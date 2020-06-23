SkyUp з 26 червня відновлює внутрішні авіарейси по Україні

Авіакомпанія SkyUp Airlines з 26 червня відновлює виконання внутрішніх рейсів Україною. Літаки курсуватимуть між Києвом, Львовом, Одесою, Харковом, Запоріжжям та Херсоном.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу авіакомпанії.

Першими запускаються рейси з Києва до Львова, Одеси, Харкова та Запоріжжя. У липні стартують рейси між Харковом і Львовом, Харковом і Одесою, Львовом і Одесою, а також Львовом та Херсоном.

Згідно з нинішнім розкладом, 26 червня заплановано рейси з Києва до Львова і Одеси, 29 червня - з Києва до Харкова і Запоріжжя, а також зі Львова та Одеси до Києва, 30 червня - з Києва до Львова.

Крім того, стартують також продажі на рейси з 1 липня по 15 вересня за напрямками:

- Київ-Львів (щодня, крім неділі), Львів-Київ (щодня, крім суботи);

- Київ-Одеса-Київ (щодня, 11 разів на тиждень);

- Київ-Харків-Київ (щодня, крім неділі);

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- Київ-Запоріжжя (щодня, крім суботи), Запоріжжя-Київ (щодня, крім неділі);

- Харків-Львів-Харків (вівторок, п'ятниця, неділя);

- Харків-Одеса-Харків (понеділок, середа, четвер, субота);

- Львів-Херсон-Львів (понеділок, четвер, субота);

- Львів-Одеса-Львів (вівторок, п'ятниця, неділя).

Вартість квитків стартує від 500 грн в один бік без багажу.

При цьому, як зазначила компанія, з 16 липня на деяких рейсах може спостерігатися незначна зміна в розкладі.