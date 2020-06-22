Високий рівень безробіття "знижує" зарплати в Україні

Головні причини зростання безробітних - закриття бізнесу, кадрові скорочення і масове повернення в Україну заробітчан.

За даними опитування KPMG, 8% українських компаній вже скоротили персонал, а 21% планують це зробити. Схожі дані і в опитуванні Work.ua: 6% роботодавців сказали, що змушені були скоротити штат (16% тримають співробітників в безоплатній відпустці), передає 24.

Станом на 1 червня 2020 року тільки на офіційному обліку у Службі зайнятості перебувало 514 тисяч безробітних (лише за травень зареєструвалися 140 тисяч!). Такі дані навів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Реальна ж цифра – приблизно 2,5-2,8 мільйона! Багато українців не стають на облік у Службі зайнятості. Плюс спрацював "зовнішній" фактор – у перші п’ять місяців 2020 року в Україну повернулися близько 1 мільйона заробітчан. І лише кожен двадцятий знову поїхав за кордон після послаблення карантину.

Велика кількість безробітних створює високу конкуренцію на робочі місця. Це дозволяє роботодавцям завищувати вимоги до потенційних працівників і "здешевлювати" вакансії, що суттєво знижує рівень зарплат в Україні.

Крім того, за даними того ж опитування KPMG, вже в перші два місяці карантину майже 40% українських компаній скоротили зарплати на 20-30%. І цей негативний процес триватиме у найближчі місяці, бо 35% роботодавців планують також зменшувати працівникам розмір оплати праці.