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безработица (433) заработная плата (2355)

Высокий уровень безработицы "снижает" зарплаты в Украине

Высокий уровень безработицы

За три карантинных месяца в Украине стремительно увеличилось количество безработных. Это негативно влияет на уровень зарплат.

Главные причины роста безработности – закрытие бизнеса, кадровые сокращения и массовое возвращение в Украину заробитчан.

По данным опроса KPMG, 8% украинских компаний уже сократили персонал, а 21% планируют это сделать. Похожие данные и в опросе Work.ua: 6% работодателей сказали, что вынуждены были сократить штат (16% держат сотрудников в безоплатном отпуске), передает 24.

По состоянию на 1 июня 2020 года только на официальном учете в Службе занятости находились 514 тысяч безработных (только за май зарегистрировались 140 тысяч!). Такие данные привел премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Реальная же цифра – примерно 2,5-2,8 миллиона! Многие украинцы не становятся на учет в Службе занятости. Плюс сработал "внешний" фактор – в первые пять месяцев 2020 года в Украину вернулись около 1 миллиона заробитчан. И только каждый двадцатый снова уехал за границу после ослабления карантина.

Большое количество безработных создает высокую конкуренцию на рабочие места. Это позволяет работодателям завышать требования к потенциальным работникам и "удешевлять" вакансии, что существенно снижает уровень зарплат в Украине.

Кроме того, по данным того же опроса KPMG, уже в первые два месяца карантина почти 40% украинских компаний сократили зарплаты на 20-30%. И этот негативный процесс продлится в ближайшие месяцы, потому что 35% работодателей планируют также уменьшать работникам размер оплаты труда.


https://24tv.ua/ru/vysokij-uroven-bezraboticy-snizhaet-jekonomicheskie-novosti-ukrainy_n1364964
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Топ комментарии
+8
Патерпевший, верни "эпоху бедности" образца мая 2019 г.
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22.06.2020 13:48
+8
Главные причины роста безработности - это правительство дегенератов и врагов украинского народа
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22.06.2020 13:50
+8
Высокий уровень безработицы "снижает" зарплаты в Украине - Цензор.НЕТ 3488
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22.06.2020 13:51
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Высокий уровень безработицы "снижает" зарплаты в Украине - Цензор.НЕТ 7701
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22.06.2020 13:47 Ответить
Патерпевший, верни "эпоху бедности" образца мая 2019 г.
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22.06.2020 13:48 Ответить
Та нет уж, спасибо, промышленное падение было уже тогда. Грося аж ничем не был лучше, чем Шмыгаль, хотя, пожалуй, чуть лучше, чем Гончарук, но не критически.
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22.06.2020 18:48 Ответить
Главные причины роста безработности - это правительство дегенератов и врагов украинского народа
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22.06.2020 13:50 Ответить
Навыбирали..
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22.06.2020 14:14 Ответить
Баррриги! Доходи зростають, а зарплати падають! Це ж вони ще й зебобам податки тепер не доплатять! Зобов'язати підприємців працювати безплатно, платити з/п найманим на рівні міністра! А не будуть виконувати забаганки Шмигалових обложити штрафами, щоб поворухнутись не могли!
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22.06.2020 13:50 Ответить
Высокий уровень безработицы "снижает" зарплаты в Украине - Цензор.НЕТ 8360
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22.06.2020 13:50 Ответить
Может он забыл какой у нас курс доллара и считает по 4,15 грн? А с другой стороны, а что ему говорить? Их экономическая политика абсолютно провальна, год упущен на постоянные кадровые перестановки и истерики, а по результату что? Вот потому конечно это не бедность.
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22.06.2020 18:56 Ответить
Так это он себя вспомнил еще студентом в КВНе и тогдашние свои гонорары от спонсоров.))) Парень ведь в сатире всю жизнь прожил и стебется уже по серьезному. А что? При случае можно сказать что пошутил. А разве президентам не разрешено шутить?)))
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22.06.2020 19:19 Ответить
Высокий уровень безработицы "снижает" зарплаты в Украине - Цензор.НЕТ 3488
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22.06.2020 13:51 Ответить
шо, я ніпонєл, 4000$ вчітєлям нє будєт????
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22.06.2020 13:51 Ответить
неправда , сегодня в шоу гавнюка Кузьмина на 112 ,говорили что во всем виноват Запад , он забирает дешевую рабочею силу из страны ,это он виноват что проклятые капиталисты платят больше чем родные узурпаторы ...., за это шоу сегодняшнее 112 сто пудов надо закрывать что там паразиты наговорили
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22.06.2020 13:52 Ответить
зачем же ты проголосовал за наёмного работника Медведчука ?
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22.06.2020 14:06 Ответить
цифровой , не жри много чоколада ,вредно
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22.06.2020 14:13 Ответить
ты ко мне в диетологи не набивайся.

я дебила всё равно не найму
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22.06.2020 14:15 Ответить
снова рошенку соснул ,опять на плевки чоколадом потянуло
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22.06.2020 14:25 Ответить
да, трагические у тебя будни,

ничего не скажешь.
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22.06.2020 14:27 Ответить
Так то в Медведчука з Каламойшею в робітників зарплата маленька? То чому вони тоді верещать? Хочуть ще менше платити?
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22.06.2020 14:17 Ответить
они там толкали про национальную идею на совковых ценностях , что нас замордовал запад , про зарплаты всех была речь ,но самое интересное было то что они пели что бандеровцы по указанию запада хотят развалить страну ,что бы не платить западу его же кредиты
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22.06.2020 14:22 Ответить
Ты, зебил, зачем за Зеленского агитировал ?
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22.06.2020 14:29 Ответить
цифровой на эксклюзивное интервью набивается ?На пока я добрый ---- что бы барыгу прогнать с трона и посадить , .. прогнали ,теперь посадим
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22.06.2020 14:37 Ответить
ой, зедебіііііллл...
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22.06.2020 14:40 Ответить
вас что Петя не кормит что на зебилов бросаетесь ?
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22.06.2020 14:43 Ответить
Та и не то, чтобы на Западе сильно больше платили, но там просто работы больше и её стабильно предлагают, а у нас в стране всё только закрывается
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22.06.2020 19:00 Ответить
А потім як тих, хто втратив роботу назад візьмуть - і півмільйона робочих місць! Шах і мат!
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22.06.2020 13:55 Ответить
Съехали на карантин.Падение промпроизводства, а, соответственно, и безработица, начались задолго до коронавируса, еще в августе 2019
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22.06.2020 13:55 Ответить
Задовбала ця криза! Всі гроші вже закінчилися! Прийшлося долари міняти...
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22.06.2020 13:55 Ответить
Поскаржись Зєлє, хай відмінить крізу.
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22.06.2020 14:18 Ответить
73% вы сделали самих себя и остальных вместе,а зебил уверен удвоил или утроил миллионы свои в основном в оффшорах,оманских тоже,полегчало что ваш "барыга" порох не президент сейчас?
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22.06.2020 13:55 Ответить
Вы зря иронизируете. Тупость человеческая безгранична, тем более, если устроить некое соревнование в ее проявлении.))) На следующих выборах нас может ожидать такой "сюрприз", что я даже прогнозировать не решаюсь, судя из всех предыдущих вариантов.)))
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22.06.2020 19:33 Ответить
Це вже кінець епохи бідності чи ще ні?
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22.06.2020 13:57 Ответить
Кінець епохі бідності, почалась епоха зубожіння...вони нас зробили...разом..
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22.06.2020 13:58 Ответить
А кто нас заставлял голосовать за президента комика и его команду студентов?! Сами виноваты
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22.06.2020 17:29 Ответить
ну для полноты картины " "Слуги" придумали, как залезть в карман украинцев. Теперь "слуги" хотят поднять нотариальные госпошлины в сотни раз. Инициатор закона Гетманцев.Если в ВР этот законопроект поддержат, то цены на госпошлины вырастут следующим образом:• на оформление завещаний - в 300 раз с 0,05 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан• на право пользования имуществом, кроме транспорта - в 150-300 раз• на право пользования и распоряжения транспортом - в 50-100 раз• на верификацию копий документов и выписок из них - в 100 раз• на засвидетельствование подлинности каждой подписи на документах - в 500 раз" Б.Береза
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22.06.2020 14:00 Ответить
Шмыга! Где 5 000 000 000 000 новых рабочих мест?
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22.06.2020 14:05 Ответить
Не поверите - они есть, но если люди с биржи пойдут на них работать, то статистика еще ниже упадет и тогда новые статьи печатать прийдется, и новые причины выдумывать, а так просто вали все на вирус и сиди налоги повышай. А начнут возмущаться - карантин ужесточи и спи спокойно.)))
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22.06.2020 19:27 Ответить
шмыга же 500 тыщ создал за месяц...
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22.06.2020 14:51 Ответить
Пофіг, ці 2,8 ляма не конкуренти мені на ринку праці
Вчиться, ставайте профі і це буде не ваша проблема!
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22.06.2020 15:20 Ответить
Так на самом то деле для этого и существуют государственные стимулы для бизнес среды, ну и поддержка обязательна, как в ЕС, а то у нас все время одно - затяните пояса потуже и норм
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22.06.2020 17:27 Ответить
Спасибо за "адекватную" экономическую политику. В принципе, а чего ещё ждать, если у нас то о космической державе мечтают, то о гиперлупе, то об Илоне Маске, то ещё о фигне какой-то, а в это время у нас промышленность просела на 12%. И сейчас что делается для того, чтоб поддержать отечественную промышленность? Ничего..
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22.06.2020 18:47 Ответить
Вопрос на "засыпку". А когда вы из Европы целыми эшелонами перепуганных заробитчан свозили в страну, каким органом вы думали и что перед этим ели? Вопрос о еде не риторический, ибо вы такое иногда выпердываете и отрыгиваете, что адекватному нормальному человеку вообще не понятно. Кто вам недоумкам сказал, что заробитчане привезут в страну миллиарды долларов и сдадут их в обменниках? На что вы вообще надеялись?
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22.06.2020 19:24 Ответить
 
 