командувача ВМС ЗСУ

Міністр оборони України Андрій Таран призначив Олексія Доскато новим заступником командувача Військово-морських сил Збройних сил України (ВМС ЗСУ).

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на службу зв'язків з громадськістю ВМС ЗСУ.

"Наказом міністра оборони України від 17 червня 2020 року №259 капітан 1 рангу Олексій Доскато призначений заступником командувача Військово-морських сил Збройних сил України", - сказано в повідомленні.

Олексій Доскато ніс корабельну службу 12 років, командував протичовневим корветом "Вінниця" і великим десантним кораблем "Костянтин Ольшанський", очолював бригаду надводних кораблів і військово-морську базу.

Читайте: Зеленський призначив Демченка першим заступником секретаря РНБО

За роки військової служби неодноразово нагороджувався відзнаками командувача національного флоту, начальника Генерального штабу ЗСУ, міністра оборони України і має державну нагороду України - орден Данила Галицького.

Доскато призначено новим заступником командувача ВМС ЗСУ 01

Автор: 
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Топ коментарі
+6
Итальянец ?
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19.06.2020 17:37
+5
та ні..
на морді написано морді -бурят...
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19.06.2020 17:47
+4
Страна НАТО - Турки гоняют кацапов по всей Ливии .


https://youtu.be/eJA3-FzvZkw
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19.06.2020 17:40
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Итальянец ?
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19.06.2020 17:37 Відповісти
😀😀😀
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19.06.2020 17:38 Відповісти
та ні..
на морді написано морді -бурят...
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19.06.2020 17:47 Відповісти
Є припущення, що це прізвище має румунське коріння...
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19.06.2020 17:57 Відповісти
ісключітєльно русское.

Наприклад :

Доскато (а не Дощато)

Кирпично ( а не Цегляно)

Пінопластово (тут "Какая разніца")

Бетонно (із того же матєріала)
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19.06.2020 20:10 Відповісти
Пасмурно, Мляво, Строкато і Ох..нно не пропонувати
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19.06.2020 20:12 Відповісти
Кацапы - буряты это поголовно все : Ваньки- Ивановы, Петьки - Петровы, Степки - Степановы.... то есть они все уе .нные вяликоросы .. А это кто, и кто его рекомендовал ?Неужто владимир александрович по глазам прочитал у владимира владимировича нового достойного заместителя ВМС и наверно капитулянта.
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19.06.2020 18:14 Відповісти
істинний фашист, Італійці ж були фашистами
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19.06.2020 20:01 Відповісти
Еой, так и на эмблеме СБУ фашистский знак - ризочки ( фашины) переплетены
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19.06.2020 20:13 Відповісти
з венеціанців кримських?
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19.06.2020 20:02 Відповісти
Еой , а вдруг он МАФИОЗИ ?

Мафиози в Украине ещё не было ( АРАхамия был, СААКИшаили были , мафиози Не были)
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19.06.2020 20:11 Відповісти
Страна НАТО - Турки гоняют кацапов по всей Ливии .


https://youtu.be/eJA3-FzvZkw
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19.06.2020 17:40 Відповісти
У его начальника кажется тоже классная фамилия. He?
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19.06.2020 17:49 Відповісти
З Вікіпедії:

Нагороди
За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни нагородженийорденом Данила Галицького (4.12.2014)
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19.06.2020 17:51 Відповісти
Зелена влада тепер нагороджує Б. Хмельницьким, який військо запорізьке поставив під московського царя.
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19.06.2020 18:46 Відповісти
Не думаю, що вони це знають.
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19.06.2020 19:07 Відповісти
Всё, что назначит зелин предатель таран - есть пропуйловское чмо! А еще и с такой сладко-предательской харей, как у этой достаты ...
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19.06.2020 17:57 Відповісти
Нормальный мужик, прошел флотские ступеньки от лейтенанта до командира корабля. В украинско-американских учениях Си Бриз дважды участвовал в качестве командующего с украинской стороны. Свободно владеет английским флотским и матерным
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19.06.2020 19:19 Відповісти
Поди с этим нормальным в карты поиграй...
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19.06.2020 19:38 Відповісти
эти понты так меня бесят был бы флот а так катера береговой охраны и пару кораблей чи не флот...флот требует огромных денег та он нам и не нужен особо так ..
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19.06.2020 20:06 Відповісти
та тобі і країна не потрібна
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19.06.2020 20:26 Відповісти
блин при чем тут это -флот требует огромных денег-у нас его нет вот и все и денег нет..
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19.06.2020 22:01 Відповісти
я ж і кажу.
Виростили вже покоління яким:
* зброя не потрібна
* територія не потрібна
* громадяне не потрібні
* армія/флот не потрібні
Чи потрібна їм своя країна - це питання стає риторичним
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21.06.2020 10:03 Відповісти
Доскато! Неiж папу!
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19.06.2020 20:25 Відповісти
😁
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19.06.2020 20:48 Відповісти
 
 