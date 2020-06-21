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Полиция Киевщины расследует гибель 38 щенков во время авиаперелета в Канаду

Полиция Киевщины расследует гибель 38 щенков во время авиаперелета в Канаду

Правоохранители увидели в СМИ сообщения о смерти щенков и открыли уголовное производство по факту жестокого обращения с животными.

"В средствах массовой информации появилась публикация о том, что неделю назад в международном аэропорту Торонто приземлился авиарейс сообщением "Киев-Торонто", где находились 500 щенков. Из них 38 собак погибли, другие пострадали от обезвоживания", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение Отдела коммуникации полиции Киевской области.

Правоохранители установили, что речь идет о пассажирском рейсе - на борту находились 92 человека.

"Также там находилось свыше 3 тонн груза, учитывая животных. Полиция Киевщины после процессуального согласования прокуратуры города Борисполь открыла уголовное производство по факту жестокого обращения с животными, ст. 299 Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовного производства правоохранители проведут все необходимые следственные действия, установят условия транспортировки животных и причины, которые могли бы повлекли гибель щенков", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На борту летевшего в Торонто самолета МАУ погибли 38 щенков, власти Канады проводят расследование. ВИДЕО

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Топ комментарии
+16
Потому что животные лучше людей, они не виновны. Или осознать это нечем?
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21.06.2020 02:16
+9
Полностью Вас поддерживаю, животные лучше людей, очень бы хотелось узнать, что виновные наказаны. 38 живых душ погибли по вине людей. За что?
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21.06.2020 03:33
+8
МАУ даже собак возить нельзя.
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21.06.2020 07:58
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А чего не ищут свинособак бородатого педофила устроивших драки в метро за 700грн.?
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21.06.2020 00:59 Ответить
Они лучше щенками будут заниматься.
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21.06.2020 01:26 Ответить
Потому что животные лучше людей, они не виновны. Или осознать это нечем?
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21.06.2020 02:16 Ответить
Но шарии убивают украинцев, надо наказывать мразей. Ради этих бедных щеночков
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21.06.2020 02:50 Ответить
Полностью Вас поддерживаю, животные лучше людей, очень бы хотелось узнать, что виновные наказаны. 38 живых душ погибли по вине людей. За что?
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21.06.2020 03:33 Ответить
Скажите пожалуйста, когда у щенков появилась душа ? И не боитесь ли вы зоофилов и шария ?
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21.06.2020 07:28 Ответить
А когда её не было ???
Христианская , примитивная религия этому доказательство ...
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21.06.2020 09:04 Ответить
Яке "доказательство" щодо душі має примітивна християнська релігія?
p.s. Цуценят мені насправді шкода, це жорстоко - доводити беззахисних тварин до смерті.
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21.06.2020 09:18 Ответить
А причем здесь выв диалоге и "христианская примитивная" с вашей точки зрения как относится к щенкам и теме статьи ?
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21.06.2020 09:57 Ответить
Собаки шмариия совершили свои приступления ещё за долго до смерти щенков и ни кто их не искал! Или осознать не чем?
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21.06.2020 11:21 Ответить
Сань, люди без ума в мозгах живут, ты тоже проживешь не парься В погоне за какой то херней, давите всех на своем пути не видя сути.
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21.06.2020 12:56 Ответить
Тань, я так и понял что ты самая умная защитница бородатого брехливого педофила, для таких как ты более 10000 убитых украинцев вашей)(уйловский армией всего лишь какая то хреня, но вы обречены на полное фиаско.
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21.06.2020 13:56 Ответить
Ты че дурак? Я тебе про животных, зачем ты меня с парашарием смешиваешь? А сама я военный медик, я фигею..
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21.06.2020 14:20 Ответить
Не кипятись бот.
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21.06.2020 14:27 Ответить
от номерного слышу.
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21.06.2020 14:30 Ответить
Делать нефиг, пусть ФСБУ передадут, отвлекут от нанесения вреда Украине.
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21.06.2020 01:34 Ответить
Фейсбук виділив 200 лімонів баксів афронєграм.
Але це не расизм.
От, якби він сказав, що дає бабло тільки білим, - оце був би расизм.
Афронєгри всєх стран, об'єдіняйтєсь!
Тоді Фейсбук вам ше відвалить тонни кеша...
Полиция Киевщины расследует гибель 38 щенков во время авиаперелета в Канаду - Цензор.НЕТ 9632
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21.06.2020 01:55 Ответить
Марк Цукерберг представляє, - расово-кошерний Блекбук, - тільки для чорних

Полиция Киевщины расследует гибель 38 щенков во время авиаперелета в Канаду - Цензор.НЕТ 6255
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21.06.2020 02:03 Ответить
Да, сейчас всех белых вывезут на Марс , бо только белые способны сделать цивилизацию 😀😀😀
ПРЕКРАСНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ - ПОАНЕТА ОБЕЗЬЯН
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21.06.2020 10:31 Ответить
Книга П'єра Буля, - набагато цікавіша, ніж усі екранізації.
Там і закінчується вона таким собі несподіваним твістом, якого у жодній екранізації не було.
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21.06.2020 12:17 Ответить
неделю назад шото летало в Омерику? Опять Велюр?
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21.06.2020 02:42 Ответить
Шо там расследовать, и так ясно.
Это зделали терористы-корейцы.Против Ким Чен Ына вводятся санкции.7 флот США выдвинулся к берегам Северной Кореи.
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21.06.2020 06:05 Ответить
Жил бы ты в северной Корее ты бы не только собак жрал но и крыс и тараканов!
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21.06.2020 07:52 Ответить
Как неожиданно. Рейс, разумеется, выполняла компания МАУ? Там к людям-пассажирам относятся также （не лучше）. Те, кто получил от МАУ по 200-300 гривень за невыполненный рейс стоимостью 3500-4000 гривень не дадут соврать.
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21.06.2020 07:50 Ответить
а от тут цікаво. 500 собачат. скріш за все різного віку та різних порід. Вимоги різні, як по виду, так і по породам, бо те, що витримає 4-місячне лайченя може легко вбити якесь декоративне цуценя.
І головне - при такій кількості собачат повинні були бути супроводжуючі, які мали доглядати за ними під час рейсу. То до чого тут авіакомпанія?
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21.06.2020 14:37 Ответить
Шановний пан, це ви запитайте у перевізника,；кому, як не йому слід потурбуватися за вантаж, який МАУ зобов'язується доставити у пункт призначення цілим та непошкодженим, у авіційних правилах перевозу тварини все сказано. Але ця "компанія", вибачте, чхала на правила, там ніколи не було та не буде людського відношення до людей, ти більш до тварин. Якщо пошукаєте на ФБ, то знайдете, як ці собачата годинами стояли на сонці перед літаком, а клітки з тваринами були звалені одна на іншу так, що повітря всередину не проходило.
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22.06.2020 07:38 Ответить
Ви самі написали - ніхто вас не заставляв:
"Але ця "компанія", вибачте, чхала на правила, там ніколи не було та не буде людського відношення до людей, ти більш до тварин."

Якщо вона така, то хто тоді відправник, який знав, у чиї руки дає цих собачат?
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22.06.2020 11:25 Ответить
Задавайте ваши вопросы отправителю.
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22.06.2020 11:31 Ответить
До речі, прочитав. Всі загиблі собачата - французські бульдожки, яких можна перевозити виключно у салоні літака. А от тепер питання - і який перевізник погодився би разом із 90+ пасажирами перевозити у салоні на рейсі протягом 10+ годин двісті собачат?
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22.06.2020 11:58 Ответить
Задавайте ваши вопросы перевозчикам.
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22.06.2020 14:39 Ответить
МАУ даже собак возить нельзя.
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21.06.2020 07:58 Ответить
Я задолбалась. Читать про убитых, раненых (вверху слева). А тут ещё и замученые. Я ненавижу вас, МАУ! Ненавижу тебя, Коломойский! Я люблю тебя, моя Украино!
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21.06.2020 08:46 Ответить
Только безнаказанность приводит к таким последствиям
Вот я выехала Без матрицы на автобан один раз в Австрии , чтобы проехать 500 метров до поворота - И ЗАПЛАТИЛА ШРАФ ЗА ЭТО 120 евро. Теперь оплачиваю матрицу в январе на весь год - 70 евро, ТАК В ЕВРОПЕ УЧАТ ПОРЯДКУ
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21.06.2020 10:26 Ответить
Пусть полиция осветит условия транспортировки животных - какие боксы , как обеспечивали воздухом и тёплом, КАКИЕ УКОЛЫ ДЕЛАЛИ И КТО
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21.06.2020 10:22 Ответить
Все що треба знати. Всі померлі собачата - французські бульдожки, яких , через спотворену людською селекцією систему дихання можна перевозити виключно у салоні. На це , звісно, ні одна авіакомпанія не піде - разом із сотнею людей везти в одному приміщенні 200 собачат.
Відправник претензій до МАУ не виставив, бо тоді бізнесу кришка - ніхто з таким відправником зв'язуватись більше не буде. А для відправника дешевше було втратити 20% "товару", ніж доплачувати за гідні умови. Короче, як завжди - бабло і нічого, крім бабла.
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22.06.2020 12:11 Ответить
ЩО тут розслідувати???!!! Працівники аеропорту, прийнявши щенят в багаж, не давали їм води. Бо тоді треба прибирати. Заморили малих спрагою. Уроди !
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21.06.2020 10:22 Ответить
Возможно - ПЕРЕЛЁТ ДОЛГИЙ . Но их вроде усыпляют в багажном отделении
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21.06.2020 10:27 Ответить
Сами правила авиаперевозщиков преступны и жестоки, предусматривают перевозку животных в багажном отделении, где температура может опустится до -50 по С!
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21.06.2020 11:14 Ответить
Ти мабудь транспортний з пасажирським переплутав. До пасажирських діє вимога - мінімальна температура +10С.
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21.06.2020 14:21 Ответить
 
 