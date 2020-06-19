Стокгольмский арбитраж вынес решение в споре "Укргаздобычи" и "Карпатыгаза"
Арбитражный институт торговой палаты Стокгольма вынес второе частичное решение в споре "Укргаздобычи" из группы "Нафтогаз" с ООО "Карпатыгаз" и шведской "Misen Enterprises AB".
Решение было принято 17 июня, информирует Цензор.НЕТ.
Пресс-служба "Укргаздобычи" сообщает, что суд существенно увеличил долю акционерного общества в совместной деятельности, уменьшив при этом долю компании "Misen Enterprises AB" более чем в два раза.
"Арбитражный суд постановил, что все имущество совместной деятельности должно быть передано в собственность "Укргаздобычи", которая, в свою очередь, должна выплатить сумму компенсации "Карпатыгазу" и "Misen Enterprises AB" в соответствии с перераспределенных долей в совместной деятельности", - рассказала Елена Кобец, генеральный директор АО "Укргаздобыча".
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Пресс-служба "Карпатыгаза" сообщает, что Арбитражный суд зафиксировал в своем решении доли участников совместной деятельности в общем имуществе, а также указал на то, что АО "Укргаздобыча" обязано выплатить ООО "Карпатыгаз" и "Misen Enterprises AB" суммы, равные их долям в чистой стоимости общего имущества.
"Кроме того, Арбитражный суд определил, что АО "Укргаздобыча" несет 65% арбитражных расходов и указал сумму арбитражных расходов, которую АО "Укргаздобыча" обязано выплатить в пользу ответчиков", — сказано в сообщении.
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ООО "Карпатыгаз" положительно оценивает оба частичных решение Арбитражного суда, сообщила пресс-служба.
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Шведська "Misen Enterprises AB" і українське "Карпатигаз" є дочірніми компаніями "Misen Energy AB" (Швеція). Раніше ЗМІ повідомляли про причетність до цих компаній Дмитра Фірташа, Сергія Кацуби і Сергія Курченка, однак у "Карпатигаз" від цих зв'язків відбиваються.
Як https://www.epravda.com.ua/news/2016/10/28/609319/ повідомляла ЕП, з кінця 2014 року частку у "Карпатигаз" мав також екс-нардеп Микола Мартиненко. У 2015 році, коли "Укргазвидобування" очолював близький до Мартиненка Сергій Костюк, компанія подала позов проти України на 3 млрд доларів.
Економічна правда
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Тому що самі патріоти...
Хто жаба, а хто гадюка?
А, що, ліс вже вирубали, тре і з під землі все витягти.
у судових тяжбах.В результаті-обоє у виграші,а Україна нехай і надалі надіється на "вигоду" через Укргазвидобування від перерозподілу доль,замість вивести злодюг на чисту воду та покарати.