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ВМС (1447) назначение (2143) ВСУ (6274) Таран Андрей (267)

Доскато назначен новым заместителем командующего ВМС ВСУ

Доскато назначен новым заместителем командующего ВМС ВСУ

Министр обороны Украины Андрей Таран назначил Алексея Доскато новым заместителем командующего Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ).

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на службу связей с общественностью ВМС ВСУ.

"Приказом министра обороны Украины от 17 июня 2020 года №259 капитан 1 ранга Алексей Доскато назначен заместителем командующего Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины", - сказано в сообщении.

Алексей Доскато нес корабельную службу 12 лет, командовал противолодочным корветом "Винница" и большим десантным кораблем "Константин Ольшанский", возглавлял бригаду надводных кораблей и военно-морскую базу.

Также на Цензор.НЕТ: Таран в Одессе представил нового командующего ВМС Украины Неижпапу, - Минобороны. ФОТОрепортаж

За годы военной службы неоднократно награждался знаками отличия командующего национального флота, начальника Генерального штаба ВСУ, министра обороны Украины и имеет государственную награду Украины - орден Данила Галицкого.

Доскато назначен новым заместителем командующего ВМС ВСУ 01

Автор: 
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Топ комментарии
+6
Итальянец ?
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19.06.2020 17:37
+5
та ні..
на морді написано морді -бурят...
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19.06.2020 17:47
+4
Страна НАТО - Турки гоняют кацапов по всей Ливии .


https://youtu.be/eJA3-FzvZkw
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19.06.2020 17:40
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Итальянец ?
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19.06.2020 17:37 Ответить
😀😀😀
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19.06.2020 17:38 Ответить
та ні..
на морді написано морді -бурят...
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19.06.2020 17:47 Ответить
Є припущення, що це прізвище має румунське коріння...
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19.06.2020 17:57 Ответить
ісключітєльно русское.

Наприклад :

Доскато (а не Дощато)

Кирпично ( а не Цегляно)

Пінопластово (тут "Какая разніца")

Бетонно (із того же матєріала)
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19.06.2020 20:10 Ответить
Пасмурно, Мляво, Строкато і Ох..нно не пропонувати
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19.06.2020 20:12 Ответить
Кацапы - буряты это поголовно все : Ваньки- Ивановы, Петьки - Петровы, Степки - Степановы.... то есть они все уе .нные вяликоросы .. А это кто, и кто его рекомендовал ?Неужто владимир александрович по глазам прочитал у владимира владимировича нового достойного заместителя ВМС и наверно капитулянта.
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19.06.2020 18:14 Ответить
істинний фашист, Італійці ж були фашистами
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19.06.2020 20:01 Ответить
Еой, так и на эмблеме СБУ фашистский знак - ризочки ( фашины) переплетены
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19.06.2020 20:13 Ответить
з венеціанців кримських?
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19.06.2020 20:02 Ответить
Еой , а вдруг он МАФИОЗИ ?

Мафиози в Украине ещё не было ( АРАхамия был, СААКИшаили были , мафиози Не были)
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19.06.2020 20:11 Ответить
Страна НАТО - Турки гоняют кацапов по всей Ливии .


https://youtu.be/eJA3-FzvZkw
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19.06.2020 17:40 Ответить
У его начальника кажется тоже классная фамилия. He?
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19.06.2020 17:49 Ответить
З Вікіпедії:

Нагороди
За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни нагородженийорденом Данила Галицького (4.12.2014)
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19.06.2020 17:51 Ответить
Зелена влада тепер нагороджує Б. Хмельницьким, який військо запорізьке поставив під московського царя.
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19.06.2020 18:46 Ответить
Не думаю, що вони це знають.
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19.06.2020 19:07 Ответить
Всё, что назначит зелин предатель таран - есть пропуйловское чмо! А еще и с такой сладко-предательской харей, как у этой достаты ...
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19.06.2020 17:57 Ответить
Нормальный мужик, прошел флотские ступеньки от лейтенанта до командира корабля. В украинско-американских учениях Си Бриз дважды участвовал в качестве командующего с украинской стороны. Свободно владеет английским флотским и матерным
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19.06.2020 19:19 Ответить
Поди с этим нормальным в карты поиграй...
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19.06.2020 19:38 Ответить
эти понты так меня бесят был бы флот а так катера береговой охраны и пару кораблей чи не флот...флот требует огромных денег та он нам и не нужен особо так ..
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19.06.2020 20:06 Ответить
та тобі і країна не потрібна
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19.06.2020 20:26 Ответить
блин при чем тут это -флот требует огромных денег-у нас его нет вот и все и денег нет..
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19.06.2020 22:01 Ответить
я ж і кажу.
Виростили вже покоління яким:
* зброя не потрібна
* територія не потрібна
* громадяне не потрібні
* армія/флот не потрібні
Чи потрібна їм своя країна - це питання стає риторичним
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21.06.2020 10:03 Ответить
Доскато! Неiж папу!
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19.06.2020 20:25 Ответить
😁
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19.06.2020 20:48 Ответить
 
 