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У Київському військовому госпіталі відкрили пам'ятник загиблим медикам. ФОТО

У Національному військово-медичному клінічному центрі "Головний військовий клінічний госпіталь" у Києві відбулося урочисте відкриття пам'ятного знака військовим медикам.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

У Київському військовому госпіталі відкрили памятник загиблим медикам 01

Під час заходу присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять медичних працівників, які загинули, виконуючи свої службові обов'язки, і військовослужбовців, які віддали життя, захищаючи незалежність держави під час проведення антитерористичної операції та операції Об'єднаних сил.

У Київському військовому госпіталі відкрили памятник загиблим медикам 02

За сумлінну працю, високий професіоналізм, вірність професійній клятві і охороні людського життя та з нагоди Дня медичного працівника представники Генерального штабу ЗСУ, Міноборони, РНБО вручили нагороди найкращим медичним працівникам ГВКГ.

У Київському військовому госпіталі відкрили памятник загиблим медикам 03
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Господь всемогутній! Вилікуй совок в головах керманичів!
Ну яка, нахрін, подяка чи грамота? У військових є нагороди! Собі ви, панове генерали, не стидаєтесь їх чіпляти з приводу та без. Але хто ви без них? Саме вони є вартими всіх нагород світу!
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19.06.2020 21:17 Відповісти
Має бути напис:"Загинувшим медикам на війні проти російськофашистських окупантів".
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19.06.2020 21:43 Відповісти
не страна, а некрофиленд, о живых надо беспокоится, мертвым ваши памятники не нужны, миллионы живут в аду, они памятники строят тому, кому всё равно, страна некрофилия
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19.06.2020 21:47 Відповісти
дякуемо герої !!! честь та шана, уклін до землі !!!
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19.06.2020 22:03 Відповісти
Да и после боев на гражданке уже война достает -10омб -Николаевича кто помнит ....
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19.06.2020 22:44 Відповісти
 
 