Авиакомпания SkyUp возобновляет рейсы в Грузию и Албанию

Украинский лоукостер SkyUp планирует с 1 июля возобновить полеты в Грузию и Албанию, а с 15 июля - в другие страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Отмечается, что рейсы возобновятся, если страны отменят запрет на авиаперелеты из Украины.

В компании напомнили пассажирам, что восстановление рейсов не снимает необходимости придерживаться карантинных ограничений.

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"При планировании путешествия, до приобретения билета на рейсы авиакомпании SkyUp, рекомендуем пассажирам ознакомиться с требованиями въезда в страну назначения, с правилами возврата из той или иной страны в Украину, а также убедиться в наличии всех необходимых разрешительных документов для осуществления путешествия", - говорится в сообщении.

В SkyUp предупреждают, что если пассажир приобретет билет в страну, правила въезда в которой не может выполнить, деньги за неиспользованный билет возвращаются согласно тарифу, но это может занять до полугода.

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