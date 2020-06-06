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Польша подняла цену на транзит газа из России в Европу

Польша подняла цену на транзит газа из России в Европу

Тариф на транзит российского газа по трубопроводу Ямал-Европа для компании EuRoPol Gaz (совместная компания польской PGNiG и российского "Газпрома") вырастет в 2021 году на 16,5%

Об этом сообщило Управление по регулированию энергетики Польши (URE), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Введение тарифа на 2021 год приведет к увеличению средних платежей за услуги транспортировки газа на 16,5% по сравнению с нынешним тарифом", - заявили в Управлении.

Для польского оператора транзитных газопроводов - компании Gaz-System - повышение тарифа на транзит на входе в ГТС страны вырастет на 10-13%, в зависимости от вида топлива.

Также на Цензор.НЕТ: Польша ожидает решения "Нафтогаза" относительно торговли газом с США, - посол Цихоцкий

Как сообщалось, Польша пытается диверсифицировать источники поставок энергоносителей, уменьшая зависимость от России. Для Варшавы ключевым является строительство Балтийского трубопровода (Baltic Pipe), по которому с конца 2022 года Варшава намерена поставлять на польский рынок газ с шельфа Норвежского моря. Польша также покупает сжиженный газ из США, Катара и Норвегии.

Автор: 

Газ (10223) Европа (1841) Польша (8405) россия (95413) транзит (568)


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Топ комментарии
+20
Та не, это ты с ****** будешь бегать и скважины на сибири затыкать
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06.06.2020 14:18
+15
хотят зависеть от взбрыков *****! ясно-понятно
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06.06.2020 14:06
+10
красава! Украине тоже надо поднять!
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06.06.2020 14:02
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красава! Украине тоже надо поднять!
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06.06.2020 14:02 Ответить
Ніззя мішебраттьєв абіжать. А то заборонять прокат "Сватов" і шо тоді?
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06.06.2020 15:08 Ответить
красава! Украине тоже надо поднять!
Тариф на транзит российского газа по трубопроводу Ямал-Европа ..... вырастет в 2021 году на 16,5%

Официальный представитель "http://ria.ru/organization_Gazprom/ Газпрома " http://ria.ru/person_Sergejj_Kuprijanov/ Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на завершение контракта, поставки газа через Польшу так или иначе будут продолжаться. Позднее он подчеркнул, что "Газпром" будет использовать газопровод "по потребности". В свою очередь, уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры http://ria.ru/person_petr-naimskiy/ Петр Наимский заявлял, что страна ожидает сохранения объемов поставок российского газа через ее территорию.
В переводе с дипломатического: будет выгодно - будем использовать польский транзит. Но: при общем падении потребления и соотв транзита газа в результате Польша может получить меньше денег, а не больше.
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06.06.2020 15:39 Ответить
Качай или плати...
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06.06.2020 17:13 Ответить
Договор РФ с Польшей на транзит газа закончился 16 мая.
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06.06.2020 17:35 Ответить
А с ЕС тоже закончился ???
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06.06.2020 19:15 Ответить
Качай или плати...
Качай - это о Польше, плати - о Газпроме. Но: с 16 мая прокачка газа - по результатам заявок ГП на транзит. Будет заявка - Польша будет качать и получать деньги, не будет - извините, обязаловки для ГП заказывать транзит нет, а вот для Польши выполнять заказы - есть, если есть незагруженные мощности. Ибо 3 энергопакет, ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ
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06.06.2020 21:01 Ответить
Хы-хы...
...обязаловки для ГП заказывать транзит нет...
Если обязаловки нет, тогда - ягель, только ваш скрепный ЯГЕЛЬ !!!
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06.06.2020 21:07 Ответить
Поэтому немцы и упёрлись с СП-2. Не хотят зависеть от взбрыков поляков
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06.06.2020 14:03 Ответить
хотят зависеть от взбрыков *****! ясно-понятно
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06.06.2020 14:06 Ответить
Ну лучше зависеть от взбрыков одного восточного соседа, чем от двух и больше
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06.06.2020 14:08 Ответить
когда два и больше это уже конкуренция и взбрыков гарантированно не будет.
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06.06.2020 14:12 Ответить
Это когда трубы от каждого параллельно А когда она последовательно через всех взбрыкунов них идёт, то там другой коленкор
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06.06.2020 14:23 Ответить
Так тому поляки і збираються кинути трубу з Норвегії.
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06.06.2020 14:25 Ответить
Трамп наверняка наложит на них санкции. На любую трубу не из США сейчас принято накладывать санкции
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06.06.2020 14:26 Ответить
Побачимо, у поляків сильні позиції в США, як у нас в Канаді.
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06.06.2020 14:28 Ответить
ЄС виділив більшу частину суми вартості цієї труби з викопною жижею. Грета б'єтця в припадку...
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09.06.2020 01:36 Ответить
Від ***** тільки ти залежиш, ******** кацапський
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06.06.2020 14:20 Ответить
Кому лучше, твоему любимому *****? Кто бы сомневался... Лишбэ не клятые пшеки, биндеры или пиндосы
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06.06.2020 14:25 Ответить
Піднімайте ціну на транзит,щоб хоч свої премії перекрити.
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06.06.2020 14:04 Ответить
а шо так можно? )))
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06.06.2020 15:22 Ответить
И не хило так подняли
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06.06.2020 14:07 Ответить
Вот и останется та Польша с поднятой ценой на газ наедине с собой!
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06.06.2020 14:15 Ответить
Та не, это ты с ****** будешь бегать и скважины на сибири затыкать
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06.06.2020 14:18 Ответить
Поляки там Вислу мазутом затопили, чи то москалі Норільск знищили?
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06.06.2020 14:21 Ответить
Хватит уже за Норильск, сердце и так кровью обливается. Засрали все до Карского моря.
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06.06.2020 16:01 Ответить
Кацап, ты палишься
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06.06.2020 14:24 Ответить
Молодцы !
Самое то !
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06.06.2020 14:22 Ответить
а шо, так можно?
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06.06.2020 15:23 Ответить
А колись були часи коли ***** погрожувало світові "енєргєтічєскім оружієм". Все тече, все змінюється.
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06.06.2020 14:26 Ответить
Ага, керівництво московії і газпрому видатні менелджери, так ухайдокати монополіста не кожен Морган чи Форд зможе.
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06.06.2020 14:27 Ответить
Коли японці в кінці 1941 роцу захопили майже 75% світових плантацій каучука - швидко було запущено виробництво синтетичної гуми. Приблизно щось подібне буде і з енергоносіями з наросії. Прийдеться комусь дупами затикати свердловини, або підпалювати їх . Газифікувати своє "нєчєрнозємьє" - не додумаються.
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06.06.2020 14:45 Ответить
100% газифікація мордору - взагалі неможлива. може хоч залізницю СПб - Анадир встигнуть прокласти до того як розваляться
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06.06.2020 16:09 Ответить
А что, разве кацапы уже закончили строить БАМ? Какая там железка в анадырь, разве что на бумаге, распил...
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06.06.2020 17:22 Ответить
Коли японці в кінці 1941 роцу захопили майже 75% світових плантацій каучука - швидко було запущено виробництво синтетичної гуми.

Источниками сырья для синт каучука были уголь, нефть и газ. Те природный полимер заменили на искусственный. Сегодня нет источника энергии, способного заменить нефть/газ.
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06.06.2020 16:17 Ответить
"батут действует"-Маск
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06.06.2020 17:10 Ответить
Уймись, дурак !!! (с)
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06.06.2020 17:16 Ответить
Источником сырья первого синт каучука был этиловый спирт. По методу Лебедева. Это было еще в школьной программе.
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06.06.2020 19:00 Ответить
Источником сырья первого синт каучука был этиловый спирт. По методу Лебедева. Это было еще в школьной программе.
Верно. А источником первых орудий из железа были метеориты. Это было еще в школьной программе. )))
По смыслу - была замена одного полимера на другой. Какая замена нефти/газа как основного источника энергии есть сегодня?
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06.06.2020 20:53 Ответить
АЭС, ГЭС, ветроэлектростанции.
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06.06.2020 21:18 Ответить
АЭС, ГЭС, ветроэлектростанции.
АЭС нормально работает при постоянной нагрузке, в промышленных странах эта стабильная "базовая" составляющая - 40-50% потребления. Потому рекорд выработки тока АЭС - это Франция с 71%, но она экспортирует элэнергии на 3 млд Е в год. ГЭС, ветер, солар зависят от погоды и времени года, они не годятся для маневра энергией. Те ок 50% выработки элэнергии

минимум - это маневренная выработка, а сегодня это в основном ТЭС, те газ/мазут, уголь.
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06.06.2020 21:33 Ответить
Насколько я читал, АЭС и ТЭСдля маневров не подходят, там гонять турбину через область оборотов, где совпадает частота собств. колебаний вала с числом его оборотов не комильфо. Поэтому для маневр. выработки больше подходили гидроэлектростанции и строили даже гидроаккумулирующие. Но с той поры много воды утекло, возможно что-то сильно поменялось.
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06.06.2020 23:02 Ответить
АЭС - не подходят, а именно ТЕС и работают как маневр мощность. Те стабильная мощность и для них лучше, но только они легко маневрируют.

Поэтому для маневр. выработки больше подходили гидроэлектростанции
В теории. Реально доля гидро на Украине ок 10%, что мало, их выработка зависит от сезона и погоды в конкретном году. Те незнач часть маневра они делают.
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06.06.2020 23:16 Ответить
dziękuję bardzo, Polska!

поляки, спасибо за экономическое сдерживание российского агрессора!Польща збільшила ціну на транзит газу з Росії до Європи - Цензор.НЕТ 5606
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06.06.2020 14:49 Ответить
а заплатит европа
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06.06.2020 15:04 Ответить
сама виновата, нехер сосать что попало
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06.06.2020 15:24 Ответить
здесь бы была уместна фотка "Бубочка ищет мир в глазах Куйла"
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06.06.2020 15:41 Ответить
Это двойственный момент. С одной стороны, поляки пытаются удорожить российский газ на европейском рынке, сделать его менее конкурентным, потому что Польша планирует стать основным продавцом американского газа в Европе. С другой стороны, немецкие лоббисты полной загрузки СП-1 и строительства СП-2 получают аргумент, почему эти потоки нужны: Польша непредсказуемый транзитер, может поменять правила в любой момент, поэтому нам, немцам, необходимо получать газ напрямую от россиян, без всяких поляков и украинцев.

Россияне теряют деньги на газе, но им удается вносить разлад между европейскими странами и отношениями с США. Из последних новостей: Германия рассматривает введение дополнительных пошлин на американских сжиженный газ, Трамп распорядился вывести из Германии треть военного контингента.
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06.06.2020 15:51 Ответить
а яжели американцы вложат дополнительные пошлины на продукцию фрицовской автомобилестроительной продукции по всему миру, што будет делать подельница рашиста тогда ?Заменит газом из рашистских сп?
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06.06.2020 17:09 Ответить
Не плач, голодранец кацапский...
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06.06.2020 17:18 Ответить
Kak Germanija xocet vodit poslenyje na zyzeni gaz jesli takogo oni nepokupajet u nix netu terminala?Krome Germaniji pocti vse ES strani zakupajet zyzeny gaz I on jest desevle gazproma gaza.Nemcy luce bi pomolcali a to mogus s nix vyvesti vojska amerikansi,vot etogo oni ocen bojatsia.Amerikansi dozlny zaniat boleje stroguju poziciju k nemcam
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06.06.2020 18:14 Ответить
Операція ліквіфікація. Вхід за паролем: "термінал або смерть".
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09.06.2020 01:53 Ответить
Amerika jest glavni exportior dlia Germaniji 130 miliardov evro v god,sravnenijem s raskoj 20 miliarda eto meloc,daze Polsa jest na mnogo luce trade partner dlia Germaniji cem raska 70miliardov evro export v god I ecio stolkio ze import.Raska dlia Germaniji eto meloc Slovakija ili Cexija bolse torgujet s nimi
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06.06.2020 18:32 Ответить
С одной стороны, поляки пытаются удорожить российский газ на европейском рынке
Там ещё и тариф был на прокачку смешной, такого нигде в Европе не было. Сейчас - 7,2дол/т куб за 683 км прокачки, те 1,05 дол за тыс кубов на сто км.

Польша непредсказуемый транзитер, может поменять правила в любой момент,

Польша не нарушала договора, так что транзитер она достаточно предсказуемый. НО: обойтись без транзитера - ещё лучше.

Россияне теряют деньги на газе,
Откуда такие новости?
Чистая прибыль «Газпрома», относящаяся к акционерам компании, по итогам 2019 года составила 1,203 трлн руб.,: Это ок 20 млд долл чистой прибыли.
https://www.rbc.ru/business/29/04/2020/5ea9353d9a79470f8eb72216
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06.06.2020 21:22 Ответить
А бсср не может: усатый таракан продал по дешевке всю систему кацапам...
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06.06.2020 17:19 Ответить
Кто там говорил,что у поляков нет ятаганов?
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06.06.2020 17:59 Ответить
 
 