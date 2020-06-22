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Авиакомпания SkyUp возобновляет рейсы в Грузию и Албанию

Авиакомпания SkyUp возобновляет рейсы в Грузию и Албанию

Украинский лоукостер SkyUp планирует с 1 июля возобновить полеты в Грузию и Албанию, а с 15 июля - в другие страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Отмечается, что рейсы возобновятся, если страны отменят запрет на авиаперелеты из Украины.

В компании напомнили пассажирам, что восстановление рейсов не снимает необходимости придерживаться карантинных ограничений.

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"При планировании путешествия, до приобретения билета на рейсы авиакомпании SkyUp, рекомендуем пассажирам ознакомиться с требованиями въезда в страну назначения, с правилами возврата из той или иной страны в Украину, а также убедиться в наличии всех необходимых разрешительных документов для осуществления путешествия", - говорится в сообщении.

В SkyUp предупреждают, что если пассажир приобретет билет в страну, правила въезда в которой не может выполнить, деньги за неиспользованный билет возвращаются согласно тарифу, но это может занять до полугода.

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Следом за МАУ еще одна "авиакомпания" Скай Ап объявила, что не станет возвращать стоимость билетов за невыполненные рейсы, причем, вопреки законам Украины (на которые Скай Ап, как и МАУ, наплевать). Вернет только аэропортовый сбор, и то не ранее 3-6 (!) месяцев.
"Политика авиакомпании по возврату денег за билеты по правилам тарифа при отмене рейсов противоречит украинскому законодательству.
По словам известного авиационного юриста Андрея Гука, форс-мажор освобождает авиакомпанию от выплаты компенсации, но не от возврата стоимости авиабилетов:
Это авиакомпании отменяют рейсы из-за решений органов власти, а не пассажиры отказываются от билета. Поэтому обязанности авиакомпаний:1 Проинформировать пассажиров о правилах возмещения,
2 Предложить альтернативу,
3 Если пассажир отказался от альтернативы - вернуть все средства, даже если тариф этого не предусматривает".
Но это мнение юриста. Государство=коррумированные чиновники госавиаслужбы не замечают нарушения законов Украины. Как будто и нет государства, а есть их, чиновников, собственная кормушка. Им, чиновникам, здесь не жить. Их дом - в Европе. А тут - место служения дьяволам из МАУ и Скай Ап. А министр Криклий - такая же зеленая содержанка, как и все из квартальной власти.
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22.06.2020 19:44 Ответить
 
 