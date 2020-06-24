Украина отказалась от квот на импорт удобрений
В понедельник, 22 июня 2020 года, Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) приняла решение не ограничивать поставки в Украину минеральных удобрений. О готовности ввести квоты на жизненно важные для украинских аграриев компоненты, в мае текущего года, заявило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
"Урядовый курьер" опубликовал сообщение о прекращении специального расследования относительно импорта в Украину минеральных удобрений с содержанием азота, фосфора и калия без применения специальных мер. Расследование было инициировано Минэкономики по обращению группы компаний "Остхем", входящей в состав химической бизнес-империи Group DF олигарха Дмитрия Фирташа. МКМТ пришла к выводу, что введение квот с целью ограничения поставок минеральных удобрений из стран ЕС, Персидского залива, Южной Африки, Турции, Казахстана, Беларуси, Грузии, Китая и США противоречит национальным интересам Украины.
Категорическими противниками ограничений выступили сельхозпроизводители. Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) предупредила официальными письмами Президента и руководителей органов высшей государственной власти о катастрофических последствиях планируемых нововведений для сельскохозяйственной отрасли и негативном эффекте для экономики в целом.
Квотирование поставок привело бы к созданию искусственного дефицита, и, как следствие, резкому повышению цен на продукцию монополиста Дмитрия Фирташа, производственные мощности бизнес-империи которого не в состоянии обеспечить потребности агросектора в минудобрениях. По подсчетам УКАБ, в случае введения квот, 50 тыс. фермеров были бы вынуждены ежегодно субсидировать группу компаний "Остхем", контролируемую олигархом, на $500 млн.
Рост затрат на минудобрения неизбежно привел бы к подорожанию себестоимости аграрной продукции и росту потребительских цен.
"Наконец-то поставлена точка в контроверсионной истории с квотами. УКАБ считает данный шаг единственно правильным решением, которое обеспечивает сохранение национальных интересов Украины, не направлено в угоду монополистам и позволит в дальнейшем продолжать развитие аграрного сектора. Благодарим, что прислушались в Минэкономики, Верховной Раде и Офисе Президента, уделили внимание этому вопросу, взвесив все "за" и "против", и повлияли на принятие справедливого решения. Важно каждую законодательную инициативу рассматривать с разных сторон, учитывать плюсы и минусы того или иного решения для всех причастных и прогнозировать последствия", - заявил генеральный директор УКАБ Роман Сластен.
Group DF является абсолютным монополистом по производству аммиачной селитры в Украине, контролирует наибольшего производителя комплексных удобрений – государственное предприятие ПАО "Сумыхимпром". В августе 2019 года, по заявлению подконтрольных Group DF предприятий, МКМТ начала расследование фактов резкого всплеска импорта удобрений в период 2016-2019 годов, который, как утверждали монополисты рынка, нанес непоправимый ущерб отечественному химпрому.
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Не дати заробити фірташу бо він підкацапник, а замість нього дати заробити самим кацапам?
Всей страной поддержим Фирташа!
Запретов, льгот и дотаций Дмитрию Васильевичу!
А шахты Курченко? Там же украинские шахтёры!
Откуда вы лезете, сосны корабельные...
ЛЮБОЙ товар, производящийся в Украине и имеющий импортные аналоги, порождает вой - кого поддержать - украинского производителя дороже или украинского потребителя конкуренцией дешёвого импорта ?
Только идиоты запускают дешевый импорт для "стимулирования" собственного производства. Потому что результатом будет как раз отсутствие собственного производства. С дальнейшей необходимостью импорта уже на условиях продавца и по любым ценам.
От и вложили пару рубасов в голоборотька, получив миллиардный рынок Украины
Или дешёвый украинский - Фирташу, а народу - из Словении?
oлигархи ничегo не мoлернезирoвали в Украине, все сoвкoвoе дoрабатывает на пoследнем дыхании,
на Запoрoжстали мoжнo сниматъ "Весна на Заречнoй улице 2" тoлъкo паравoз пригнатъ нужнo
если поднять пошлины, то себестоимость огурцов вырастет.
ты в магазине купишь украинские огурцы за 2 евро/кг или литовские за 2 евро/кг?
например, бразильская и аргентинская соя с доставкой в морпорты Украины в этом году дешевле, чем наша соя на элеваторе
ЛЮБОЙ товар, производящийся в Украине и имеющий импортные аналоги, порождает вой - кого поддержать - украинского производителя дороже или украинского потребителя конкуренцией дешёвого импорта ?