Польша подняла цену на транзит газа из России в Европу

Тариф на транзит российского газа по трубопроводу Ямал-Европа для компании EuRoPol Gaz (совместная компания польской PGNiG и российского "Газпрома") вырастет в 2021 году на 16,5%

Об этом сообщило Управление по регулированию энергетики Польши (URE), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Введение тарифа на 2021 год приведет к увеличению средних платежей за услуги транспортировки газа на 16,5% по сравнению с нынешним тарифом", - заявили в Управлении.

Для польского оператора транзитных газопроводов - компании Gaz-System - повышение тарифа на транзит на входе в ГТС страны вырастет на 10-13%, в зависимости от вида топлива.

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Как сообщалось, Польша пытается диверсифицировать источники поставок энергоносителей, уменьшая зависимость от России. Для Варшавы ключевым является строительство Балтийского трубопровода (Baltic Pipe), по которому с конца 2022 года Варшава намерена поставлять на польский рынок газ с шельфа Норвежского моря. Польша также покупает сжиженный газ из США, Катара и Норвегии.