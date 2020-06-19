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Новости Расследование преступлений на Майдане
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Экс-беркутовцу сообщено о подозрении по делу расстрела Майдана, - ГБР

Экс-беркутовцу сообщено о подозрении по делу расстрела Майдана, - ГБР

Следователи Управления по расследованию дел Майдана ГБР сообщили о подозрении бывшему сотруднику полка милиции особого назначения "Беркут" подчиненного ГУ МВД Украины в г. Киеве в причастности в убийствам протестующих 20 февраля 2014 г.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Экс-беркутовец подозревается в превышении власти и служебных полномочий при исполнении явно преступного приказа руководства; в участии в совершении умышленных убийств и законченных покушений на убийство двух и более лиц способом опасным для жизни многих лиц, совершенных по предварительному сговору группой лиц; в завладении огнестрельным оружием, которое использовалось при совершении преступлений, по предварительному сговору группой лиц путем злоупотребления своим служебным положением, с целью избежания ответственности; в террористическом акте в незаконном препятствовании проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций с применением физического насилия (ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст.365; ч. 4 ст. 41, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 15 п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 2 ст. 262, ч. 3 ст. 258, ч. 4 ст. 41, ст. 340 УК).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двум бывшим "беркутовцам" сообщили о подозрении за лжесвидетельство об участнике Евромайдана, - Офис Генпрокурора

Причастность подозреваемого к указанному преступлению была установлено благодаря экспертам баллистам Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз им. Бокариуса.

В связи с сокрытием подозреваемого от органов предварительного расследования и суда, сообщение о подозрении было осуществлено способом предусмотрен УПК.

Также смотрите: Экс-беркутовец Марчук, который проходит по делу о разгоне Евромайдана, несет службу под Кабмином: "Выполняю свои обязанности досконально". ВИДЕО

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Топ комментарии
+1
Это тоже самое, что обсуждать какими гвоздями украинские каратели распяли мальчика в Славянске.
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19.06.2020 22:54
+1
А що робили папіреднки що за п"ять років навіть підозри не було цьому БРОЙЛЕРУ?
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19.06.2020 23:26
+1
Кстати, за ********** можно и ....... Не зная человека оскорбляют только кацапы выучившие украинский язык!
Українці культурний і коректний народ, але ви на превеликий жаль виняток. Можливо я і помилився скинувши посилання на статтю яка мене обурила, але це не дає вам приводу писати образи. Мої думки і настрої на форумі знають не перший день.
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20.06.2020 00:20
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Ссылка на российскую пропаганду на Цензор.Нет. Оригинально!
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19.06.2020 22:45 Ответить
Это тоже самое, что обсуждать какими гвоздями украинские каратели распяли мальчика в Славянске.
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19.06.2020 22:54 Ответить
З горловки вєщаєш ***********.? Сепари чомусь страждають ************* і ти не виключення.
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19.06.2020 23:33 Ответить
Даже объясняться не хочу. Даже если дам адрес откуда вещаю то что??? Уважаемый, в отличии от вас я участвовал в Майданах 1990, 2004-5 и 2013-14 года.
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20.06.2020 00:07 Ответить
Родіна починається з мови,і якщо в тебе мова собача то і родіна твоя пуйлостан,і ніякими майданами це не виправдовує.
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20.06.2020 00:54 Ответить
Бот, красиво чешешь уши.))))) Зачет!))) Смотри ниже.))))
Виктор Ли ********

https://censor.net/user/437816

https://censor.net/user/437810

https://censor.net/user/432541

И это только при первом вскрытии.))))
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20.06.2020 01:24 Ответить
Я на тебе кер поклав.і при перщорму і придругому і при третьому вскритїї. Ти сране щеня проти мене.
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20.06.2020 01:32 Ответить
Опа! Мания величия!? Становится интересно! Твои боты подписаны друг на друга и тут назревает вопрос : Ты онанируешь когда прыгаешь с бота на бот или читаешь сам себя и прешься от славы? Ответь убогая.)))
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20.06.2020 01:36 Ответить
Кстати, за ********** можно и ....... Не зная человека оскорбляют только кацапы выучившие украинский язык!
Українці культурний і коректний народ, але ви на превеликий жаль виняток. Можливо я і помилився скинувши посилання на статтю яка мене обурила, але це не дає вам приводу писати образи. Мої думки і настрої на форумі знають не перший день.
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20.06.2020 00:20 Ответить
Ганьбити не можна нем знаючи людину а не кацапа.Як що в Україні почулась мова окупанта то це не людина а ******** і ворог України.. ХАЙ ЩАСТИТЬ. не тобі
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20.06.2020 00:32 Ответить
Открою тебе секрет, что не все русские кацапы.)))) Вот именно благодаря таким как ты "з понтом українцям" мы и живем в жопе. Судят по делам, а не по словам и при этом язык слов не важен!!! В отличии от пустозвонов типа тебя я хоть что-то сделал.))))) Кстати, такие как ты или трусы, или боты даже фамилии своей стесняются. Понял, Витюня?
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20.06.2020 01:10 Ответить
Вітюня в мене між ногами .,кацапська бидлота.
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20.06.2020 09:55 Ответить
Ты его не чеши, а лучше сходи к врачу! Запустишь хуже будет.
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20.06.2020 14:41 Ответить
https://censor.net/user/292636

https://censor.net/user/437816

https://censor.net/user/440446

https://censor.net/user/437810

Вот почему ботам спокойно не живется и они так жопу рвут?
Спалился, родимый!
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20.06.2020 01:18 Ответить
Добри помий губи,стань на коліна ,і ніжно ,дуже ніжно поцілуй мене в дупу . КОЗЕЛ РУСКОХУЙЛОГОВОРЯЩІЙ..
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20.06.2020 01:27 Ответить
Вот ты и спалилась курица дурноватая.)))) Любитель фистинга иди спать, а то твои запредельные фантазии портят людям настроение.)))
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20.06.2020 01:31 Ответить
А що робили папіреднки що за п"ять років навіть підозри не було цьому БРОЙЛЕРУ?
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19.06.2020 23:26 Ответить
Ботоферма, вали в свое зеленое стойло!!!
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20.06.2020 01:19 Ответить
Жодна худоба така як ти не буде вказувати що ,і коли мені робити.ПТН -ПНХ. ти слідом.
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20.06.2020 01:36 Ответить
Зачем честному человеку несколько аккаунтов на форуме? В том, что ПТН ПНХ я даже не сомневаюсь, но тебя это не отмазывает.)))) Усек, ботяра!!!
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20.06.2020 01:39 Ответить
Вот теперь я внимательно буду смотреть что ты ваяешь на форуме, мразота зеленожопая!!!
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20.06.2020 01:48 Ответить
Дивись мразота вніматєльно і цілуй мене в дупу.
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20.06.2020 17:28 Ответить
Ексберкутівцю повідомлено про підозру у справі розстрілу Майдану, - ДБР - Цензор.НЕТ 7678
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20.06.2020 10:37 Ответить
Обирай дояра бо буде кадиров..ПОРАДА ДЕБІЛУ.
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20.06.2020 11:03 Ответить
Тепер я уважно буду посилать тебе не буй *************** козла..
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20.06.2020 02:07 Ответить
сначала всех отдающих приказы преступные выпустили из страны и кому это надо судить тех кто ети приказы выполнял теперь....судите тех, кто выпустил уже хоть...
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20.06.2020 03:35 Ответить
Виправляється бездіяльність 2014 - 2019 років.
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22.06.2020 09:14 Ответить
 
 