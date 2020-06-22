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безробіття (527) зарплата (2212)

Високий рівень безробіття "знижує" зарплати в Україні

Високий рівень безробіття

Головні причини зростання безробітних - закриття бізнесу, кадрові скорочення і масове повернення в Україну заробітчан.

За даними опитування KPMG, 8% українських компаній вже скоротили персонал, а 21% планують це зробити. Схожі дані і в опитуванні Work.ua: 6% роботодавців сказали, що змушені були скоротити штат (16% тримають співробітників в безоплатній відпустці), передає 24.

Станом на 1 червня 2020 року тільки на офіційному обліку у Службі зайнятості перебувало 514 тисяч безробітних (лише за травень зареєструвалися 140 тисяч!). Такі дані навів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Реальна ж цифра – приблизно 2,5-2,8 мільйона! Багато українців не стають на облік у Службі зайнятості. Плюс спрацював "зовнішній" фактор – у перші п’ять місяців 2020 року в Україну повернулися близько 1 мільйона заробітчан. І лише кожен двадцятий знову поїхав за кордон після послаблення карантину.

Велика кількість безробітних створює високу конкуренцію на робочі місця. Це дозволяє роботодавцям завищувати вимоги до потенційних працівників і "здешевлювати" вакансії, що суттєво знижує рівень зарплат в Україні.

Крім того, за даними того ж опитування KPMG, вже в перші два місяці карантину майже 40% українських компаній скоротили зарплати на 20-30%. І цей негативний процес триватиме у найближчі місяці, бо 35% роботодавців планують також зменшувати працівникам розмір оплати праці.

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Топ коментарі
+8
Патерпевший, верни "эпоху бедности" образца мая 2019 г.
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22.06.2020 13:48
+8
Главные причины роста безработности - это правительство дегенератов и врагов украинского народа
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22.06.2020 13:50
+8
Высокий уровень безработицы "снижает" зарплаты в Украине - Цензор.НЕТ 3488
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22.06.2020 13:51
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Высокий уровень безработицы "снижает" зарплаты в Украине - Цензор.НЕТ 7701
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22.06.2020 13:47 Відповісти
Патерпевший, верни "эпоху бедности" образца мая 2019 г.
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22.06.2020 13:48 Відповісти
Та нет уж, спасибо, промышленное падение было уже тогда. Грося аж ничем не был лучше, чем Шмыгаль, хотя, пожалуй, чуть лучше, чем Гончарук, но не критически.
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22.06.2020 18:48 Відповісти
Главные причины роста безработности - это правительство дегенератов и врагов украинского народа
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22.06.2020 13:50 Відповісти
Навыбирали..
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22.06.2020 14:14 Відповісти
Баррриги! Доходи зростають, а зарплати падають! Це ж вони ще й зебобам податки тепер не доплатять! Зобов'язати підприємців працювати безплатно, платити з/п найманим на рівні міністра! А не будуть виконувати забаганки Шмигалових обложити штрафами, щоб поворухнутись не могли!
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22.06.2020 13:50 Відповісти
Высокий уровень безработицы "снижает" зарплаты в Украине - Цензор.НЕТ 8360
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22.06.2020 13:50 Відповісти
Может он забыл какой у нас курс доллара и считает по 4,15 грн? А с другой стороны, а что ему говорить? Их экономическая политика абсолютно провальна, год упущен на постоянные кадровые перестановки и истерики, а по результату что? Вот потому конечно это не бедность.
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22.06.2020 18:56 Відповісти
Так это он себя вспомнил еще студентом в КВНе и тогдашние свои гонорары от спонсоров.))) Парень ведь в сатире всю жизнь прожил и стебется уже по серьезному. А что? При случае можно сказать что пошутил. А разве президентам не разрешено шутить?)))
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22.06.2020 19:19 Відповісти
Высокий уровень безработицы "снижает" зарплаты в Украине - Цензор.НЕТ 3488
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22.06.2020 13:51 Відповісти
шо, я ніпонєл, 4000$ вчітєлям нє будєт????
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22.06.2020 13:51 Відповісти
неправда , сегодня в шоу гавнюка Кузьмина на 112 ,говорили что во всем виноват Запад , он забирает дешевую рабочею силу из страны ,это он виноват что проклятые капиталисты платят больше чем родные узурпаторы ...., за это шоу сегодняшнее 112 сто пудов надо закрывать что там паразиты наговорили
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22.06.2020 13:52 Відповісти
зачем же ты проголосовал за наёмного работника Медведчука ?
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22.06.2020 14:06 Відповісти
цифровой , не жри много чоколада ,вредно
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22.06.2020 14:13 Відповісти
ты ко мне в диетологи не набивайся.

я дебила всё равно не найму
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22.06.2020 14:15 Відповісти
снова рошенку соснул ,опять на плевки чоколадом потянуло
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22.06.2020 14:25 Відповісти
да, трагические у тебя будни,

ничего не скажешь.
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22.06.2020 14:27 Відповісти
Так то в Медведчука з Каламойшею в робітників зарплата маленька? То чому вони тоді верещать? Хочуть ще менше платити?
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22.06.2020 14:17 Відповісти
они там толкали про национальную идею на совковых ценностях , что нас замордовал запад , про зарплаты всех была речь ,но самое интересное было то что они пели что бандеровцы по указанию запада хотят развалить страну ,что бы не платить западу его же кредиты
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22.06.2020 14:22 Відповісти
Ты, зебил, зачем за Зеленского агитировал ?
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22.06.2020 14:29 Відповісти
цифровой на эксклюзивное интервью набивается ?На пока я добрый ---- что бы барыгу прогнать с трона и посадить , .. прогнали ,теперь посадим
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22.06.2020 14:37 Відповісти
ой, зедебіііііллл...
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22.06.2020 14:40 Відповісти
вас что Петя не кормит что на зебилов бросаетесь ?
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22.06.2020 14:43 Відповісти
Та и не то, чтобы на Западе сильно больше платили, но там просто работы больше и её стабильно предлагают, а у нас в стране всё только закрывается
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22.06.2020 19:00 Відповісти
А потім як тих, хто втратив роботу назад візьмуть - і півмільйона робочих місць! Шах і мат!
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22.06.2020 13:55 Відповісти
Съехали на карантин.Падение промпроизводства, а, соответственно, и безработица, начались задолго до коронавируса, еще в августе 2019
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22.06.2020 13:55 Відповісти
Задовбала ця криза! Всі гроші вже закінчилися! Прийшлося долари міняти...
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22.06.2020 13:55 Відповісти
Поскаржись Зєлє, хай відмінить крізу.
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22.06.2020 14:18 Відповісти
73% вы сделали самих себя и остальных вместе,а зебил уверен удвоил или утроил миллионы свои в основном в оффшорах,оманских тоже,полегчало что ваш "барыга" порох не президент сейчас?
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22.06.2020 13:55 Відповісти
Вы зря иронизируете. Тупость человеческая безгранична, тем более, если устроить некое соревнование в ее проявлении.))) На следующих выборах нас может ожидать такой "сюрприз", что я даже прогнозировать не решаюсь, судя из всех предыдущих вариантов.)))
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22.06.2020 19:33 Відповісти
Це вже кінець епохи бідності чи ще ні?
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22.06.2020 13:57 Відповісти
Кінець епохі бідності, почалась епоха зубожіння...вони нас зробили...разом..
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22.06.2020 13:58 Відповісти
А кто нас заставлял голосовать за президента комика и его команду студентов?! Сами виноваты
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22.06.2020 17:29 Відповісти
ну для полноты картины " "Слуги" придумали, как залезть в карман украинцев. Теперь "слуги" хотят поднять нотариальные госпошлины в сотни раз. Инициатор закона Гетманцев.Если в ВР этот законопроект поддержат, то цены на госпошлины вырастут следующим образом:• на оформление завещаний - в 300 раз с 0,05 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан• на право пользования имуществом, кроме транспорта - в 150-300 раз• на право пользования и распоряжения транспортом - в 50-100 раз• на верификацию копий документов и выписок из них - в 100 раз• на засвидетельствование подлинности каждой подписи на документах - в 500 раз" Б.Береза
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22.06.2020 14:00 Відповісти
Шмыга! Где 5 000 000 000 000 новых рабочих мест?
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22.06.2020 14:05 Відповісти
Не поверите - они есть, но если люди с биржи пойдут на них работать, то статистика еще ниже упадет и тогда новые статьи печатать прийдется, и новые причины выдумывать, а так просто вали все на вирус и сиди налоги повышай. А начнут возмущаться - карантин ужесточи и спи спокойно.)))
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22.06.2020 19:27 Відповісти
шмыга же 500 тыщ создал за месяц...
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22.06.2020 14:51 Відповісти
Пофіг, ці 2,8 ляма не конкуренти мені на ринку праці
Вчиться, ставайте профі і це буде не ваша проблема!
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22.06.2020 15:20 Відповісти
Так на самом то деле для этого и существуют государственные стимулы для бизнес среды, ну и поддержка обязательна, как в ЕС, а то у нас все время одно - затяните пояса потуже и норм
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22.06.2020 17:27 Відповісти
Спасибо за "адекватную" экономическую политику. В принципе, а чего ещё ждать, если у нас то о космической державе мечтают, то о гиперлупе, то об Илоне Маске, то ещё о фигне какой-то, а в это время у нас промышленность просела на 12%. И сейчас что делается для того, чтоб поддержать отечественную промышленность? Ничего..
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22.06.2020 18:47 Відповісти
Вопрос на "засыпку". А когда вы из Европы целыми эшелонами перепуганных заробитчан свозили в страну, каким органом вы думали и что перед этим ели? Вопрос о еде не риторический, ибо вы такое иногда выпердываете и отрыгиваете, что адекватному нормальному человеку вообще не понятно. Кто вам недоумкам сказал, что заробитчане привезут в страну миллиарды долларов и сдадут их в обменниках? На что вы вообще надеялись?
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22.06.2020 19:24 Відповісти
 
 