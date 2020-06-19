В Киевском военном госпитале открыли памятник погибшим медикам. ФОТО

В Национальном военно-медицинском клиническом центре "Главный военный клинический госпиталь" в Киеве состоялось торжественное открытие памятного знака военным медикам.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Во время мероприятия присутствующие почтили минутой молчания память медицинских работников, погибших, выполняя свои служебные обязанности, и военнослужащих, отдавших жизнь, защищая независимость государства во время проведения Антитеррористической операции и операции Объединенных сил.

За добросовестный труд, высокий профессионализм, верность профессиональной клятве и охране человеческой жизни и по случаю Дня медицинского работника представители Генерального штаба ВСУ, Минобороны, СНБО вручили награды лучшим медицинским работникам ГВКГ.

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