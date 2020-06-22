Авіакомпанія SkyUp відновлює рейси в Грузію й Албанію
Український лоукостер SkyUp планує з 1 липня відновити польоти в Грузію і Албанію, а з 15 липня - в інші країни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу авіакомпанії.
Зазначається, що рейси відновляться, якщо країни скасують заборону на авіаперельоти з України.
У компанії нагадали пасажирам, що відновлення рейсів не знімає необхідності дотримуватися карантинних обмежень.
"Під час планування подорожі, до придбання квитка на рейси авіакомпанії SkyUp, рекомендуємо пасажирам ознайомитися з вимогами в'їзду в країну призначення, з порядком повернення з тієї чи іншої країни в Україну, а також переконатися в наявності всіх необхідних дозвільних документів для здійснення подорожі", - йдеться в повідомленні.
У SkyUp попереджають, що якщо пасажир придбає квиток у країну, правила в'їзду до якої не може виконати, гроші за невикористаний квиток повертаються згідно з тарифом, але на це може знадобитися до пів року.
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"Политика авиакомпании по возврату денег за билеты по правилам тарифа при отмене рейсов противоречит украинскому законодательству.
По словам известного авиационного юриста Андрея Гука, форс-мажор освобождает авиакомпанию от выплаты компенсации, но не от возврата стоимости авиабилетов:
Это авиакомпании отменяют рейсы из-за решений органов власти, а не пассажиры отказываются от билета. Поэтому обязанности авиакомпаний:1 Проинформировать пассажиров о правилах возмещения,
2 Предложить альтернативу,
3 Если пассажир отказался от альтернативы - вернуть все средства, даже если тариф этого не предусматривает".
Но это мнение юриста. Государство=коррумированные чиновники госавиаслужбы не замечают нарушения законов Украины. Как будто и нет государства, а есть их, чиновников, собственная кормушка. Им, чиновникам, здесь не жить. Их дом - в Европе. А тут - место служения дьяволам из МАУ и Скай Ап. А министр Криклий - такая же зеленая содержанка, как и все из квартальной власти.