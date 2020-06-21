Поліція Київщини розслідує загибель 38 цуценят під час авіаперельоту в Канаду
Правоохоронці побачили в ЗМІ повідомлення про смерть цуценят і відкрили кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження із тваринами.
"У засобах масової інформації з'явилася публікація про те, що тиждень тому в міжнародному аеропорту Торонто приземлився авіарейс сполученням Київ-Торонто, де перебували 500 цуценят. З них 38 собак загинули, інші постраждали від зневоднення", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення відділу комунікації поліції Київської області.
Правоохоронці встановили, що йдеться про пасажирський рейс, на борту якого перебували 92 людини.
"Також там перебувало понад 3 тонни вантажу, враховуючи тварин. Поліція Київщини після процесуального узгодження прокуратури міста Бориспіль відкрила кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження із тваринами, ст. 299 Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження правоохоронці проведуть всі необхідні слідчі дії, встановлять умови транспортування тварин і причини, які могли б спричинили загибель цуценят", - йдеться в повідомленні.
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Христианская , примитивная религия этому доказательство ...
p.s. Цуценят мені насправді шкода, це жорстоко - доводити беззахисних тварин до смерті.
Але це не расизм.
От, якби він сказав, що дає бабло тільки білим, - оце був би расизм.
Афронєгри всєх стран, об'єдіняйтєсь!
Тоді Фейсбук вам ше відвалить тонни кеша...
ПРЕКРАСНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ - ПОАНЕТА ОБЕЗЬЯН
Там і закінчується вона таким собі несподіваним твістом, якого у жодній екранізації не було.
Это зделали терористы-корейцы.Против Ким Чен Ына вводятся санкции.7 флот США выдвинулся к берегам Северной Кореи.
І головне - при такій кількості собачат повинні були бути супроводжуючі, які мали доглядати за ними під час рейсу. То до чого тут авіакомпанія?
"Але ця "компанія", вибачте, чхала на правила, там ніколи не було та не буде людського відношення до людей, ти більш до тварин."
Якщо вона така, то хто тоді відправник, який знав, у чиї руки дає цих собачат?
Вот я выехала Без матрицы на автобан один раз в Австрии , чтобы проехать 500 метров до поворота - И ЗАПЛАТИЛА ШРАФ ЗА ЭТО 120 евро. Теперь оплачиваю матрицу в январе на весь год - 70 евро, ТАК В ЕВРОПЕ УЧАТ ПОРЯДКУ
Відправник претензій до МАУ не виставив, бо тоді бізнесу кришка - ніхто з таким відправником зв'язуватись більше не буде. А для відправника дешевше було втратити 20% "товару", ніж доплачувати за гідні умови. Короче, як завжди - бабло і нічого, крім бабла.