Доскато назначен новым заместителем командующего ВМС ВСУ
Министр обороны Украины Андрей Таран назначил Алексея Доскато новым заместителем командующего Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ).
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на службу связей с общественностью ВМС ВСУ.
"Приказом министра обороны Украины от 17 июня 2020 года №259 капитан 1 ранга Алексей Доскато назначен заместителем командующего Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины", - сказано в сообщении.
Алексей Доскато нес корабельную службу 12 лет, командовал противолодочным корветом "Винница" и большим десантным кораблем "Константин Ольшанский", возглавлял бригаду надводных кораблей и военно-морскую базу.
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За годы военной службы неоднократно награждался знаками отличия командующего национального флота, начальника Генерального штаба ВСУ, министра обороны Украины и имеет государственную награду Украины - орден Данила Галицкого.
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на морді написано морді -бурят...
Наприклад :
Доскато (а не Дощато)
Кирпично ( а не Цегляно)
Пінопластово (тут "Какая разніца")
Бетонно (із того же матєріала)
Мафиози в Украине ещё не было ( АРАхамия был, СААКИшаили были , мафиози Не были)
https://youtu.be/eJA3-FzvZkw
Нагороди
За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни нагородженийорденом Данила Галицького (4.12.2014)
Виростили вже покоління яким:
* зброя не потрібна
* територія не потрібна
* громадяне не потрібні
* армія/флот не потрібні
Чи потрібна їм своя країна - це питання стає риторичним