"Критичне ставлення росіян до Путіна не виправити міфами про перемогу", - політолог Лісний

Під час круглого столу "Російське "побєдобєсіє" під час коронавірусного колапсу", що відбувся 22 червня за допомогою відеозв'язку в Укрінформі, політологи та історики з України, Білорусі, Молдови, Німеччини, Ізраїлю, Болгарії та країн Балтії говорили про те, як сприймає населення РФ широке святкування "75-ї річниці" великої перемоги, яке проводиться Кремлем, "і посилення мілітаристської пропаганди на тлі приховування керівництвом Росії реального масштабу епідемії COVID-19.

Учасники конференції вважають, що мусування теми "перемоги у великій вітчизняній війні" використовується Путіним для закріплення його необмеженої влади в конституції, відволікання росіян від комплексних проблем РФ та епідемії.

Трансляція круглого столу доступна за посиланням.

Так, співорганізатор і учасник круглого столу Олег Лісний зазначає, що соціологія фіксує критичне ставлення до Путіна у мешканців Росії. Постійна концентрація на його особі як єдиного і безальтернативного лідера зіграла з ним злий жарт: він починає дратувати, оскільки не зміг впоратися з епідемією COVID-19, через яку, до того ж, відбувається обвалення економіки. "Однак в адміністрації Путіна цього не усвідомлюють, усі ресурси кинуто на "обнулення" президентських термінів і продавлювання у світі виходу з-під режиму санкції" - каже Лісний. Оскільки центральним стрижнем сучасної ідеології РФ є "9 травня", то і мобілізація суспільної свідомості на підтримку планів Кремля і їхня легітимізація можлива тільки за допомогою "побєдобєсія". Саме в цьому ключі, на думку Лісного, слід сприймати будівництво "військового храму", схожого на сатанинське капище із сумнівною символікою на кшталт "чорного сонця" і "реліквією" у вигляді кашкета Гітлера, в який було вкладено 6 мільярдів рублів. Храму, який викликав протести і здивування в самій Росії. Саме для цього проводиться парад 24 червня. Але росіяни звикли бачити своїм правителем владного господаря, а не дідка, який боїться захворіти на коронавірус, і тому керує з бункера, кинувши простих людей сам на сам з їхніми проблемами. "Однозначно, дітище кремлівських політтехнологів - парад, не стане локомотивом, що витягає вгору рейтинги Путіна та електоральну підтримку режиму", - резюмує політолог.

Круглий стіл "Російське "побєдобєсіє" під час коронавірусного колапсу", під час якого прозвучала ця та інші оцінки щодо використання Кремлем ідеології "побєдобєсія", був організований Благодійним фондом "Акцент" та громадською організацією "Бурштиновий шлях".