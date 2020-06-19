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арбітраж (379) газ (10265) Стокгольм (298) Укргазвидобування (1023) Карпатигаз (40)

Стокгольмський арбітраж виніс рішення у спорі "Укргазвидобування" і "Карпатигаз"

Стокгольмський арбітраж виніс рішення у спорі

Арбітражний інститут торгової палати Стокгольма виніс друге часткове рішення в спорі "Укргазвидобування" з групи "Нафтогаз" з ТОВ "Карпатигаз" і шведської "Misen Enterprises AB".

Рішення було прийнято 17 червня, інформує Цензор.НЕТ.

Пресслужба "Укргазвидобування" повідомляє, що суд суттєво збільшив частку акціонерного товариства у спільній діяльності, зменшивши, при цьому, частку компанії Misen Enterprises AB більш ніж удвічі.

"Арбітражний трибунал постановив, що все майно спільної діяльності повинно бути передане у власність Укргазвидобування, яке в свою чергу має виплатити суму компенсації Карпатигазу та Misen Enterprises AB відповідно до перерозподілених часток в спільній діяльності", — розповіла Олена Кобець, Генеральний директор АТ "Укргазвидобування"

Пресслужба "Карпатигазу" повідомляє, що Арбітражний суд зафіксував у своєму рішенні частки учасників спільної діяльності в спільному майні, а також вказав на те, що АТ "Укргазвидобування" зобов’язане виплатити ТОВ "Карпатигаз" і Місен Ентерпрайзіс АБ суми, що дорівнюють їх часткам в чистій вартості спільного майна.

"Крім того, Арбітражний суд визначив, що АТ "Укргазвидобування" несе 65% арбітражних витрат та вказав суму арбітражних витрат, яку АТ "Укргазвидобування" зобов’язане сплатити на користь відповідачів", - сказано в повідомленні.

ТОВ "Карпатигаз" позитивно оцінює обидва часткові рішення Арбітражного суду, повідомила пресслужба.
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Стокгольмский арбитраж вынес решение в споре "Укргаздобычи" и "Карпатыгаза" - Цензор.НЕТ 2858
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19.06.2020 19:42 Відповісти
Сралися за гроші укр.олігархи.А "Стокгольмский арбитраж вынес решение в споре". ЗЕ енд.
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19.06.2020 19:59 Відповісти
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19.06.2020 20:04 Відповісти
За даними ГПУ, посадові особи одного з найбільших приватних видобувачів газу в Україні - ТОВ "Карпатигаз", при здійсненні господарської діяльності з видобутку природного газу, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ПАТ "Укргазвидобування", з 2011 року створили злочинні схеми, які надали можливість незаконно привласнювати видобутий газовий конденсат, занижувати податкові зобов'язання з податку на додану вартість, податку на прибуток і плату за надра з добутих вуглеводів.


Шведська "Misen Enterprises AB" і українське "Карпатигаз" є дочірніми компаніями "Misen Energy AB" (Швеція). Раніше ЗМІ повідомляли про причетність до цих компаній Дмитра Фірташа, Сергія Кацуби і Сергія Курченка, однак у "Карпатигаз" від цих зв'язків відбиваються.

Як https://www.epravda.com.ua/news/2016/10/28/609319/ повідомляла ЕП, з кінця 2014 року частку у "Карпатигаз" мав також екс-нардеп Микола Мартиненко. У 2015 році, коли "Укргазвидобування" очолював близький до Мартиненка Сергій Костюк, компанія подала позов проти України на 3 млрд доларів.
Економічна правда
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Тому що самі патріоти...
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19.06.2020 20:05 Відповісти
"Стокгольмский арбитраж вынес решение в споре "Укргаздобычи" и "Карпатыгаза"..."

Хто жаба, а хто гадюка?
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19.06.2020 20:32 Відповісти
Коротше, грабують гуцулів нормально.
А, що, ліс вже вирубали, тре і з під землі все витягти.
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19.06.2020 20:59 Відповісти
Мне вот интересно, спорят две украинские компании Украгаздобыча и Карпатыгаз за контроль над украинскими недрами, а решение принимает Стокгольмский арбитражный суд. А мы точно независимое и суверенное государство, если правят нами инородцы (в основном ну очень "богоизбранные)", судят нас иностранцы, решения о тарифах на коммуналку, пенсионном возрасте или прихватизации предприятий принимают в мвф и т.д. А мы потом еще удивляемся, что наша страна в такой заднице и мы самая бедная страна в Европе???
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19.06.2020 21:31 Відповісти
Фішка вся у внутрішній управлінській системі Нафтогазу-Коболь зїдав Вітряка через Нафтогаз Трейдинг.В результаті- два найбільших родовища "обводнили",а з "Карпатигаз" ще й 9-ть млрд.грн тупо вкрали та чомусь не змогли поділити,переводячи стрілки
у судових тяжбах.В результаті-обоє у виграші,а Україна нехай і надалі надіється на "вигоду" через Укргазвидобування від перерозподілу доль,замість вивести злодюг на чисту воду та покарати.
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19.06.2020 22:08 Відповісти
 
 