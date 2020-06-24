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Україна відмовилася від квот на імпорт добрив

Україна відмовилася від квот на імпорт добрив

У понеділок, 22 червня 2020 року, Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) ухвалила рішення не обмежувати поставки в Україну мінеральних добрив. Про готовність ввести квоти на життєво важливі для українських аграріїв компоненти, в травні поточного року, заявило Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

"Урядовий кур'єр" опублікував повідомлення про припинення спеціального розслідування щодо імпорту в Україну мінеральних добрив з вмістом азоту, фосфору і калію без застосування спеціальних заходів. Розслідування було ініційовано Мінекономіки за зверненням групи компаній "Остхем", що входить до складу хімічної бізнес-імперії Group DF олігарха Дмитра Фірташа. МКМТ прийшла до висновку, що введення квот з метою обмеження поставок мінеральних добрив з країн ЄС, Перської затоки, Південної Африки, Туреччини, Казахстану, Білорусі, Грузії, Китаю і США суперечить національним інтересам України.

Категоричними противниками обмежень виступили сільгоспвиробники. Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) попередила офіційними листами Президента і керівників органів вищої державної влади про катастрофічні наслідки планованих нововведень для сільськогосподарської галузі і негативний ефект для економіки в цілому.

Квотування поставок призвело б до створення штучного дефіциту, і, як наслідок, різкого підвищення цін на продукцію монополіста Дмитра Фірташа, виробничі потужності бізнес-імперії якого не в змозі забезпечити потреби агросектору в міндобривах. За підрахунками УКАБ, в разі введення квот, 50 тис. фермерів були б змушені щорічно субсидувати групу компаній "Остхем", контрольовану олігархом, на $ 500 млн.

Зростання витрат на міндобрива неминуче призвело б до подорожчання собівартості аграрної продукції і зростання споживчих цін.

"Нарешті поставлена крапка в контроверсійний історії з квотами на мінеральні добрива. УКАБ вважає даний крок єдиним правильним рішенням, яке забезпечує збереження національних інтересів України, не йде в угоду монополістам та дозволить і надалі продовжувати розвиток аграрного сектору. Дякуємо, що дослухались в Мінекономіки, Верховній Раді та Офісі Президента, приділили увагу цьому питанню, зваживши всі "за" і "проти", та вплинули на прийняття справедливого рішення. Важливо кожну законодавчу ініціативу розглядати з різних сторін, враховувати плюси і мінуси того чи іншого рішення для всіх причетних та прогнозувати наслідки його прийняття", -  заявив генеральний директор УКАБ Роман Сластьон.

Group DF є абсолютним монополістом з виробництва аміачної селітри в Україні, контролює найбільшого виробника комплексних добрив - державне підприємство ПАТ "Сумихімпром". У серпні 2019 року, за заявою підконтрольних Group DF предприємств, МКМТ почала розслідування фактів різкого сплеску імпорту добрив в період 2016-2019 років, який, як стверджували монополісти ринку, завдав непоправної шкоди вітчизняному хімпрому.

Автор: 

квоти (242) добрива (244)


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Топ коментарі
+4
Ну так працюй на яхту Ротенбергу.
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24.06.2020 10:17
+4
А як же "торговля на крові". Чи своє вже не пахне?
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24.06.2020 10:23
+2
РФ последние 7-10 лет наращивала экспортные можности по удобрениям, знаю это очень хорошо т.к. мой однокашник технолог одной германской химико-инжениринговой компании ездил туда в служебные командировки помогать с наладкой. Сырье - природный газ они имеют дешевле нашего производителя. Если эту саранчу пустить на украинский рынок без ограничений, то кое-кто из аграриев конечно поднимет выручку из-за демпинга на рынке удобрений, но наш химпром просто "ляжет". А это минус рабочие места, минус налоги, минус сопутсвующая инфраструктура, а самое главное, это минус продовольственная безопасность. Вы еще не знаете чем заканчивается 100% зависимость от РФии в чем бы то ни было? Вы понимаете какой это рычаг давления, перекрыть поставки удобрений например в посевную?
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24.06.2020 10:14
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Кацапи аплодують стоячи... Нахєра робочі місця в Черкасах краще ж расєюшке помогти...
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24.06.2020 10:06 Відповісти
Чому кацапські добрива з доставкою дешевше українських? Може тому, що Фірташу бракує на чергову яхту?
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24.06.2020 10:10 Відповісти
Ну так працюй на яхту Ротенбергу.
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24.06.2020 10:17 Відповісти
Торгівля з кацапньою в нас на жаль не заборонена. Якщо Дмитрик Фірташ хоче конкурувати - нехай знижує ціни. Якраз є можливість. Тим більше, що ціни на газ в Європі вже нижче, ніж в кацапів для внутрішнього споживача.
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24.06.2020 10:21 Відповісти
А як же "торговля на крові". Чи своє вже не пахне?
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24.06.2020 10:23 Відповісти
"это другое"
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24.06.2020 10:26 Відповісти
Я би заборонив будь що в кацапів купляти. Але поки що маємо те, що маємо. Фірташу треба модернізувати свої заводи, щоб менше газу спалювали, а не давити на квасний патріотизм.
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24.06.2020 10:27 Відповісти
так забери ті заводи у Фірташа. Ти хоч сам розумієш власну шизофренію?

Не дати заробити фірташу бо він підкацапник, а замість нього дати заробити самим кацапам?
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24.06.2020 10:34 Відповісти
Всё правильно, РФии сейчас некуда деть природный газ, его переизбыток, он дешев, она может конвертировать его в продукт с добавленной стоимостью - удобрения, продать их и хорошо заработать, для себя заработать. Конечно проще купить у них, помочь так сказать братушкам, чем мучительно торговаться за дешевое сырье налаживать поставки и создавать добавленну стоимость у себя в стране, как это делает например Польша. Лучше своим химикам пинок под зад, квалифицированные кадры в россию, а оборудование на металл. Это по нашему.
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24.06.2020 10:24 Відповісти
Предлагаешь помочь Фирташу "торговаться за дешевое сырьё, налаживать поставки" и модернизировать его заводы за государственный счет, бо у него за 20 лет этого не получилось?
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24.06.2020 10:29 Відповісти
а ти предлагаешь помочь кацапам? Как зюзя делает?
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24.06.2020 10:32 Відповісти
Уже помогали 25 лет Васадзе выпускать Таврии заградительными пошлинами и акцизами. Сильно это помогло отечественному автопрому? Дохрена рабочих мест создали?
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24.06.2020 11:33 Відповісти
Не надо мне давить на эмоции именами одиозных олигархов, я уже взрослый мальчик (нелох). Всё очень просто, любое производство это место создания добавленной стоимости, со всеми вытекающими. Если некие действия ведут к тому что это место перемещается из твоей страны в другую, это плохо. Если это разрушает твою стратегическую продовольственную безопасность это вдвойне плохо. Если ты даешь тем самым зарабатывать интервенту это втройне плохо. И да, деятельность правительства в том числе должна способствовать нормализации работы таких предприятий, через регулирование, заградительные меры, инфраструктурные проекты, привлечение инвестиций прочая.
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24.06.2020 10:38 Відповісти
ВСё правильно!
Всей страной поддержим Фирташа!
Запретов, льгот и дотаций Дмитрию Васильевичу!
А шахты Курченко? Там же украинские шахтёры!
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24.06.2020 10:34 Відповісти
Теперь всей страной поддержим Роттенберга)

Откуда вы лезете, сосны корабельные...
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24.06.2020 10:39 Відповісти
Вот ни как не определюсь с соотношением идиоты - проплаченные !!!

ЛЮБОЙ товар, производящийся в Украине и имеющий импортные аналоги, порождает вой - кого поддержать - украинского производителя дороже или украинского потребителя конкуренцией дешёвого импорта ?
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24.06.2020 10:48 Відповісти
зеба, - все страны используют квотирование для поддержки собственного производителя. Даже таможни для єтого придумали. Погугли что єто.

Только идиоты запускают дешевый импорт для "стимулирования" собственного производства. Потому что результатом будет как раз отсутствие собственного производства. С дальнейшей необходимостью импорта уже на условиях продавца и по любым ценам.
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24.06.2020 10:57 Відповісти
Дскуссия с идиотом мало продуктивна. Дешёвый импорт - для поддержки ПОТРЕБИТЕЛЯ с стимуляции местных производить лучше и дешевле. Все эти песни во имя родных олигархов звучат со времён Януковича и свободной экономической зоны "Донбасс".
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24.06.2020 15:55 Відповісти
Наши фирташи и ахметовы - передовой отряд русского мира. Не стоит их жалеть
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24.06.2020 10:15 Відповісти
Квоти були на російські добрива. Побороли ахмєтова тепер платим напряму *****...
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24.06.2020 10:19 Відповісти
а где Украина берет газ для прoизвoдства удoбрений ?
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24.06.2020 10:19 Відповісти
где? 20 миллиардов из 35 добывает сама. Теперь даем рабочие места в Тольятти и налоги для кацапской армии..
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24.06.2020 10:22 Відповісти
угу там в Тольятти норм понастроили и карбамидных линий и прочего.
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24.06.2020 10:26 Відповісти
Ну потому и пекли им квоты. Рынок сбыта неполный.

От и вложили пару рубасов в голоборотька, получив миллиардный рынок Украины
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24.06.2020 10:37 Відповісти
Слышь, гавелдык трёхколорный, а как же украинский дешёвый газ для украинских граждан?
Или дешёвый украинский - Фирташу, а народу - из Словении?
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24.06.2020 10:36 Відповісти
не забывай чтo наши химзавoды ********** на 20 - 30% бoлъше газа чем срузъкие,
oлигархи ничегo не мoлернезирoвали в Украине, все сoвкoвoе дoрабатывает на пoследнем дыхании,
на Запoрoжстали мoжнo сниматъ "Весна на Заречнoй улице 2" тoлъкo паравoз пригнатъ нужнo
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24.06.2020 10:39 Відповісти
одинаково потребляют. Говорю как бывший работник такого завода. Тогда еще государственного.
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24.06.2020 10:42 Відповісти
Одинаково потребляли 20 лет назад, но не сейчас. Кацапы построили новые линии, старые модернизировали. А "эффективные собственники" в Украине болт забили на это.
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24.06.2020 11:37 Відповісти
Где берёт - не знаю. Но вполне может брать в Европе, где он уже дешевле грязьпромовского для собственных холопов.
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24.06.2020 10:23 Відповісти
РФ последние 7-10 лет наращивала экспортные можности по удобрениям, знаю это очень хорошо т.к. мой однокашник технолог одной германской химико-инжениринговой компании ездил туда в служебные командировки помогать с наладкой. Сырье - природный газ они имеют дешевле нашего производителя. Если эту саранчу пустить на украинский рынок без ограничений, то кое-кто из аграриев конечно поднимет выручку из-за демпинга на рынке удобрений, но наш химпром просто "ляжет". А это минус рабочие места, минус налоги, минус сопутсвующая инфраструктура, а самое главное, это минус продовольственная безопасность. Вы еще не знаете чем заканчивается 100% зависимость от РФии в чем бы то ни было? Вы понимаете какой это рычаг давления, перекрыть поставки удобрений например в посевную?
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24.06.2020 10:14 Відповісти
A kto mesajet vesti poslenyje dlai raski.Vot ES viol poslenyje raske kazetsia 47 evro na tonu.Malo ili mnogo neznaju no priamo s rosiji prekratilis prodazi v ES
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24.06.2020 10:21 Відповісти
мешает здравый смысл.
если поднять пошлины, то себестоимость огурцов вырастет.
ты в магазине купишь украинские огурцы за 2 евро/кг или литовские за 2 евро/кг?
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24.06.2020 10:42 Відповісти
Svoji ja pokupaju.U nas polskije produkti jest desevle cem nasi I nicego nepodelajes svobodni rynok.Evropa vela poslenyje kazetsia s 2012 goda dlia rosiji .izza dempinga udobreniji tut voprosov nebylo.Ukraini produktov tut malo,ovoci frukti toze s greciji na mnogo desevle nasix
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24.06.2020 11:04 Відповісти
Primerno dva raza desevle v magazine polskoje moloko,syr,slivocnoje maslo cem nasa produkcija.No vsio ravno bolsinstvo nasu produkciju liudi zakupajet.
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24.06.2020 11:35 Відповісти
кацапчтвуючі при владі і це результат їх правління
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24.06.2020 10:26 Відповісти
речь давно не о рФ
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24.06.2020 10:38 Відповісти
подскажите а кто еще из крупных производителей готов работать на рыке Украины? У кого там логистическое плече и себестоимость меньше? Только не говорите что Беларусь.
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24.06.2020 10:43 Відповісти
Вы не в теме. По сложным - и Беларусь свои продает. По азотным - грузия, турция, болгария, и другие. Всех их хотел квотировать Остхем в этом году.
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24.06.2020 12:22 Відповісти
Я в теме, что русня толкает кучу продукции через прокладки.
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24.06.2020 23:16 Відповісти
"логистическое плечо" не всегда работает так, как нам кажется

например, бразильская и аргентинская соя с доставкой в морпорты Украины в этом году дешевле, чем наша соя на элеваторе
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24.06.2020 12:25 Відповісти
знов всяке гімно завезуть людей правити
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24.06.2020 10:25 Відповісти
з рф мають бути квоти
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24.06.2020 10:27 Відповісти
Вот ни как не определюсь с соотношением идиоты - проплаченные !!!

ЛЮБОЙ товар, производящийся в Украине и имеющий импортные аналоги, порождает вой - кого поддержать - украинского производителя дороже или украинского потребителя конкуренцией дешёвого импорта ?
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24.06.2020 10:40 Відповісти
 
 