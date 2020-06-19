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Новини Розслідування злочинів на Майдані
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Беркут (531) злочини проти Майдану (307) ДБР (3301)

Ексберкутівцю повідомлено про підозру у справі розстрілу Майдану, - ДБР

Ексберкутівцю повідомлено про підозру у справі розстрілу Майдану, - ДБР

Слідчі Управління з розслідування справ Майдану ДБР повідомили про підозру колишньому працівнику полку міліції особливого призначення "Беркут" підпорядкованого ГУ МВС України в м. Києві в причетності до вбивств протестувальників 20 лютого 2014 р

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Ексберкутівець підозрюється у перевищенні влади та службових повноважень на виконання явно злочинного наказу керівництва; в участі у вчиненні умисних вбивств та закінчених замахів на вбивство двох і більше осіб способом небезпечним для життя багатьох осіб, вчинених за попередньою змовою групою осіб; у заволодінні вогнепальною зброєю, яка використовувалась під час вчинення злочинів, за попередньою змовою групою осіб шляхом зловживання своїм службовим становищем, з метою уникнення відповідальності; у терористичному акті; у незаконному перешкоджанні проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій із застосуванням фізичного насильства (ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст.365; ч. 4 ст. 41, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 2 ст. 262, ч. 3 ст. 258, ч. 4 ст. 41, ст. 340 КК України).

Причетність підозрюваного до вказаного злочину було встановлено завдяки експертам балістам Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. M.С. Бокаріуса.

У зв’язку з переховуванням підозрюваного від органів досудового розслідування та суду, повідомлення про підозру було здійснено у спосіб, передбачений КПК.
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Топ коментарі
+1
Это тоже самое, что обсуждать какими гвоздями украинские каратели распяли мальчика в Славянске.
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19.06.2020 22:54
+1
А що робили папіреднки що за п"ять років навіть підозри не було цьому БРОЙЛЕРУ?
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19.06.2020 23:26
+1
Кстати, за ********** можно и ....... Не зная человека оскорбляют только кацапы выучившие украинский язык!
Українці культурний і коректний народ, але ви на превеликий жаль виняток. Можливо я і помилився скинувши посилання на статтю яка мене обурила, але це не дає вам приводу писати образи. Мої думки і настрої на форумі знають не перший день.
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20.06.2020 00:20
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Ссылка на российскую пропаганду на Цензор.Нет. Оригинально!
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19.06.2020 22:45 Відповісти
Это тоже самое, что обсуждать какими гвоздями украинские каратели распяли мальчика в Славянске.
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19.06.2020 22:54 Відповісти
З горловки вєщаєш ***********.? Сепари чомусь страждають ************* і ти не виключення.
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19.06.2020 23:33 Відповісти
Даже объясняться не хочу. Даже если дам адрес откуда вещаю то что??? Уважаемый, в отличии от вас я участвовал в Майданах 1990, 2004-5 и 2013-14 года.
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20.06.2020 00:07 Відповісти
Родіна починається з мови,і якщо в тебе мова собача то і родіна твоя пуйлостан,і ніякими майданами це не виправдовує.
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20.06.2020 00:54 Відповісти
Бот, красиво чешешь уши.))))) Зачет!))) Смотри ниже.))))
Виктор Ли ********

https://censor.net/user/437816

https://censor.net/user/437810

https://censor.net/user/432541

И это только при первом вскрытии.))))
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20.06.2020 01:24 Відповісти
Я на тебе кер поклав.і при перщорму і придругому і при третьому вскритїї. Ти сране щеня проти мене.
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20.06.2020 01:32 Відповісти
Опа! Мания величия!? Становится интересно! Твои боты подписаны друг на друга и тут назревает вопрос : Ты онанируешь когда прыгаешь с бота на бот или читаешь сам себя и прешься от славы? Ответь убогая.)))
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20.06.2020 01:36 Відповісти
Кстати, за ********** можно и ....... Не зная человека оскорбляют только кацапы выучившие украинский язык!
Українці культурний і коректний народ, але ви на превеликий жаль виняток. Можливо я і помилився скинувши посилання на статтю яка мене обурила, але це не дає вам приводу писати образи. Мої думки і настрої на форумі знають не перший день.
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20.06.2020 00:20 Відповісти
Ганьбити не можна нем знаючи людину а не кацапа.Як що в Україні почулась мова окупанта то це не людина а ******** і ворог України.. ХАЙ ЩАСТИТЬ. не тобі
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20.06.2020 00:32 Відповісти
Открою тебе секрет, что не все русские кацапы.)))) Вот именно благодаря таким как ты "з понтом українцям" мы и живем в жопе. Судят по делам, а не по словам и при этом язык слов не важен!!! В отличии от пустозвонов типа тебя я хоть что-то сделал.))))) Кстати, такие как ты или трусы, или боты даже фамилии своей стесняются. Понял, Витюня?
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20.06.2020 01:10 Відповісти
Вітюня в мене між ногами .,кацапська бидлота.
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20.06.2020 09:55 Відповісти
Ты его не чеши, а лучше сходи к врачу! Запустишь хуже будет.
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20.06.2020 14:41 Відповісти
https://censor.net/user/292636

https://censor.net/user/437816

https://censor.net/user/440446

https://censor.net/user/437810

Вот почему ботам спокойно не живется и они так жопу рвут?
Спалился, родимый!
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20.06.2020 01:18 Відповісти
Добри помий губи,стань на коліна ,і ніжно ,дуже ніжно поцілуй мене в дупу . КОЗЕЛ РУСКОХУЙЛОГОВОРЯЩІЙ..
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20.06.2020 01:27 Відповісти
Вот ты и спалилась курица дурноватая.)))) Любитель фистинга иди спать, а то твои запредельные фантазии портят людям настроение.)))
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20.06.2020 01:31 Відповісти
А що робили папіреднки що за п"ять років навіть підозри не було цьому БРОЙЛЕРУ?
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19.06.2020 23:26 Відповісти
Ботоферма, вали в свое зеленое стойло!!!
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20.06.2020 01:19 Відповісти
Жодна худоба така як ти не буде вказувати що ,і коли мені робити.ПТН -ПНХ. ти слідом.
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20.06.2020 01:36 Відповісти
Зачем честному человеку несколько аккаунтов на форуме? В том, что ПТН ПНХ я даже не сомневаюсь, но тебя это не отмазывает.)))) Усек, ботяра!!!
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20.06.2020 01:39 Відповісти
Вот теперь я внимательно буду смотреть что ты ваяешь на форуме, мразота зеленожопая!!!
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20.06.2020 01:48 Відповісти
Дивись мразота вніматєльно і цілуй мене в дупу.
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20.06.2020 17:28 Відповісти
Ексберкутівцю повідомлено про підозру у справі розстрілу Майдану, - ДБР - Цензор.НЕТ 7678
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20.06.2020 10:37 Відповісти
Обирай дояра бо буде кадиров..ПОРАДА ДЕБІЛУ.
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20.06.2020 11:03 Відповісти
Тепер я уважно буду посилать тебе не буй *************** козла..
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20.06.2020 02:07 Відповісти
сначала всех отдающих приказы преступные выпустили из страны и кому это надо судить тех кто ети приказы выполнял теперь....судите тех, кто выпустил уже хоть...
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20.06.2020 03:35 Відповісти
Виправляється бездіяльність 2014 - 2019 років.
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22.06.2020 09:14 Відповісти
 
 