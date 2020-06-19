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армия (8254) Киев (24765) памятник (2082) врачи (1503)

В Киевском военном госпитале открыли памятник погибшим медикам. ФОТО

В Национальном военно-медицинском клиническом центре "Главный военный клинический госпиталь" в Киеве состоялось торжественное открытие памятного знака военным медикам.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

В Киевском военном госпитале открыли памятник погибшим медикам 01

Во время мероприятия присутствующие почтили минутой молчания память медицинских работников, погибших, выполняя свои служебные обязанности, и военнослужащих, отдавших жизнь, защищая независимость государства во время проведения Антитеррористической операции и операции Объединенных сил.

В Киевском военном госпитале открыли памятник погибшим медикам 02

За добросовестный труд, высокий профессионализм, верность профессиональной клятве и охране человеческой жизни и по случаю Дня медицинского работника представители Генерального штаба ВСУ, Минобороны, СНБО вручили награды лучшим медицинским работникам ГВКГ.

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В Киевском военном госпитале открыли памятник погибшим медикам 03

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Господь всемогутній! Вилікуй совок в головах керманичів!
Ну яка, нахрін, подяка чи грамота? У військових є нагороди! Собі ви, панове генерали, не стидаєтесь їх чіпляти з приводу та без. Але хто ви без них? Саме вони є вартими всіх нагород світу!
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19.06.2020 21:17 Ответить
Має бути напис:"Загинувшим медикам на війні проти російськофашистських окупантів".
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19.06.2020 21:43 Ответить
не страна, а некрофиленд, о живых надо беспокоится, мертвым ваши памятники не нужны, миллионы живут в аду, они памятники строят тому, кому всё равно, страна некрофилия
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19.06.2020 21:47 Ответить
дякуемо герої !!! честь та шана, уклін до землі !!!
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19.06.2020 22:03 Ответить
Да и после боев на гражданке уже война достает -10омб -Николаевича кто помнит ....
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19.06.2020 22:44 Ответить
 
 