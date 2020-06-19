Экс-беркутовцу сообщено о подозрении по делу расстрела Майдана, - ГБР

Следователи Управления по расследованию дел Майдана ГБР сообщили о подозрении бывшему сотруднику полка милиции особого назначения "Беркут" подчиненного ГУ МВД Украины в г. Киеве в причастности в убийствам протестующих 20 февраля 2014 г.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Экс-беркутовец подозревается в превышении власти и служебных полномочий при исполнении явно преступного приказа руководства; в участии в совершении умышленных убийств и законченных покушений на убийство двух и более лиц способом опасным для жизни многих лиц, совершенных по предварительному сговору группой лиц; в завладении огнестрельным оружием, которое использовалось при совершении преступлений, по предварительному сговору группой лиц путем злоупотребления своим служебным положением, с целью избежания ответственности; в террористическом акте в незаконном препятствовании проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций с применением физического насилия (ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст.365; ч. 4 ст. 41, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 15 п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 2 ст. 262, ч. 3 ст. 258, ч. 4 ст. 41, ст. 340 УК).

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Причастность подозреваемого к указанному преступлению была установлено благодаря экспертам баллистам Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз им. Бокариуса.

В связи с сокрытием подозреваемого от органов предварительного расследования и суда, сообщение о подозрении было осуществлено способом предусмотрен УПК.

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