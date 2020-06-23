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Дещиця сподівається на швидке відкриття Польщею кордону з Україною

Дещиця сподівається на швидке відкриття Польщею кордону з Україною

Україна повністю і без жодних обмежень відкрила свої кордони для громадян Польщі та сподівається, що незабаром це також зробить й офіційна Варшава.

Про це за результатами XII сесії Парламентської асамблеї Україна-Польща під час спільного брифінгу з віцемаршалком Сейму Ришардом Терлецьким у польському Сеймі заявив посол України в Польщі Андрій Дещиця, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Кордон, який був закритий через епідемію, не дозволяє нам повернутися до нормальних міжлюдських та економічних відносин... Без сумніву, є необхідність зняття всіх обмежень на кордоні, його відкриття. Потреба відновити вільне переміщення людей є як з українського, так і польського боку кордону", - заявив Дещиця.

Він звернув увагу, що український уряд ухвалив рішення зняти обмеження для польських громадян щодо подорожей в Україну, зокрема й необхідність проходити карантин.

"Тому маю надію, що переговори як під час Парламентської асамблеї так і безпосередньо з представниками польського уряду незабаром призведуть до відкриття Польщею кордону (для українців – ред.), як це було до епідемії", - сказав Дещиця.

Посол звернув увагу, що ця асамблея є дуже важливою, оскільки продовжується діалог на міжпарламентському рівні. Він підкреслив, що накопичилося багато проблем, особливо у контексті пандемії COVID-19, які потрібно вирішувати.

Зі свого боку Терлецький наголосив, що під час Парламентської асамблеї України та Польщі обговорено спектр питань двосторонніх відносин: боротьбу з COVID-19 і подальший вихід з кризи, медичну та гуманітарну співпрацю, відновлення сполучення між країнами після пандемії коронавірусу, питання освіти та історії.

"В цьому році ми відзначаємо річницю польсько-українського союзу. Ми маємо різні плани на найближчі тижні та місяці", - констатував Терлецький.

Він висловив сподівання, що восени цього року відбудеться повноцінна зустріч парламентарів обох країн.

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Автор: 

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Дещица надеется на скорое открытие Польшей границы с Украиной - Цензор.НЕТ 587
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23.06.2020 23:20 Відповісти
Вроде шутки это. Но таким не шутят. Польша в ЕС, и открывать границу кому либо только через кворум грубо говоря. Вот был бы у нас визовый режим с РФ! Но не будет наверно никогда. Пора учится властью управлять. Хотя времени было и так валом.
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23.06.2020 23:22 Відповісти
Когда наши вернуться к миримальному тестированию тогда и откроют. А иак начали кучу тестов делать вот и получают безсимптомных ковидчиков которые только мешают границы открывать.
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23.06.2020 23:42 Відповісти
Дещиця сподівається на швидке відкриття Польщею кордону з Україною - Цензор.НЕТ 6789
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24.06.2020 00:29 Відповісти
Зря ...
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24.06.2020 00:31 Відповісти
 
 