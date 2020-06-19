Стокгольмський арбітраж виніс рішення у спорі "Укргазвидобування" і "Карпатигаз"

Арбітражний інститут торгової палати Стокгольма виніс друге часткове рішення в спорі "Укргазвидобування" з групи "Нафтогаз" з ТОВ "Карпатигаз" і шведської "Misen Enterprises AB".

Рішення було прийнято 17 червня, інформує Цензор.НЕТ.

Пресслужба "Укргазвидобування" повідомляє, що суд суттєво збільшив частку акціонерного товариства у спільній діяльності, зменшивши, при цьому, частку компанії Misen Enterprises AB більш ніж удвічі.

"Арбітражний трибунал постановив, що все майно спільної діяльності повинно бути передане у власність Укргазвидобування, яке в свою чергу має виплатити суму компенсації Карпатигазу та Misen Enterprises AB відповідно до перерозподілених часток в спільній діяльності", — розповіла Олена Кобець, Генеральний директор АТ "Укргазвидобування"

Пресслужба "Карпатигазу" повідомляє, що Арбітражний суд зафіксував у своєму рішенні частки учасників спільної діяльності в спільному майні, а також вказав на те, що АТ "Укргазвидобування" зобов’язане виплатити ТОВ "Карпатигаз" і Місен Ентерпрайзіс АБ суми, що дорівнюють їх часткам в чистій вартості спільного майна.

"Крім того, Арбітражний суд визначив, що АТ "Укргазвидобування" несе 65% арбітражних витрат та вказав суму арбітражних витрат, яку АТ "Укргазвидобування" зобов’язане сплатити на користь відповідачів", - сказано в повідомленні.

ТОВ "Карпатигаз" позитивно оцінює обидва часткові рішення Арбітражного суду, повідомила пресслужба.