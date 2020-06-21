Полиция Киевщины расследует гибель 38 щенков во время авиаперелета в Канаду

Правоохранители увидели в СМИ сообщения о смерти щенков и открыли уголовное производство по факту жестокого обращения с животными.

"В средствах массовой информации появилась публикация о том, что неделю назад в международном аэропорту Торонто приземлился авиарейс сообщением "Киев-Торонто", где находились 500 щенков. Из них 38 собак погибли, другие пострадали от обезвоживания", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение Отдела коммуникации полиции Киевской области.

Правоохранители установили, что речь идет о пассажирском рейсе - на борту находились 92 человека.

"Также там находилось свыше 3 тонн груза, учитывая животных. Полиция Киевщины после процессуального согласования прокуратуры города Борисполь открыла уголовное производство по факту жестокого обращения с животными, ст. 299 Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовного производства правоохранители проведут все необходимые следственные действия, установят условия транспортировки животных и причины, которые могли бы повлекли гибель щенков", - говорится в сообщении.

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