Польща збільшила ціну на транзит газу з Росії до Європи
Тариф на транзит російського газу трубопроводом Ямал-Європа для компанії EuRoPol Gaz (спільна компанія польської PGNiG і російського "Газпрому") збільшиться у 2021 році на 16,5%
Про це повідомило Управління з регулювання енергетики Польщі (URE), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Запровадження тарифу на 2021 рік призведе до збільшення середніх платежів за послуги транспортування газу на 16,5% порівняно з нинішнім тарифом", - йдеться в повідомленні URE.
Для польського оператора транзитних газопроводів - компанії Gaz-System - підвищення тарифу на транзит на вході в ГТС країни зросте на 10-13%, залежно від виду палива.
Як повідомлялося, Польща намагається диверсифікувати джерела поставок енергоносіїв, зменшуючи залежність від Росії. Для Варшави ключовим є будівництво Балтійського трубопроводу (Baltic Pipe), яким із кінця 2022 року Варшава має намір постачати на польський ринок газ із шельфу Норвезького моря. Польща також купує зріджений газ зі США, Катару та Норвегії.
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Тариф на транзит российского газа по трубопроводу Ямал-Европа ..... вырастет в 2021 году на 16,5%
Официальный представитель "http://ria.ru/organization_Gazprom/ Газпрома " http://ria.ru/person_Sergejj_Kuprijanov/ Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на завершение контракта, поставки газа через Польшу так или иначе будут продолжаться. Позднее он подчеркнул, что "Газпром" будет использовать газопровод "по потребности". В свою очередь, уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры http://ria.ru/person_petr-naimskiy/ Петр Наимский заявлял, что страна ожидает сохранения объемов поставок российского газа через ее территорию.
В переводе с дипломатического: будет выгодно - будем использовать польский транзит. Но: при общем падении потребления и соотв транзита газа в результате Польша может получить меньше денег, а не больше.
Качай - это о Польше, плати - о Газпроме. Но: с 16 мая прокачка газа - по результатам заявок ГП на транзит. Будет заявка - Польша будет качать и получать деньги, не будет - извините, обязаловки для ГП заказывать транзит нет, а вот для Польши выполнять заказы - есть, если есть незагруженные мощности. Ибо 3 энергопакет, ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ
...обязаловки для ГП заказывать транзит нет...
Если обязаловки нет, тогда - ягель, только ваш скрепный ЯГЕЛЬ !!!
Самое то !
Источниками сырья для синт каучука были уголь, нефть и газ. Те природный полимер заменили на искусственный. Сегодня нет источника энергии, способного заменить нефть/газ.
Верно. А источником первых орудий из железа были метеориты. Это было еще в школьной программе. )))
По смыслу - была замена одного полимера на другой. Какая замена нефти/газа как основного источника энергии есть сегодня?
АЭС нормально работает при постоянной нагрузке, в промышленных странах эта стабильная "базовая" составляющая - 40-50% потребления. Потому рекорд выработки тока АЭС - это Франция с 71%, но она экспортирует элэнергии на 3 млд Е в год. ГЭС, ветер, солар зависят от погоды и времени года, они не годятся для маневра энергией. Те ок 50% выработки элэнергии
минимум - это маневренная выработка, а сегодня это в основном ТЭС, те газ/мазут, уголь.
Поэтому для маневр. выработки больше подходили гидроэлектростанции
В теории. Реально доля гидро на Украине ок 10%, что мало, их выработка зависит от сезона и погоды в конкретном году. Те незнач часть маневра они делают.
поляки, спасибо за экономическое сдерживание российского агрессора!
Россияне теряют деньги на газе, но им удается вносить разлад между европейскими странами и отношениями с США. Из последних новостей: Германия рассматривает введение дополнительных пошлин на американских сжиженный газ, Трамп распорядился вывести из Германии треть военного контингента.
Там ещё и тариф был на прокачку смешной, такого нигде в Европе не было. Сейчас - 7,2дол/т куб за 683 км прокачки, те 1,05 дол за тыс кубов на сто км.
Польша непредсказуемый транзитер, может поменять правила в любой момент,
Польша не нарушала договора, так что транзитер она достаточно предсказуемый. НО: обойтись без транзитера - ещё лучше.
Россияне теряют деньги на газе,
Откуда такие новости?
Чистая прибыль «Газпрома», относящаяся к акционерам компании, по итогам 2019 года составила 1,203 трлн руб.,: Это ок 20 млд долл чистой прибыли.
https://www.rbc.ru/business/29/04/2020/5ea9353d9a79470f8eb72216