Авіакомпанія SkyUp відновлює рейси в Грузію й Албанію

Український лоукостер SkyUp планує з 1 липня відновити польоти в Грузію і Албанію, а з 15 липня - в інші країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу авіакомпанії.

Зазначається, що рейси відновляться, якщо країни скасують заборону на авіаперельоти з України.

У компанії нагадали пасажирам, що відновлення рейсів не знімає необхідності дотримуватися карантинних обмежень.

"Під час планування подорожі, до придбання квитка на рейси авіакомпанії SkyUp, рекомендуємо пасажирам ознайомитися з вимогами в'їзду в країну призначення, з порядком повернення з тієї чи іншої країни в Україну, а також переконатися в наявності всіх необхідних дозвільних документів для здійснення подорожі", - йдеться в повідомленні.

У SkyUp попереджають, що якщо пасажир придбає квиток у країну, правила в'їзду до якої не може виконати, гроші за невикористаний квиток повертаються згідно з тарифом, але на це може знадобитися до пів року.

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