УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9668 відвідувачів онлайн
Новини
7 179 57

Польща збільшила ціну на транзит газу з Росії до Європи

Польща збільшила ціну на транзит газу з Росії до Європи

Тариф на транзит російського газу трубопроводом Ямал-Європа для компанії EuRoPol Gaz (спільна компанія польської PGNiG і російського "Газпрому") збільшиться у 2021 році на 16,5%

Про це повідомило Управління з регулювання енергетики Польщі (URE), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Запровадження тарифу на 2021 рік призведе до збільшення середніх платежів за послуги транспортування газу на 16,5% порівняно з нинішнім тарифом", - йдеться в повідомленні URE.

Для польського оператора транзитних газопроводів - компанії Gaz-System - підвищення тарифу на транзит на вході в ГТС країни зросте на 10-13%, залежно від виду палива.

Читайте також: Польща очікує на рішення "Нафтогазу" щодо торгівлі газом зі США, - посол Ціхоцький

Як повідомлялося, Польща намагається диверсифікувати джерела поставок енергоносіїв, зменшуючи залежність від Росії. Для Варшави ключовим є будівництво Балтійського трубопроводу (Baltic Pipe), яким із кінця 2022 року Варшава має намір постачати на польський ринок газ із шельфу Норвезького моря. Польща також купує зріджений газ зі США, Катару та Норвегії.

Автор: 

газ (10415) Європа (1799) Польща (8489) росія (65002) транзит (787)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+20
Та не, это ты с ****** будешь бегать и скважины на сибири затыкать
показати весь коментар
06.06.2020 14:18
+15
хотят зависеть от взбрыков *****! ясно-понятно
показати весь коментар
06.06.2020 14:06
+10
красава! Украине тоже надо поднять!
показати весь коментар
06.06.2020 14:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
красава! Украине тоже надо поднять!
показати весь коментар
06.06.2020 14:02 Відповісти
Ніззя мішебраттьєв абіжать. А то заборонять прокат "Сватов" і шо тоді?
показати весь коментар
06.06.2020 15:08 Відповісти
красава! Украине тоже надо поднять!
Тариф на транзит российского газа по трубопроводу Ямал-Европа ..... вырастет в 2021 году на 16,5%

Официальный представитель "http://ria.ru/organization_Gazprom/ Газпрома " http://ria.ru/person_Sergejj_Kuprijanov/ Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на завершение контракта, поставки газа через Польшу так или иначе будут продолжаться. Позднее он подчеркнул, что "Газпром" будет использовать газопровод "по потребности". В свою очередь, уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры http://ria.ru/person_petr-naimskiy/ Петр Наимский заявлял, что страна ожидает сохранения объемов поставок российского газа через ее территорию.
В переводе с дипломатического: будет выгодно - будем использовать польский транзит. Но: при общем падении потребления и соотв транзита газа в результате Польша может получить меньше денег, а не больше.
показати весь коментар
06.06.2020 15:39 Відповісти
Качай или плати...
показати весь коментар
06.06.2020 17:13 Відповісти
Договор РФ с Польшей на транзит газа закончился 16 мая.
показати весь коментар
06.06.2020 17:35 Відповісти
А с ЕС тоже закончился ???
показати весь коментар
06.06.2020 19:15 Відповісти
Качай или плати...
Качай - это о Польше, плати - о Газпроме. Но: с 16 мая прокачка газа - по результатам заявок ГП на транзит. Будет заявка - Польша будет качать и получать деньги, не будет - извините, обязаловки для ГП заказывать транзит нет, а вот для Польши выполнять заказы - есть, если есть незагруженные мощности. Ибо 3 энергопакет, ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ
показати весь коментар
06.06.2020 21:01 Відповісти
Хы-хы...
...обязаловки для ГП заказывать транзит нет...
Если обязаловки нет, тогда - ягель, только ваш скрепный ЯГЕЛЬ !!!
показати весь коментар
06.06.2020 21:07 Відповісти
Поэтому немцы и упёрлись с СП-2. Не хотят зависеть от взбрыков поляков
показати весь коментар
06.06.2020 14:03 Відповісти
хотят зависеть от взбрыков *****! ясно-понятно
показати весь коментар
06.06.2020 14:06 Відповісти
Ну лучше зависеть от взбрыков одного восточного соседа, чем от двух и больше
показати весь коментар
06.06.2020 14:08 Відповісти
когда два и больше это уже конкуренция и взбрыков гарантированно не будет.
показати весь коментар
06.06.2020 14:12 Відповісти
Это когда трубы от каждого параллельно А когда она последовательно через всех взбрыкунов них идёт, то там другой коленкор
показати весь коментар
06.06.2020 14:23 Відповісти
Так тому поляки і збираються кинути трубу з Норвегії.
показати весь коментар
06.06.2020 14:25 Відповісти
Трамп наверняка наложит на них санкции. На любую трубу не из США сейчас принято накладывать санкции
показати весь коментар
06.06.2020 14:26 Відповісти
Побачимо, у поляків сильні позиції в США, як у нас в Канаді.
показати весь коментар
06.06.2020 14:28 Відповісти
ЄС виділив більшу частину суми вартості цієї труби з викопною жижею. Грета б'єтця в припадку...
показати весь коментар
09.06.2020 01:36 Відповісти
Від ***** тільки ти залежиш, ******** кацапський
показати весь коментар
06.06.2020 14:20 Відповісти
Кому лучше, твоему любимому *****? Кто бы сомневался... Лишбэ не клятые пшеки, биндеры или пиндосы
показати весь коментар
06.06.2020 14:25 Відповісти
Піднімайте ціну на транзит,щоб хоч свої премії перекрити.
показати весь коментар
06.06.2020 14:04 Відповісти
а шо так можно? )))
показати весь коментар
06.06.2020 15:22 Відповісти
И не хило так подняли
показати весь коментар
06.06.2020 14:07 Відповісти
Вот и останется та Польша с поднятой ценой на газ наедине с собой!
показати весь коментар
06.06.2020 14:15 Відповісти
Та не, это ты с ****** будешь бегать и скважины на сибири затыкать
показати весь коментар
06.06.2020 14:18 Відповісти
Поляки там Вислу мазутом затопили, чи то москалі Норільск знищили?
показати весь коментар
06.06.2020 14:21 Відповісти
Хватит уже за Норильск, сердце и так кровью обливается. Засрали все до Карского моря.
показати весь коментар
06.06.2020 16:01 Відповісти
Кацап, ты палишься
показати весь коментар
06.06.2020 14:24 Відповісти
Молодцы !
Самое то !
показати весь коментар
06.06.2020 14:22 Відповісти
а шо, так можно?
показати весь коментар
06.06.2020 15:23 Відповісти
А колись були часи коли ***** погрожувало світові "енєргєтічєскім оружієм". Все тече, все змінюється.
показати весь коментар
06.06.2020 14:26 Відповісти
Ага, керівництво московії і газпрому видатні менелджери, так ухайдокати монополіста не кожен Морган чи Форд зможе.
показати весь коментар
06.06.2020 14:27 Відповісти
Коли японці в кінці 1941 роцу захопили майже 75% світових плантацій каучука - швидко було запущено виробництво синтетичної гуми. Приблизно щось подібне буде і з енергоносіями з наросії. Прийдеться комусь дупами затикати свердловини, або підпалювати їх . Газифікувати своє "нєчєрнозємьє" - не додумаються.
показати весь коментар
06.06.2020 14:45 Відповісти
100% газифікація мордору - взагалі неможлива. може хоч залізницю СПб - Анадир встигнуть прокласти до того як розваляться
показати весь коментар
06.06.2020 16:09 Відповісти
А что, разве кацапы уже закончили строить БАМ? Какая там железка в анадырь, разве что на бумаге, распил...
показати весь коментар
06.06.2020 17:22 Відповісти
Коли японці в кінці 1941 роцу захопили майже 75% світових плантацій каучука - швидко було запущено виробництво синтетичної гуми.

Источниками сырья для синт каучука были уголь, нефть и газ. Те природный полимер заменили на искусственный. Сегодня нет источника энергии, способного заменить нефть/газ.
показати весь коментар
06.06.2020 16:17 Відповісти
"батут действует"-Маск
показати весь коментар
06.06.2020 17:10 Відповісти
Уймись, дурак !!! (с)
показати весь коментар
06.06.2020 17:16 Відповісти
Источником сырья первого синт каучука был этиловый спирт. По методу Лебедева. Это было еще в школьной программе.
показати весь коментар
06.06.2020 19:00 Відповісти
Источником сырья первого синт каучука был этиловый спирт. По методу Лебедева. Это было еще в школьной программе.
Верно. А источником первых орудий из железа были метеориты. Это было еще в школьной программе. )))
По смыслу - была замена одного полимера на другой. Какая замена нефти/газа как основного источника энергии есть сегодня?
показати весь коментар
06.06.2020 20:53 Відповісти
АЭС, ГЭС, ветроэлектростанции.
показати весь коментар
06.06.2020 21:18 Відповісти
АЭС, ГЭС, ветроэлектростанции.
АЭС нормально работает при постоянной нагрузке, в промышленных странах эта стабильная "базовая" составляющая - 40-50% потребления. Потому рекорд выработки тока АЭС - это Франция с 71%, но она экспортирует элэнергии на 3 млд Е в год. ГЭС, ветер, солар зависят от погоды и времени года, они не годятся для маневра энергией. Те ок 50% выработки элэнергии

минимум - это маневренная выработка, а сегодня это в основном ТЭС, те газ/мазут, уголь.
показати весь коментар
06.06.2020 21:33 Відповісти
Насколько я читал, АЭС и ТЭСдля маневров не подходят, там гонять турбину через область оборотов, где совпадает частота собств. колебаний вала с числом его оборотов не комильфо. Поэтому для маневр. выработки больше подходили гидроэлектростанции и строили даже гидроаккумулирующие. Но с той поры много воды утекло, возможно что-то сильно поменялось.
показати весь коментар
06.06.2020 23:02 Відповісти
АЭС - не подходят, а именно ТЕС и работают как маневр мощность. Те стабильная мощность и для них лучше, но только они легко маневрируют.

Поэтому для маневр. выработки больше подходили гидроэлектростанции
В теории. Реально доля гидро на Украине ок 10%, что мало, их выработка зависит от сезона и погоды в конкретном году. Те незнач часть маневра они делают.
показати весь коментар
06.06.2020 23:16 Відповісти
dziękuję bardzo, Polska!

поляки, спасибо за экономическое сдерживание российского агрессора!Польща збільшила ціну на транзит газу з Росії до Європи - Цензор.НЕТ 5606
показати весь коментар
06.06.2020 14:49 Відповісти
а заплатит европа
показати весь коментар
06.06.2020 15:04 Відповісти
сама виновата, нехер сосать что попало
показати весь коментар
06.06.2020 15:24 Відповісти
здесь бы была уместна фотка "Бубочка ищет мир в глазах Куйла"
показати весь коментар
06.06.2020 15:41 Відповісти
Это двойственный момент. С одной стороны, поляки пытаются удорожить российский газ на европейском рынке, сделать его менее конкурентным, потому что Польша планирует стать основным продавцом американского газа в Европе. С другой стороны, немецкие лоббисты полной загрузки СП-1 и строительства СП-2 получают аргумент, почему эти потоки нужны: Польша непредсказуемый транзитер, может поменять правила в любой момент, поэтому нам, немцам, необходимо получать газ напрямую от россиян, без всяких поляков и украинцев.

Россияне теряют деньги на газе, но им удается вносить разлад между европейскими странами и отношениями с США. Из последних новостей: Германия рассматривает введение дополнительных пошлин на американских сжиженный газ, Трамп распорядился вывести из Германии треть военного контингента.
показати весь коментар
06.06.2020 15:51 Відповісти
а яжели американцы вложат дополнительные пошлины на продукцию фрицовской автомобилестроительной продукции по всему миру, што будет делать подельница рашиста тогда ?Заменит газом из рашистских сп?
показати весь коментар
06.06.2020 17:09 Відповісти
Не плач, голодранец кацапский...
показати весь коментар
06.06.2020 17:18 Відповісти
Kak Germanija xocet vodit poslenyje na zyzeni gaz jesli takogo oni nepokupajet u nix netu terminala?Krome Germaniji pocti vse ES strani zakupajet zyzeny gaz I on jest desevle gazproma gaza.Nemcy luce bi pomolcali a to mogus s nix vyvesti vojska amerikansi,vot etogo oni ocen bojatsia.Amerikansi dozlny zaniat boleje stroguju poziciju k nemcam
показати весь коментар
06.06.2020 18:14 Відповісти
Операція ліквіфікація. Вхід за паролем: "термінал або смерть".
показати весь коментар
09.06.2020 01:53 Відповісти
Amerika jest glavni exportior dlia Germaniji 130 miliardov evro v god,sravnenijem s raskoj 20 miliarda eto meloc,daze Polsa jest na mnogo luce trade partner dlia Germaniji cem raska 70miliardov evro export v god I ecio stolkio ze import.Raska dlia Germaniji eto meloc Slovakija ili Cexija bolse torgujet s nimi
показати весь коментар
06.06.2020 18:32 Відповісти
С одной стороны, поляки пытаются удорожить российский газ на европейском рынке
Там ещё и тариф был на прокачку смешной, такого нигде в Европе не было. Сейчас - 7,2дол/т куб за 683 км прокачки, те 1,05 дол за тыс кубов на сто км.

Польша непредсказуемый транзитер, может поменять правила в любой момент,

Польша не нарушала договора, так что транзитер она достаточно предсказуемый. НО: обойтись без транзитера - ещё лучше.

Россияне теряют деньги на газе,
Откуда такие новости?
Чистая прибыль «Газпрома», относящаяся к акционерам компании, по итогам 2019 года составила 1,203 трлн руб.,: Это ок 20 млд долл чистой прибыли.
https://www.rbc.ru/business/29/04/2020/5ea9353d9a79470f8eb72216
показати весь коментар
06.06.2020 21:22 Відповісти
А бсср не может: усатый таракан продал по дешевке всю систему кацапам...
показати весь коментар
06.06.2020 17:19 Відповісти
Кто там говорил,что у поляков нет ятаганов?
показати весь коментар
06.06.2020 17:59 Відповісти
 
 