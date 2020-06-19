Доскато назначен новым заместителем командующего ВМС ВСУ

Министр обороны Украины Андрей Таран назначил Алексея Доскато новым заместителем командующего Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ).

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на службу связей с общественностью ВМС ВСУ.

"Приказом министра обороны Украины от 17 июня 2020 года №259 капитан 1 ранга Алексей Доскато назначен заместителем командующего Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины", - сказано в сообщении.

Алексей Доскато нес корабельную службу 12 лет, командовал противолодочным корветом "Винница" и большим десантным кораблем "Константин Ольшанский", возглавлял бригаду надводных кораблей и военно-морскую базу.

Также на Цензор.НЕТ: Таран в Одессе представил нового командующего ВМС Украины Неижпапу, - Минобороны. ФОТОрепортаж

За годы военной службы неоднократно награждался знаками отличия командующего национального флота, начальника Генерального штаба ВСУ, министра обороны Украины и имеет государственную награду Украины - орден Данила Галицкого.