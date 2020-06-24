Украина отказалась от квот на импорт удобрений

В понедельник, 22 июня 2020 года, Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) приняла решение не ограничивать поставки в Украину минеральных удобрений. О готовности ввести квоты на жизненно важные для украинских аграриев компоненты, в мае текущего года, заявило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"Урядовый курьер" опубликовал сообщение о прекращении специального расследования относительно импорта в Украину минеральных удобрений с содержанием азота, фосфора и калия без применения специальных мер. Расследование было инициировано Минэкономики по обращению группы компаний "Остхем", входящей в состав химической бизнес-империи Group DF олигарха Дмитрия Фирташа. МКМТ пришла к выводу, что введение квот с целью ограничения поставок минеральных удобрений из стран ЕС, Персидского залива, Южной Африки, Турции, Казахстана, Беларуси, Грузии, Китая и США противоречит национальным интересам Украины.

Категорическими противниками ограничений выступили сельхозпроизводители. Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) предупредила официальными письмами Президента и руководителей органов высшей государственной власти о катастрофических последствиях планируемых нововведений для сельскохозяйственной отрасли и негативном эффекте для экономики в целом.

Квотирование поставок привело бы к созданию искусственного дефицита, и, как следствие, резкому повышению цен на продукцию монополиста Дмитрия Фирташа, производственные мощности бизнес-империи которого не в состоянии обеспечить потребности агросектора в минудобрениях. По подсчетам УКАБ, в случае введения квот, 50 тыс. фермеров были бы вынуждены ежегодно субсидировать группу компаний "Остхем", контролируемую олигархом, на $500 млн.

Рост затрат на минудобрения неизбежно привел бы к подорожанию себестоимости аграрной продукции и росту потребительских цен.

"Наконец-то поставлена точка в контроверсионной истории с квотами. УКАБ считает данный шаг единственно правильным решением, которое обеспечивает сохранение национальных интересов Украины, не направлено в угоду монополистам и позволит в дальнейшем продолжать развитие аграрного сектора. Благодарим, что прислушались в Минэкономики, Верховной Раде и Офисе Президента, уделили внимание этому вопросу, взвесив все "за" и "против", и повлияли на принятие справедливого решения. Важно каждую законодательную инициативу рассматривать с разных сторон, учитывать плюсы и минусы того или иного решения для всех причастных и прогнозировать последствия", - заявил генеральный директор УКАБ Роман Сластен.

Group DF является абсолютным монополистом по производству аммиачной селитры в Украине, контролирует наибольшего производителя комплексных удобрений – государственное предприятие ПАО "Сумыхимпром". В августе 2019 года, по заявлению подконтрольных Group DF предприятий, МКМТ начала расследование фактов резкого всплеска импорта удобрений в период 2016-2019 годов, который, как утверждали монополисты рынка, нанес непоправимый ущерб отечественному химпрому.