Україна відмовилася від квот на імпорт добрив

У понеділок, 22 червня 2020 року, Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) ухвалила рішення не обмежувати поставки в Україну мінеральних добрив. Про готовність ввести квоти на життєво важливі для українських аграріїв компоненти, в травні поточного року, заявило Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

"Урядовий кур'єр" опублікував повідомлення про припинення спеціального розслідування щодо імпорту в Україну мінеральних добрив з вмістом азоту, фосфору і калію без застосування спеціальних заходів. Розслідування було ініційовано Мінекономіки за зверненням групи компаній "Остхем", що входить до складу хімічної бізнес-імперії Group DF олігарха Дмитра Фірташа. МКМТ прийшла до висновку, що введення квот з метою обмеження поставок мінеральних добрив з країн ЄС, Перської затоки, Південної Африки, Туреччини, Казахстану, Білорусі, Грузії, Китаю і США суперечить національним інтересам України.

Категоричними противниками обмежень виступили сільгоспвиробники. Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) попередила офіційними листами Президента і керівників органів вищої державної влади про катастрофічні наслідки планованих нововведень для сільськогосподарської галузі і негативний ефект для економіки в цілому.

Квотування поставок призвело б до створення штучного дефіциту, і, як наслідок, різкого підвищення цін на продукцію монополіста Дмитра Фірташа, виробничі потужності бізнес-імперії якого не в змозі забезпечити потреби агросектору в міндобривах. За підрахунками УКАБ, в разі введення квот, 50 тис. фермерів були б змушені щорічно субсидувати групу компаній "Остхем", контрольовану олігархом, на $ 500 млн.

Зростання витрат на міндобрива неминуче призвело б до подорожчання собівартості аграрної продукції і зростання споживчих цін.

"Нарешті поставлена крапка в контроверсійний історії з квотами на мінеральні добрива. УКАБ вважає даний крок єдиним правильним рішенням, яке забезпечує збереження національних інтересів України, не йде в угоду монополістам та дозволить і надалі продовжувати розвиток аграрного сектору. Дякуємо, що дослухались в Мінекономіки, Верховній Раді та Офісі Президента, приділили увагу цьому питанню, зваживши всі "за" і "проти", та вплинули на прийняття справедливого рішення. Важливо кожну законодавчу ініціативу розглядати з різних сторін, враховувати плюси і мінуси того чи іншого рішення для всіх причетних та прогнозувати наслідки його прийняття", - заявив генеральний директор УКАБ Роман Сластьон.

Group DF є абсолютним монополістом з виробництва аміачної селітри в Україні, контролює найбільшого виробника комплексних добрив - державне підприємство ПАТ "Сумихімпром". У серпні 2019 року, за заявою підконтрольних Group DF предприємств, МКМТ почала розслідування фактів різкого сплеску імпорту добрив в період 2016-2019 років, який, як стверджували монополісти ринку, завдав непоправної шкоди вітчизняному хімпрому.