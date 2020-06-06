Польша подняла цену на транзит газа из России в Европу
Тариф на транзит российского газа по трубопроводу Ямал-Европа для компании EuRoPol Gaz (совместная компания польской PGNiG и российского "Газпрома") вырастет в 2021 году на 16,5%
Об этом сообщило Управление по регулированию энергетики Польши (URE), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Введение тарифа на 2021 год приведет к увеличению средних платежей за услуги транспортировки газа на 16,5% по сравнению с нынешним тарифом", - заявили в Управлении.
Для польского оператора транзитных газопроводов - компании Gaz-System - повышение тарифа на транзит на входе в ГТС страны вырастет на 10-13%, в зависимости от вида топлива.
Также на Цензор.НЕТ: Польша ожидает решения "Нафтогаза" относительно торговли газом с США, - посол Цихоцкий
Как сообщалось, Польша пытается диверсифицировать источники поставок энергоносителей, уменьшая зависимость от России. Для Варшавы ключевым является строительство Балтийского трубопровода (Baltic Pipe), по которому с конца 2022 года Варшава намерена поставлять на польский рынок газ с шельфа Норвежского моря. Польша также покупает сжиженный газ из США, Катара и Норвегии.
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Тариф на транзит российского газа по трубопроводу Ямал-Европа ..... вырастет в 2021 году на 16,5%
Официальный представитель "http://ria.ru/organization_Gazprom/ Газпрома " http://ria.ru/person_Sergejj_Kuprijanov/ Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на завершение контракта, поставки газа через Польшу так или иначе будут продолжаться. Позднее он подчеркнул, что "Газпром" будет использовать газопровод "по потребности". В свою очередь, уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры http://ria.ru/person_petr-naimskiy/ Петр Наимский заявлял, что страна ожидает сохранения объемов поставок российского газа через ее территорию.
В переводе с дипломатического: будет выгодно - будем использовать польский транзит. Но: при общем падении потребления и соотв транзита газа в результате Польша может получить меньше денег, а не больше.
Качай - это о Польше, плати - о Газпроме. Но: с 16 мая прокачка газа - по результатам заявок ГП на транзит. Будет заявка - Польша будет качать и получать деньги, не будет - извините, обязаловки для ГП заказывать транзит нет, а вот для Польши выполнять заказы - есть, если есть незагруженные мощности. Ибо 3 энергопакет, ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ
...обязаловки для ГП заказывать транзит нет...
Если обязаловки нет, тогда - ягель, только ваш скрепный ЯГЕЛЬ !!!
Самое то !
Источниками сырья для синт каучука были уголь, нефть и газ. Те природный полимер заменили на искусственный. Сегодня нет источника энергии, способного заменить нефть/газ.
Верно. А источником первых орудий из железа были метеориты. Это было еще в школьной программе. )))
По смыслу - была замена одного полимера на другой. Какая замена нефти/газа как основного источника энергии есть сегодня?
АЭС нормально работает при постоянной нагрузке, в промышленных странах эта стабильная "базовая" составляющая - 40-50% потребления. Потому рекорд выработки тока АЭС - это Франция с 71%, но она экспортирует элэнергии на 3 млд Е в год. ГЭС, ветер, солар зависят от погоды и времени года, они не годятся для маневра энергией. Те ок 50% выработки элэнергии
минимум - это маневренная выработка, а сегодня это в основном ТЭС, те газ/мазут, уголь.
Поэтому для маневр. выработки больше подходили гидроэлектростанции
В теории. Реально доля гидро на Украине ок 10%, что мало, их выработка зависит от сезона и погоды в конкретном году. Те незнач часть маневра они делают.
поляки, спасибо за экономическое сдерживание российского агрессора!
Россияне теряют деньги на газе, но им удается вносить разлад между европейскими странами и отношениями с США. Из последних новостей: Германия рассматривает введение дополнительных пошлин на американских сжиженный газ, Трамп распорядился вывести из Германии треть военного контингента.
Там ещё и тариф был на прокачку смешной, такого нигде в Европе не было. Сейчас - 7,2дол/т куб за 683 км прокачки, те 1,05 дол за тыс кубов на сто км.
Польша непредсказуемый транзитер, может поменять правила в любой момент,
Польша не нарушала договора, так что транзитер она достаточно предсказуемый. НО: обойтись без транзитера - ещё лучше.
Россияне теряют деньги на газе,
Откуда такие новости?
Чистая прибыль «Газпрома», относящаяся к акционерам компании, по итогам 2019 года составила 1,203 трлн руб.,: Это ок 20 млд долл чистой прибыли.
https://www.rbc.ru/business/29/04/2020/5ea9353d9a79470f8eb72216