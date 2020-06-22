Высокий уровень безработицы "снижает" зарплаты в Украине

За три карантинных месяца в Украине стремительно увеличилось количество безработных. Это негативно влияет на уровень зарплат.

Главные причины роста безработности – закрытие бизнеса, кадровые сокращения и массовое возвращение в Украину заробитчан.

По данным опроса KPMG, 8% украинских компаний уже сократили персонал, а 21% планируют это сделать. Похожие данные и в опросе Work.ua: 6% работодателей сказали, что вынуждены были сократить штат (16% держат сотрудников в безоплатном отпуске), передает 24.

По состоянию на 1 июня 2020 года только на официальном учете в Службе занятости находились 514 тысяч безработных (только за май зарегистрировались 140 тысяч!). Такие данные привел премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Реальная же цифра – примерно 2,5-2,8 миллиона! Многие украинцы не становятся на учет в Службе занятости. Плюс сработал "внешний" фактор – в первые пять месяцев 2020 года в Украину вернулись около 1 миллиона заробитчан. И только каждый двадцатый снова уехал за границу после ослабления карантина.

Большое количество безработных создает высокую конкуренцию на рабочие места. Это позволяет работодателям завышать требования к потенциальным работникам и "удешевлять" вакансии, что существенно снижает уровень зарплат в Украине.

Кроме того, по данным того же опроса KPMG, уже в первые два месяца карантина почти 40% украинских компаний сократили зарплаты на 20-30%. И этот негативный процесс продлится в ближайшие месяцы, потому что 35% работодателей планируют также уменьшать работникам размер оплаты труда.



https://24tv.ua/ru/vysokij-uroven-bezraboticy-snizhaet-jekonomicheskie-novosti-ukrainy_n1364964