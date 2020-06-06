Польща збільшила ціну на транзит газу з Росії до Європи

Тариф на транзит російського газу трубопроводом Ямал-Європа для компанії EuRoPol Gaz (спільна компанія польської PGNiG і російського "Газпрому") збільшиться у 2021 році на 16,5%

Про це повідомило Управління з регулювання енергетики Польщі (URE), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Запровадження тарифу на 2021 рік призведе до збільшення середніх платежів за послуги транспортування газу на 16,5% порівняно з нинішнім тарифом", - йдеться в повідомленні URE.

Для польського оператора транзитних газопроводів - компанії Gaz-System - підвищення тарифу на транзит на вході в ГТС країни зросте на 10-13%, залежно від виду палива.

Читайте також: Польща очікує на рішення "Нафтогазу" щодо торгівлі газом зі США, - посол Ціхоцький

Як повідомлялося, Польща намагається диверсифікувати джерела поставок енергоносіїв, зменшуючи залежність від Росії. Для Варшави ключовим є будівництво Балтійського трубопроводу (Baltic Pipe), яким із кінця 2022 року Варшава має намір постачати на польський ринок газ із шельфу Норвезького моря. Польща також купує зріджений газ зі США, Катару та Норвегії.