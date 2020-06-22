"Критичне ставлення росіян до Путіна не виправити міфами про перемогу", - політолог Лісний
Під час круглого столу "Російське "побєдобєсіє" під час коронавірусного колапсу", що відбувся 22 червня за допомогою відеозв'язку в Укрінформі, політологи та історики з України, Білорусі, Молдови, Німеччини, Ізраїлю, Болгарії та країн Балтії говорили про те, як сприймає населення РФ широке святкування "75-ї річниці" великої перемоги, яке проводиться Кремлем, "і посилення мілітаристської пропаганди на тлі приховування керівництвом Росії реального масштабу епідемії COVID-19.
Учасники конференції вважають, що мусування теми "перемоги у великій вітчизняній війні" використовується Путіним для закріплення його необмеженої влади в конституції, відволікання росіян від комплексних проблем РФ та епідемії.
Трансляція круглого столу доступна за посиланням.
Так, співорганізатор і учасник круглого столу Олег Лісний зазначає, що соціологія фіксує критичне ставлення до Путіна у мешканців Росії. Постійна концентрація на його особі як єдиного і безальтернативного лідера зіграла з ним злий жарт: він починає дратувати, оскільки не зміг впоратися з епідемією COVID-19, через яку, до того ж, відбувається обвалення економіки. "Однак в адміністрації Путіна цього не усвідомлюють, усі ресурси кинуто на "обнулення" президентських термінів і продавлювання у світі виходу з-під режиму санкції" - каже Лісний. Оскільки центральним стрижнем сучасної ідеології РФ є "9 травня", то і мобілізація суспільної свідомості на підтримку планів Кремля і їхня легітимізація можлива тільки за допомогою "побєдобєсія". Саме в цьому ключі, на думку Лісного, слід сприймати будівництво "військового храму", схожого на сатанинське капище із сумнівною символікою на кшталт "чорного сонця" і "реліквією" у вигляді кашкета Гітлера, в який було вкладено 6 мільярдів рублів. Храму, який викликав протести і здивування в самій Росії. Саме для цього проводиться парад 24 червня. Але росіяни звикли бачити своїм правителем владного господаря, а не дідка, який боїться захворіти на коронавірус, і тому керує з бункера, кинувши простих людей сам на сам з їхніми проблемами. "Однозначно, дітище кремлівських політтехнологів - парад, не стане локомотивом, що витягає вгору рейтинги Путіна та електоральну підтримку режиму", - резюмує політолог.
Круглий стіл "Російське "побєдобєсіє" під час коронавірусного колапсу", під час якого прозвучала ця та інші оцінки щодо використання Кремлем ідеології "побєдобєсія", був організований Благодійним фондом "Акцент" та громадською організацією "Бурштиновий шлях".
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Одна фігня.
кроме Русской Освободительной Армии (РОА -генерала Власова), были такие формирования СС, состоящие из руSSких и мечтающих избавить мир от коммунизма-социализма:
Добровольческий полк СС "Варяг".
1-я русская национальная бригада СС "Дружина".
15-й казачий кавалерийский корпус СС.
29-я гренадерская дивизия СС "РОНА" (1-я русская).
30-я гренадерская дивизия СС (2-я русская).
36-я гренадерская дивизия СС "Дирлевангер".
Корпуса СС ГОУ СС ФХА-СС
15-й Казачий русский корпус войск СС ФХА-СС- 3 дивизии,16 полков.
СС ФХА-СС (ВОЙСКА-СС)
29-я Русская ФХА-СС - 6 полков.
30-я Русская ФХА-СС, 1-го формирования 1944г. , - 5 полков.
Бригады ГУ имперской безопасости СС РСХА-СС
1-я Русская национальная бригада СС "Дружина" - 3 полка, 12 батальонов.
1-я Гвардейская бригада РОА "Зондеркоманда Љ113" СД - 1 батальон, 2 роты.
Бригада СС"Центра противобольшевистской борьбы" (ЦПББ) - 3 батальона.
Разведоватально-диверсионное соединение Главной Команды "Россия - Центр" зондерштаба "Цеппелин" РСХА- СС - 4 отряда спецназначения.
Но, кроме русских частей СС, на службе Вермахта были и другие:
Вооруженные силы Конгресса Освобождения Народов России (КОНР) (1 армия, 4 корпуса, 8 дивизий, 8 бригад).
Русская Освободительная Армия Конгресса Освобождения Народов России (3 дивизии, 2 бригады).
Русская Освободительная Армия Вермахта - 12 охранных корпусов, 13 дивизий, 30 бригад.
Русская Освободительная Народная Армия - 5 полков, 18 батальонов.
Русская Национальная Народная Армия - 3 полка, 12 батальонов.
Русская Национальная Армия - 2 полка, 12 батальонов.
Военно-Воздушные Силы КОНР (Авиационный корпус КОНР) - 87 самолётов, 1авиагруппа,1 полк.
582-й охранный (русский) корпус Вермахта - 11 батальонов.
583-й охранный ( эстонско-русский) корпус Вермахта - 10 батальонов.
584-й охранный (русский) корпус Вермахта - 6 батальонов.
590-й охранный казачий (русский) корпус Вермахта - 1 полк, 4 батальона.
580-й охранный казачий (русский) корпус Вермахта - 1 полк , 9 батальонов.
532-й охранный (русский) корпус Вермахта - 13 батальонов.
559-й охранный ( русский) корпус Вермахта - 7 батальонов.
Русский легион "Белый Крест" Вермахта - 4 батальона.
"Особая дивизия "Россия"" генерала Смысловского - 1 полк, 12 батальонов.
БРИГАДЫ АБВЕРА
Бригада "Граукопф" - "РННА" генерала Иванова - 1 полк, 5 батальонов.
442-я Особого назначения - 2 полка РОА.
136-я Особого назначения - 2 полка РОА.
210-я Особого назначения стационарная пехотная (береговой обороны) - 1 полк, 2 отдельных батальона РОА.
Русский охранный корпус Вермахта в Сербии - 1 бригада, 5 полков.
Русская "Народная стража" генерального комиссариата "Москва" (Тылового района группы армий "Центр") - 13 батальонов, 1 кавалерийский дивизион.
15-й Горнострелковый корпус особого назначения 2-й танковой армии:
русских - 1 охранный корпус, 5 полков, хорватских - 2 дивизии, 6 полков.
69-й Корпус особого назначения 2-й танковой армии: русских - 1 дивизия , 8 полков, хорватских - 1 дивизия, 3 полка...и пр.
Может лучше лишний раз неонацистам- пуйловцам помолчать о дидах и о Второй мировой?
Раша - твой враг. Что б ни врали экранные шлюхи
Наихудшее зло - не извне, а всегда изнутри.
Государство - маньяк, отбирающий хлеб у старухи,
Чтобы бросить ей корку и требовать: "Благодари!"
Но не хлебом единым! Движеньем начальственной брови
Рашка командует бабам: отдавай сыновей!
На убой шагом марш! Государство не может без крови!
И не чьей-то чужой и абстрактной - конкретно твоей.
Что бы труд ни взрастил, что бы ум и талант ни создали -
Государство придет и наложит когтистую длань,
А для самых везучих оно отчеканит медали,
Бесполезною медью платя за кровавую дань.
Раша - твой враг. Враг безжалостный, жадный, жестокий.
Воплощение силы, которой не нужно ума !
Ненасытная тварь, паразит, выпивающий соки,
Чья эмблема - не флаг и не герб, а война и тюрьма.
Но и это не все! Раше мало и денег, и мяса -
Ей души, твою и детей твоих - вынь да положь!
Чтоб гордилась кнутом и оковами рабская масса,
Чтоб привыкла с пеленок хлебать ядовитую ложь.
Раша - твой враг. Враг любого, кто мыслит... некстати.
И, чем льстивее пафос высоких державных речей,
Тем сильнее она ненавидит того, кто не в стаде,
Кто не ждет калачей и плюет на ее палачей.
И страшнее запретов, страшнее тюрьмы и параши
Пустоглазые толпы, вопящие хором: "Ура!"
Раша - твой враг. Оккупанты не могут быть "наши",
Даже если вчера с твоего они вышли двора.
Раша - твой враг. Твой! Какие бы козни и беды
Ни чинило соседям она, понадеясь на куш,
Победители - первые жертвы преступной победы:
Восстановят руины домов, но... не развалины душ.
Юрий Нестеренко (2-й вариант, 2014)
Она не может без царя сущенствовать.
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!