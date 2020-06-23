У двох громадян у Києві вилучено арсенал зброї та наркотики, - прокуратура

Київська місцева прокуратура №10 спільно зі слідчими Шевченківського управління поліції у Києві затримали двох киян за підозрою у зберіганні зброї та боєприпасів, а також виготовленні наркотиків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

"Так, 16 та 17 червня, за місцями проживання чоловіків та в організованих ними сховках проведено ряд обшуків, у ході яких вилучено 5 автоматів, 6 пістолетів із глушниками, 2 пістолета-кулемета, 19 гранат із запалами до них, 200 грамів тротилу та близько 2 тисяч боєприпасів різного калібру", - сказано в повідомленні.

Крім того, у квартирі одного з затриманих виявлено 20 г речовини, схожої на амфетамін, 1,5 кг прекурсору фенілнітропропену, а також обладнання та хімічні реактиви, призначені для виготовлення психотропних речовин.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту), ч. 3 ст. 311 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів) та ч. 1 ст. 317 (організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України.

До підозрюваних застосовано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою та домашнього арешту. Слідство у кримінальному провадженні триває. Щодо вилучених предметів та речовин призначено відповідні експертизи. Встановлюється канал надходження зброї.

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