Стокгольмський арбітраж виніс рішення у спорі "Укргазвидобування" і "Карпатигаз"
Арбітражний інститут торгової палати Стокгольма виніс друге часткове рішення в спорі "Укргазвидобування" з групи "Нафтогаз" з ТОВ "Карпатигаз" і шведської "Misen Enterprises AB".
Рішення було прийнято 17 червня, інформує Цензор.НЕТ.
Пресслужба "Укргазвидобування" повідомляє, що суд суттєво збільшив частку акціонерного товариства у спільній діяльності, зменшивши, при цьому, частку компанії Misen Enterprises AB більш ніж удвічі.
"Арбітражний трибунал постановив, що все майно спільної діяльності повинно бути передане у власність Укргазвидобування, яке в свою чергу має виплатити суму компенсації Карпатигазу та Misen Enterprises AB відповідно до перерозподілених часток в спільній діяльності", — розповіла Олена Кобець, Генеральний директор АТ "Укргазвидобування"
Пресслужба "Карпатигазу" повідомляє, що Арбітражний суд зафіксував у своєму рішенні частки учасників спільної діяльності в спільному майні, а також вказав на те, що АТ "Укргазвидобування" зобов’язане виплатити ТОВ "Карпатигаз" і Місен Ентерпрайзіс АБ суми, що дорівнюють їх часткам в чистій вартості спільного майна.
"Крім того, Арбітражний суд визначив, що АТ "Укргазвидобування" несе 65% арбітражних витрат та вказав суму арбітражних витрат, яку АТ "Укргазвидобування" зобов’язане сплатити на користь відповідачів", - сказано в повідомленні.
ТОВ "Карпатигаз" позитивно оцінює обидва часткові рішення Арбітражного суду, повідомила пресслужба.
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Шведська "Misen Enterprises AB" і українське "Карпатигаз" є дочірніми компаніями "Misen Energy AB" (Швеція). Раніше ЗМІ повідомляли про причетність до цих компаній Дмитра Фірташа, Сергія Кацуби і Сергія Курченка, однак у "Карпатигаз" від цих зв'язків відбиваються.
Як https://www.epravda.com.ua/news/2016/10/28/609319/ повідомляла ЕП, з кінця 2014 року частку у "Карпатигаз" мав також екс-нардеп Микола Мартиненко. У 2015 році, коли "Укргазвидобування" очолював близький до Мартиненка Сергій Костюк, компанія подала позов проти України на 3 млрд доларів.
Економічна правда
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Тому що самі патріоти...
Хто жаба, а хто гадюка?
А, що, ліс вже вирубали, тре і з під землі все витягти.
у судових тяжбах.В результаті-обоє у виграші,а Україна нехай і надалі надіється на "вигоду" через Укргазвидобування від перерозподілу доль,замість вивести злодюг на чисту воду та покарати.