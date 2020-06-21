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Поліція Київщини розслідує загибель 38 цуценят під час авіаперельоту в Канаду

Поліція Київщини розслідує загибель 38 цуценят під час авіаперельоту в Канаду

Правоохоронці побачили в ЗМІ повідомлення про смерть цуценят і відкрили кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження із тваринами.

"У засобах масової інформації з'явилася публікація про те, що тиждень тому в міжнародному аеропорту Торонто приземлився авіарейс сполученням Київ-Торонто, де перебували 500 цуценят. З них 38 собак загинули, інші постраждали від зневоднення", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення відділу комунікації поліції Київської області.

Правоохоронці встановили, що йдеться про пасажирський рейс, на борту якого перебували 92 людини.

"Також там перебувало понад 3 тонни вантажу, враховуючи тварин. Поліція Київщини після процесуального узгодження прокуратури міста Бориспіль відкрила кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження із тваринами, ст. 299 Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження правоохоронці проведуть всі необхідні слідчі дії, встановлять умови транспортування тварин і причини, які могли б спричинили загибель цуценят", - йдеться в повідомленні.
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Топ коментарі
+16
Потому что животные лучше людей, они не виновны. Или осознать это нечем?
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21.06.2020 02:16
+9
Полностью Вас поддерживаю, животные лучше людей, очень бы хотелось узнать, что виновные наказаны. 38 живых душ погибли по вине людей. За что?
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21.06.2020 03:33
+8
МАУ даже собак возить нельзя.
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21.06.2020 07:58
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А чего не ищут свинособак бородатого педофила устроивших драки в метро за 700грн.?
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21.06.2020 00:59 Відповісти
Они лучше щенками будут заниматься.
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21.06.2020 01:26 Відповісти
Потому что животные лучше людей, они не виновны. Или осознать это нечем?
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21.06.2020 02:16 Відповісти
Но шарии убивают украинцев, надо наказывать мразей. Ради этих бедных щеночков
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21.06.2020 02:50 Відповісти
Полностью Вас поддерживаю, животные лучше людей, очень бы хотелось узнать, что виновные наказаны. 38 живых душ погибли по вине людей. За что?
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21.06.2020 03:33 Відповісти
Скажите пожалуйста, когда у щенков появилась душа ? И не боитесь ли вы зоофилов и шария ?
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21.06.2020 07:28 Відповісти
А когда её не было ???
Христианская , примитивная религия этому доказательство ...
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21.06.2020 09:04 Відповісти
Яке "доказательство" щодо душі має примітивна християнська релігія?
p.s. Цуценят мені насправді шкода, це жорстоко - доводити беззахисних тварин до смерті.
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21.06.2020 09:18 Відповісти
А причем здесь выв диалоге и "христианская примитивная" с вашей точки зрения как относится к щенкам и теме статьи ?
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21.06.2020 09:57 Відповісти
Собаки шмариия совершили свои приступления ещё за долго до смерти щенков и ни кто их не искал! Или осознать не чем?
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21.06.2020 11:21 Відповісти
Сань, люди без ума в мозгах живут, ты тоже проживешь не парься В погоне за какой то херней, давите всех на своем пути не видя сути.
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21.06.2020 12:56 Відповісти
Тань, я так и понял что ты самая умная защитница бородатого брехливого педофила, для таких как ты более 10000 убитых украинцев вашей)(уйловский армией всего лишь какая то хреня, но вы обречены на полное фиаско.
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21.06.2020 13:56 Відповісти
Ты че дурак? Я тебе про животных, зачем ты меня с парашарием смешиваешь? А сама я военный медик, я фигею..
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21.06.2020 14:20 Відповісти
Не кипятись бот.
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21.06.2020 14:27 Відповісти
от номерного слышу.
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21.06.2020 14:30 Відповісти
Делать нефиг, пусть ФСБУ передадут, отвлекут от нанесения вреда Украине.
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21.06.2020 01:34 Відповісти
Фейсбук виділив 200 лімонів баксів афронєграм.
Але це не расизм.
От, якби він сказав, що дає бабло тільки білим, - оце був би расизм.
Афронєгри всєх стран, об'єдіняйтєсь!
Тоді Фейсбук вам ше відвалить тонни кеша...
Полиция Киевщины расследует гибель 38 щенков во время авиаперелета в Канаду - Цензор.НЕТ 9632
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21.06.2020 01:55 Відповісти
Марк Цукерберг представляє, - расово-кошерний Блекбук, - тільки для чорних

Полиция Киевщины расследует гибель 38 щенков во время авиаперелета в Канаду - Цензор.НЕТ 6255
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21.06.2020 02:03 Відповісти
Да, сейчас всех белых вывезут на Марс , бо только белые способны сделать цивилизацию 😀😀😀
ПРЕКРАСНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ - ПОАНЕТА ОБЕЗЬЯН
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21.06.2020 10:31 Відповісти
Книга П'єра Буля, - набагато цікавіша, ніж усі екранізації.
Там і закінчується вона таким собі несподіваним твістом, якого у жодній екранізації не було.
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21.06.2020 12:17 Відповісти
неделю назад шото летало в Омерику? Опять Велюр?
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21.06.2020 02:42 Відповісти
Шо там расследовать, и так ясно.
Это зделали терористы-корейцы.Против Ким Чен Ына вводятся санкции.7 флот США выдвинулся к берегам Северной Кореи.
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21.06.2020 06:05 Відповісти
Жил бы ты в северной Корее ты бы не только собак жрал но и крыс и тараканов!
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21.06.2020 07:52 Відповісти
Как неожиданно. Рейс, разумеется, выполняла компания МАУ? Там к людям-пассажирам относятся также （не лучше）. Те, кто получил от МАУ по 200-300 гривень за невыполненный рейс стоимостью 3500-4000 гривень не дадут соврать.
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21.06.2020 07:50 Відповісти
а от тут цікаво. 500 собачат. скріш за все різного віку та різних порід. Вимоги різні, як по виду, так і по породам, бо те, що витримає 4-місячне лайченя може легко вбити якесь декоративне цуценя.
І головне - при такій кількості собачат повинні були бути супроводжуючі, які мали доглядати за ними під час рейсу. То до чого тут авіакомпанія?
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21.06.2020 14:37 Відповісти
Шановний пан, це ви запитайте у перевізника,；кому, як не йому слід потурбуватися за вантаж, який МАУ зобов'язується доставити у пункт призначення цілим та непошкодженим, у авіційних правилах перевозу тварини все сказано. Але ця "компанія", вибачте, чхала на правила, там ніколи не було та не буде людського відношення до людей, ти більш до тварин. Якщо пошукаєте на ФБ, то знайдете, як ці собачата годинами стояли на сонці перед літаком, а клітки з тваринами були звалені одна на іншу так, що повітря всередину не проходило.
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22.06.2020 07:38 Відповісти
Ви самі написали - ніхто вас не заставляв:
"Але ця "компанія", вибачте, чхала на правила, там ніколи не було та не буде людського відношення до людей, ти більш до тварин."

Якщо вона така, то хто тоді відправник, який знав, у чиї руки дає цих собачат?
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22.06.2020 11:25 Відповісти
Задавайте ваши вопросы отправителю.
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22.06.2020 11:31 Відповісти
До речі, прочитав. Всі загиблі собачата - французські бульдожки, яких можна перевозити виключно у салоні літака. А от тепер питання - і який перевізник погодився би разом із 90+ пасажирами перевозити у салоні на рейсі протягом 10+ годин двісті собачат?
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22.06.2020 11:58 Відповісти
Задавайте ваши вопросы перевозчикам.
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22.06.2020 14:39 Відповісти
МАУ даже собак возить нельзя.
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21.06.2020 07:58 Відповісти
Я задолбалась. Читать про убитых, раненых (вверху слева). А тут ещё и замученые. Я ненавижу вас, МАУ! Ненавижу тебя, Коломойский! Я люблю тебя, моя Украино!
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21.06.2020 08:46 Відповісти
Только безнаказанность приводит к таким последствиям
Вот я выехала Без матрицы на автобан один раз в Австрии , чтобы проехать 500 метров до поворота - И ЗАПЛАТИЛА ШРАФ ЗА ЭТО 120 евро. Теперь оплачиваю матрицу в январе на весь год - 70 евро, ТАК В ЕВРОПЕ УЧАТ ПОРЯДКУ
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21.06.2020 10:26 Відповісти
Пусть полиция осветит условия транспортировки животных - какие боксы , как обеспечивали воздухом и тёплом, КАКИЕ УКОЛЫ ДЕЛАЛИ И КТО
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21.06.2020 10:22 Відповісти
Все що треба знати. Всі померлі собачата - французські бульдожки, яких , через спотворену людською селекцією систему дихання можна перевозити виключно у салоні. На це , звісно, ні одна авіакомпанія не піде - разом із сотнею людей везти в одному приміщенні 200 собачат.
Відправник претензій до МАУ не виставив, бо тоді бізнесу кришка - ніхто з таким відправником зв'язуватись більше не буде. А для відправника дешевше було втратити 20% "товару", ніж доплачувати за гідні умови. Короче, як завжди - бабло і нічого, крім бабла.
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22.06.2020 12:11 Відповісти
ЩО тут розслідувати???!!! Працівники аеропорту, прийнявши щенят в багаж, не давали їм води. Бо тоді треба прибирати. Заморили малих спрагою. Уроди !
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21.06.2020 10:22 Відповісти
Возможно - ПЕРЕЛЁТ ДОЛГИЙ . Но их вроде усыпляют в багажном отделении
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21.06.2020 10:27 Відповісти
Сами правила авиаперевозщиков преступны и жестоки, предусматривают перевозку животных в багажном отделении, где температура может опустится до -50 по С!
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21.06.2020 11:14 Відповісти
Ти мабудь транспортний з пасажирським переплутав. До пасажирських діє вимога - мінімальна температура +10С.
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21.06.2020 14:21 Відповісти
 
 