Дещиця сподівається на швидке відкриття Польщею кордону з Україною

Україна повністю і без жодних обмежень відкрила свої кордони для громадян Польщі та сподівається, що незабаром це також зробить й офіційна Варшава.

Про це за результатами XII сесії Парламентської асамблеї Україна-Польща під час спільного брифінгу з віцемаршалком Сейму Ришардом Терлецьким у польському Сеймі заявив посол України в Польщі Андрій Дещиця, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Кордон, який був закритий через епідемію, не дозволяє нам повернутися до нормальних міжлюдських та економічних відносин... Без сумніву, є необхідність зняття всіх обмежень на кордоні, його відкриття. Потреба відновити вільне переміщення людей є як з українського, так і польського боку кордону", - заявив Дещиця.

Він звернув увагу, що український уряд ухвалив рішення зняти обмеження для польських громадян щодо подорожей в Україну, зокрема й необхідність проходити карантин.

"Тому маю надію, що переговори як під час Парламентської асамблеї так і безпосередньо з представниками польського уряду незабаром призведуть до відкриття Польщею кордону (для українців – ред.), як це було до епідемії", - сказав Дещиця.

Посол звернув увагу, що ця асамблея є дуже важливою, оскільки продовжується діалог на міжпарламентському рівні. Він підкреслив, що накопичилося багато проблем, особливо у контексті пандемії COVID-19, які потрібно вирішувати.

Зі свого боку Терлецький наголосив, що під час Парламентської асамблеї України та Польщі обговорено спектр питань двосторонніх відносин: боротьбу з COVID-19 і подальший вихід з кризи, медичну та гуманітарну співпрацю, відновлення сполучення між країнами після пандемії коронавірусу, питання освіти та історії.

"В цьому році ми відзначаємо річницю польсько-українського союзу. Ми маємо різні плани на найближчі тижні та місяці", - констатував Терлецький.

Він висловив сподівання, що восени цього року відбудеться повноцінна зустріч парламентарів обох країн.

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