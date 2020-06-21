Полиция Киевщины расследует гибель 38 щенков во время авиаперелета в Канаду
Правоохранители увидели в СМИ сообщения о смерти щенков и открыли уголовное производство по факту жестокого обращения с животными.
"В средствах массовой информации появилась публикация о том, что неделю назад в международном аэропорту Торонто приземлился авиарейс сообщением "Киев-Торонто", где находились 500 щенков. Из них 38 собак погибли, другие пострадали от обезвоживания", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение Отдела коммуникации полиции Киевской области.
Правоохранители установили, что речь идет о пассажирском рейсе - на борту находились 92 человека.
"Также там находилось свыше 3 тонн груза, учитывая животных. Полиция Киевщины после процессуального согласования прокуратуры города Борисполь открыла уголовное производство по факту жестокого обращения с животными, ст. 299 Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовного производства правоохранители проведут все необходимые следственные действия, установят условия транспортировки животных и причины, которые могли бы повлекли гибель щенков", - говорится в сообщении.
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Христианская , примитивная религия этому доказательство ...
p.s. Цуценят мені насправді шкода, це жорстоко - доводити беззахисних тварин до смерті.
Але це не расизм.
От, якби він сказав, що дає бабло тільки білим, - оце був би расизм.
Афронєгри всєх стран, об'єдіняйтєсь!
Тоді Фейсбук вам ше відвалить тонни кеша...
ПРЕКРАСНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ - ПОАНЕТА ОБЕЗЬЯН
Там і закінчується вона таким собі несподіваним твістом, якого у жодній екранізації не було.
Это зделали терористы-корейцы.Против Ким Чен Ына вводятся санкции.7 флот США выдвинулся к берегам Северной Кореи.
І головне - при такій кількості собачат повинні були бути супроводжуючі, які мали доглядати за ними під час рейсу. То до чого тут авіакомпанія?
"Але ця "компанія", вибачте, чхала на правила, там ніколи не було та не буде людського відношення до людей, ти більш до тварин."
Якщо вона така, то хто тоді відправник, який знав, у чиї руки дає цих собачат?
Вот я выехала Без матрицы на автобан один раз в Австрии , чтобы проехать 500 метров до поворота - И ЗАПЛАТИЛА ШРАФ ЗА ЭТО 120 евро. Теперь оплачиваю матрицу в январе на весь год - 70 евро, ТАК В ЕВРОПЕ УЧАТ ПОРЯДКУ
Відправник претензій до МАУ не виставив, бо тоді бізнесу кришка - ніхто з таким відправником зв'язуватись більше не буде. А для відправника дешевше було втратити 20% "товару", ніж доплачувати за гідні умови. Короче, як завжди - бабло і нічого, крім бабла.