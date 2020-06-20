Європарламент підтримав рекомендації Євросоюзу щодо "Східного партнерства"

Європейський парламент підтримав рекомендації Європейського Союзу щодо політики Східного партнерства (СП) з низкою пропозицій щодо подальшого поглиблення відносин.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Голосування відбулося в п'ятницю, депутати голосували дистанційно через обмежувальні заходи, введені через пандемію коронавірусу. За проголосували 532 депутата, проти - 70, 63 утрималося. Всього проголосували 663 члена Європарламенту.

Відповідна доповідь з рекомендаціями була підготовлена депутатом Європарламенту Пятрасом Ауштрявічюсом (група "Оновимо Європу", Литва) на адресу Ради ЄС, Європейської Комісії та Високого представника ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля.

Документ складається з преамбули та шести розділів.

Зокрема, в першому розділі "Структурний діалог, розвиток державних інститутів і демократична підзвітність" Європарламент рекомендує надавати країнам-партнерам подальшу допомогу в розбудові держави та зміцненні інститутів, розробляти інструменти, такі як група підтримки України, для всіх країн-учасниць Східного партнерства.

У цьому ж розділі рекомендується забезпечити контроль зацікавленими сторонами процесу оцінки реформ в країнах Східного партнерства, про що свідчить практика, що склалася в Україні. "Визнати, що сильні, незалежні та ефективні інститути на центральному та місцевому рівнях є ключем до демократичної підзвітності, деолігархізації і боротьбі з корупцією. Розробити систему державного адміністрування європейського стандарту в асоційованих країнах через відкриття систем професійної підготовки (тіньові посади) і пропозицій для цивільних службовців країн-партнерів, що мають тимчасову роботу у відповідних службах установ ЄС і держав-членів", - йдеться в документі.

Також, ЄП рекомендує сприяти проведенню виборчих реформ із метою забезпечення вільних, справедливих, конкурентних і прозорих виборів і заохочення дотримання міжнародних стандартів, керівних принципів ОБСЄ і висновків Венеціанської комісії. В ЄП вважають за необхідне забезпечити регулярні місії зі спостереження за виборами в країнах-партнерах з метою підтримки процесу зміцнення інститутів, виборчих процесів і демократичної підзвітності. "Розробити механізм санкцій щодо порушень прав людини або "закону Магнітського" в рамках ЄС, який буде застосовуватися до фізичних або юридичних осіб, що здійснюють порушення прав людини і основних свобод", - наголошується в доповіді.

У другому розділі "Секторальне співробітництво на шляху до спільного економічного простору" ЄП рекомендує заохочувати постійне та ефективне впровадження глибокої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі з метою поступового створення умов для відкриття спільного з ЄС ринку. При цьому в ЄП зазначають "важливість поглиблення економічного співробітництва та ринкової інтеграції з країнами-партнерами через поступове відкриття спільного ринку ЄС і створення єдиного економічного простору". У зв'язку з цим рекомендується розширювати співпрацю і поступову диференційовану секторальну інтеграцію країн СП, які бажають зробити це в рамках Енергетичного союзу, транспортної спільноти і єдиного цифрового ринку.

В ЄП вважають важливим приділити "особливу увагу" телекомунікаціям, скасуванню роумінгу між країнами ЄС і СП і безпосередньо між країнами СП. ЄП рекомендує зміцнювати взаємодію в сфері кібербезпеки з метою захисту критичної інфраструктури і персональних даних, а також налагоджувати більш тісну співпрацю в сфері митних, банківських і фінансових послуг, що допомогло б країнам-партнерам боротися з відмиванням активів і посилити фінансовий нагляд, одночасно приводячи до можливого розширення єдиної зони платежів євро (SEPA) для країн СП.

В ЄП вважають за необхідне запровадити інструмент правового аналізу та галузеві дорожні карти для визначення відповідності країн СП із законодавством ЄС та їх готовності до диференційованої секторальної інтеграції, сприяти розвитку комерційних і державних електронних послуг.

Крім того, рекомендується забезпечити участь країн-партнерів у боротьбі зі зміною клімату, зокрема через участь в Європейській зеленій угоді.

В ЄП вважають за можливе прийняти всеосяжний план розвитку інфраструктури, що містить перетин кордону, і підтримати реалізацію пріоритетних проектів, визначених у орієнтовній програмі TEN-T, і інші інвестиційні плани щодо поліпшення транспортної, енергетичної та цифрового зв'язку між країнами ЄС і Східного партнерства.

ЄП також виступає за забезпечення фінансової підтримки інфраструктурних та інвестиційних проектів країн Східного партнерства в рамках бюджету ЄС;

У третьому розділі "Розвиток людського потенціалу" ЄП рекомендує забезпечити підтримку підвищення мобільності робочої сили між країнами ЄС і СП, а також між країнами СП. Також в ЄП вважають за необхідне з боку ЄС підтримати розробку регіональних планів дій з боротьби з безробіттям і подолання соціальних і регіональних порушень, інвестувати в молодь, заохочувати підприємництво та створювати нові програми і стимули для повернення молодих фахівців на ринки праці країн СП.

В ЄП виступають за заохочення країн-партнерів до проведення комплексної реформи трудової політики з метою поліпшення умов праці і прав працівників, підтримку реформи освіти в країнах Східного партнерства, зміцнення академічного та освітнього співробітництва між ЄС та СП. У зв'язку з цим в ЄП рекомендують запустити регіональну програму підтримки академічних і наукових центрів майстерності в регіоні, створити в Україні Університет Східного партнерства, створити партнерські програми СП в спеціалізованих університетах і електронну освітню платформу для онлайнових курсів, вивчати європейські цінності і верховенство права. В ЄП виступають також за належне врядування та ліквідацію корупції в країнах СП.

Крім того, рекомендується розпочати пілотний проект, спрямований на створення Центру відкритих наукових та інноваційних проектів Східного партнерства, надати можливість для здійснення допомоги та програм ЄС на місцевому рівні, включно з віддаленими районами країн СП, сільськими районами, наполягати на недискримінації стосовно представників ЛГБТ спільноти, їх захисту від дискримінації, зловживань, ненависті і фізичного насильства.

У четвертому розділі "Безпека, стабільність, територіальна цілісність і врегулювання конфліктів" в ЄП висловлюються за активізацію співпраці між ЄС та країнами СП в сфері безпеки і оборони, приділяючи особливу увагу мирному врегулюванню регіональних конфліктів, і запобіганню і вирішенню нових завдань, таких, як гібридні загрози, кібератаки, включно з кібер-втручанням, дезінформацію і пропагандистські кампанії, втручання третіх сторін у політичні, електоральні та інші демократичні процеси.

В ЄП вважають за необхідне з боку ЄС підтвердити прихильність суверенітету, територіальної цілісності і незалежності країн СП у межах їх міжнародно визнаних кордонів, рішуче засудити триваючі порушення основних принципів і норм міжнародного права в регіоні СП, включно з дестабілізацією, вторгненням, окупацією і анексією Російською Федерацією деяких територій у низці країн СП і відмовою виконувати рішення міжнародних трибуналів і судів. Крім того, ЄС повинен продовжувати закликати до "негайного виведення іноземних військ з усіх окупованих територій та припинення бойових дій".

У ЄП також вважають, що ЄС, включно з високим представником ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки, має відігравати більш активну роль у мирному врегулюванні конфліктів, що тривають і в запобіганні будь-яких майбутніх конфліктів у країнах СП.

Читайте також: ЄС не використав повною мірою свій потенціал для гарантування безпеки в Європі, - Зеленський

Також ЄС повинен взяти до уваги заклики українського уряду до розміщення міжнародних миротворчих сил на українсько-російському кордоні, зберегти свободу судноплавства і рішуче виступити проти блокади Азовського моря і "повзучої" анексії Чорного моря Російською Федерацією. ЄС рекомендується визнати, що кібербезпека є однією зі сфер, в яких країни ЄС і країни-партнери можуть більш ефективно співпрацювати, а ЄС може отримати досвід від країн-партнерів у боротьбі з гібридними і кібер-загрозами.

ЄП також виступає за зміцнення співробітництва в сфері протидії дезінформації, пропаганди, протидії маніпуляціям і ворожим впливам, які здійснюються зовнішніми силами з метою дестабілізації країн СП, а також підриву цілісності ЄС.

У п'ятому розділі "Місцеві та регіональні органи влади та громадянське суспільство" Європарламент висловився за те, щоб визнати внесок громадянського суспільства в регіоні СП в процеси демократизації та здійснення реформ в їх країнах, продовжувати вести широкий діалог з представниками громадянського суспільства СП та зміцнювати підтримку ЄС демократично орієнтованих організацій, сприяти співпраці між громадянськими суспільствами в країнах-партнерах шляхом створення регіонального центру підвищення компетентності і обміну передовим досвідом, зокрема в рамках нового проекту Університету Східного партнерства в Україні.

У шостому розділі "Кращі медіа, комунікації та управління політикою" ЄП закликає протидіяти дезінформації, спрямованої проти ЄС і пропаганді шляхом підвищення інформаційної стійкості і обізнаності громадян країн ЄС і СП, більш ефективно використовувати існуючі структури ЄС, включно з робочою групою Зовнішньої дипломатичної служби ЄС East StratCom, для виявлення та реагування на кампанії дезінформації і пропаганди, що підривають відносини між ЄС і СП, посилити представництво ЄС в країнах-партнерах і дати їм можливість допомогти цим країнам у проведенні реформ, посилити підтримку країнам-партнерам у боротьбі з фейковими новинами і гібридними кампаніями.