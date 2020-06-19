"Стокгольмский арбитраж вынес решение в споре "Укргаздобычи" и "Карпатыгаза"..."

Арбитражный институт торговой палаты Стокгольма вынес второе частичное решение в споре "Укргаздобычи" из группы "Нафтогаз" с ООО "Карпатыгаз" и шведской "Misen Enterprises AB".

Решение было принято 17 июня, информирует Цензор.НЕТ.

Пресс-служба "Укргаздобычи" сообщает, что суд существенно увеличил долю акционерного общества в совместной деятельности, уменьшив при этом долю компании "Misen Enterprises AB" более чем в два раза.

"Арбитражный суд постановил, что все имущество совместной деятельности должно быть передано в собственность "Укргаздобычи", которая, в свою очередь, должна выплатить сумму компенсации "Карпатыгазу" и "Misen Enterprises AB" в соответствии с перераспределенных долей в совместной деятельности", - рассказала Елена Кобец, генеральный директор АО "Укргаздобыча".

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Пресс-служба "Карпатыгаза" сообщает, что Арбитражный суд зафиксировал в своем решении доли участников совместной деятельности в общем имуществе, а также указал на то, что АО "Укргаздобыча" обязано выплатить ООО "Карпатыгаз" и "Misen Enterprises AB" суммы, равные их долям в чистой стоимости общего имущества.

"Кроме того, Арбитражный суд определил, что АО "Укргаздобыча" несет 65% арбитражных расходов и указал сумму арбитражных расходов, которую АО "Укргаздобыча" обязано выплатить в пользу ответчиков", — сказано в сообщении.

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ООО "Карпатыгаз" положительно оценивает оба частичных решение Арбитражного суда, сообщила пресс-служба.