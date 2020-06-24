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Украина отказалась от квот на импорт удобрений

Украина отказалась от квот на импорт удобрений

В понедельник, 22 июня 2020 года, Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) приняла решение не ограничивать поставки в Украину минеральных удобрений. О готовности ввести квоты на жизненно важные для украинских аграриев компоненты, в мае текущего года, заявило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"Урядовый курьер" опубликовал сообщение о прекращении специального расследования относительно импорта в Украину минеральных удобрений с содержанием азота, фосфора и калия без применения специальных мер. Расследование было инициировано Минэкономики по обращению группы компаний "Остхем", входящей в состав химической бизнес-империи Group DF олигарха Дмитрия Фирташа. МКМТ пришла к выводу, что введение квот с целью ограничения поставок минеральных удобрений из стран ЕС, Персидского залива, Южной Африки, Турции, Казахстана, Беларуси, Грузии, Китая и США противоречит национальным интересам Украины.

Категорическими противниками ограничений выступили сельхозпроизводители. Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) предупредила официальными письмами Президента и руководителей органов высшей государственной власти о катастрофических последствиях планируемых нововведений для сельскохозяйственной отрасли и негативном эффекте для экономики в целом.

Квотирование поставок привело бы к созданию искусственного дефицита, и, как следствие, резкому повышению цен на продукцию монополиста Дмитрия Фирташа, производственные мощности бизнес-империи которого не в состоянии обеспечить потребности агросектора в минудобрениях. По подсчетам УКАБ, в случае введения квот, 50 тыс. фермеров были бы вынуждены ежегодно субсидировать группу компаний "Остхем", контролируемую олигархом, на $500 млн.

Рост затрат на минудобрения неизбежно привел бы к подорожанию себестоимости аграрной продукции и росту потребительских цен.

"Наконец-то поставлена точка в контроверсионной истории с квотами. УКАБ считает данный шаг единственно правильным решением, которое обеспечивает сохранение национальных интересов Украины, не направлено в угоду монополистам и позволит в дальнейшем продолжать развитие аграрного сектора. Благодарим, что прислушались в Минэкономики, Верховной Раде и Офисе Президента, уделили внимание этому вопросу, взвесив все "за" и "против", и повлияли на принятие справедливого решения. Важно каждую законодательную инициативу рассматривать с разных сторон, учитывать плюсы и минусы того или иного решения для всех причастных и прогнозировать последствия", - заявил генеральный директор УКАБ Роман Сластен.

Group DF является абсолютным монополистом по производству аммиачной селитры в Украине, контролирует наибольшего производителя комплексных удобрений – государственное предприятие ПАО "Сумыхимпром". В августе 2019 года, по заявлению подконтрольных Group DF предприятий, МКМТ начала расследование фактов резкого всплеска импорта удобрений в период 2016-2019 годов, который, как утверждали монополисты рынка, нанес непоправимый ущерб отечественному химпрому.

Автор: 

квоты (169) удобрения (53)


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Топ комментарии
+4
Ну так працюй на яхту Ротенбергу.
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24.06.2020 10:17
+4
А як же "торговля на крові". Чи своє вже не пахне?
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24.06.2020 10:23
+2
РФ последние 7-10 лет наращивала экспортные можности по удобрениям, знаю это очень хорошо т.к. мой однокашник технолог одной германской химико-инжениринговой компании ездил туда в служебные командировки помогать с наладкой. Сырье - природный газ они имеют дешевле нашего производителя. Если эту саранчу пустить на украинский рынок без ограничений, то кое-кто из аграриев конечно поднимет выручку из-за демпинга на рынке удобрений, но наш химпром просто "ляжет". А это минус рабочие места, минус налоги, минус сопутсвующая инфраструктура, а самое главное, это минус продовольственная безопасность. Вы еще не знаете чем заканчивается 100% зависимость от РФии в чем бы то ни было? Вы понимаете какой это рычаг давления, перекрыть поставки удобрений например в посевную?
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24.06.2020 10:14
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Кацапи аплодують стоячи... Нахєра робочі місця в Черкасах краще ж расєюшке помогти...
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24.06.2020 10:06 Ответить
Чому кацапські добрива з доставкою дешевше українських? Може тому, що Фірташу бракує на чергову яхту?
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24.06.2020 10:10 Ответить
Ну так працюй на яхту Ротенбергу.
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24.06.2020 10:17 Ответить
Торгівля з кацапньою в нас на жаль не заборонена. Якщо Дмитрик Фірташ хоче конкурувати - нехай знижує ціни. Якраз є можливість. Тим більше, що ціни на газ в Європі вже нижче, ніж в кацапів для внутрішнього споживача.
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24.06.2020 10:21 Ответить
А як же "торговля на крові". Чи своє вже не пахне?
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24.06.2020 10:23 Ответить
"это другое"
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24.06.2020 10:26 Ответить
Я би заборонив будь що в кацапів купляти. Але поки що маємо те, що маємо. Фірташу треба модернізувати свої заводи, щоб менше газу спалювали, а не давити на квасний патріотизм.
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24.06.2020 10:27 Ответить
так забери ті заводи у Фірташа. Ти хоч сам розумієш власну шизофренію?

Не дати заробити фірташу бо він підкацапник, а замість нього дати заробити самим кацапам?
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24.06.2020 10:34 Ответить
Всё правильно, РФии сейчас некуда деть природный газ, его переизбыток, он дешев, она может конвертировать его в продукт с добавленной стоимостью - удобрения, продать их и хорошо заработать, для себя заработать. Конечно проще купить у них, помочь так сказать братушкам, чем мучительно торговаться за дешевое сырье налаживать поставки и создавать добавленну стоимость у себя в стране, как это делает например Польша. Лучше своим химикам пинок под зад, квалифицированные кадры в россию, а оборудование на металл. Это по нашему.
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24.06.2020 10:24 Ответить
Предлагаешь помочь Фирташу "торговаться за дешевое сырьё, налаживать поставки" и модернизировать его заводы за государственный счет, бо у него за 20 лет этого не получилось?
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24.06.2020 10:29 Ответить
а ти предлагаешь помочь кацапам? Как зюзя делает?
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24.06.2020 10:32 Ответить
Уже помогали 25 лет Васадзе выпускать Таврии заградительными пошлинами и акцизами. Сильно это помогло отечественному автопрому? Дохрена рабочих мест создали?
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24.06.2020 11:33 Ответить
Не надо мне давить на эмоции именами одиозных олигархов, я уже взрослый мальчик (нелох). Всё очень просто, любое производство это место создания добавленной стоимости, со всеми вытекающими. Если некие действия ведут к тому что это место перемещается из твоей страны в другую, это плохо. Если это разрушает твою стратегическую продовольственную безопасность это вдвойне плохо. Если ты даешь тем самым зарабатывать интервенту это втройне плохо. И да, деятельность правительства в том числе должна способствовать нормализации работы таких предприятий, через регулирование, заградительные меры, инфраструктурные проекты, привлечение инвестиций прочая.
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24.06.2020 10:38 Ответить
ВСё правильно!
Всей страной поддержим Фирташа!
Запретов, льгот и дотаций Дмитрию Васильевичу!
А шахты Курченко? Там же украинские шахтёры!
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24.06.2020 10:34 Ответить
Теперь всей страной поддержим Роттенберга)

Откуда вы лезете, сосны корабельные...
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24.06.2020 10:39 Ответить
Вот ни как не определюсь с соотношением идиоты - проплаченные !!!

ЛЮБОЙ товар, производящийся в Украине и имеющий импортные аналоги, порождает вой - кого поддержать - украинского производителя дороже или украинского потребителя конкуренцией дешёвого импорта ?
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24.06.2020 10:48 Ответить
зеба, - все страны используют квотирование для поддержки собственного производителя. Даже таможни для єтого придумали. Погугли что єто.

Только идиоты запускают дешевый импорт для "стимулирования" собственного производства. Потому что результатом будет как раз отсутствие собственного производства. С дальнейшей необходимостью импорта уже на условиях продавца и по любым ценам.
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24.06.2020 10:57 Ответить
Дскуссия с идиотом мало продуктивна. Дешёвый импорт - для поддержки ПОТРЕБИТЕЛЯ с стимуляции местных производить лучше и дешевле. Все эти песни во имя родных олигархов звучат со времён Януковича и свободной экономической зоны "Донбасс".
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24.06.2020 15:55 Ответить
Наши фирташи и ахметовы - передовой отряд русского мира. Не стоит их жалеть
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24.06.2020 10:15 Ответить
Квоти були на російські добрива. Побороли ахмєтова тепер платим напряму *****...
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24.06.2020 10:19 Ответить
а где Украина берет газ для прoизвoдства удoбрений ?
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24.06.2020 10:19 Ответить
где? 20 миллиардов из 35 добывает сама. Теперь даем рабочие места в Тольятти и налоги для кацапской армии..
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24.06.2020 10:22 Ответить
угу там в Тольятти норм понастроили и карбамидных линий и прочего.
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24.06.2020 10:26 Ответить
Ну потому и пекли им квоты. Рынок сбыта неполный.

От и вложили пару рубасов в голоборотька, получив миллиардный рынок Украины
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24.06.2020 10:37 Ответить
Слышь, гавелдык трёхколорный, а как же украинский дешёвый газ для украинских граждан?
Или дешёвый украинский - Фирташу, а народу - из Словении?
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24.06.2020 10:36 Ответить
не забывай чтo наши химзавoды ********** на 20 - 30% бoлъше газа чем срузъкие,
oлигархи ничегo не мoлернезирoвали в Украине, все сoвкoвoе дoрабатывает на пoследнем дыхании,
на Запoрoжстали мoжнo сниматъ "Весна на Заречнoй улице 2" тoлъкo паравoз пригнатъ нужнo
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24.06.2020 10:39 Ответить
одинаково потребляют. Говорю как бывший работник такого завода. Тогда еще государственного.
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24.06.2020 10:42 Ответить
Одинаково потребляли 20 лет назад, но не сейчас. Кацапы построили новые линии, старые модернизировали. А "эффективные собственники" в Украине болт забили на это.
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24.06.2020 11:37 Ответить
Где берёт - не знаю. Но вполне может брать в Европе, где он уже дешевле грязьпромовского для собственных холопов.
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24.06.2020 10:23 Ответить
РФ последние 7-10 лет наращивала экспортные можности по удобрениям, знаю это очень хорошо т.к. мой однокашник технолог одной германской химико-инжениринговой компании ездил туда в служебные командировки помогать с наладкой. Сырье - природный газ они имеют дешевле нашего производителя. Если эту саранчу пустить на украинский рынок без ограничений, то кое-кто из аграриев конечно поднимет выручку из-за демпинга на рынке удобрений, но наш химпром просто "ляжет". А это минус рабочие места, минус налоги, минус сопутсвующая инфраструктура, а самое главное, это минус продовольственная безопасность. Вы еще не знаете чем заканчивается 100% зависимость от РФии в чем бы то ни было? Вы понимаете какой это рычаг давления, перекрыть поставки удобрений например в посевную?
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24.06.2020 10:14 Ответить
A kto mesajet vesti poslenyje dlai raski.Vot ES viol poslenyje raske kazetsia 47 evro na tonu.Malo ili mnogo neznaju no priamo s rosiji prekratilis prodazi v ES
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24.06.2020 10:21 Ответить
мешает здравый смысл.
если поднять пошлины, то себестоимость огурцов вырастет.
ты в магазине купишь украинские огурцы за 2 евро/кг или литовские за 2 евро/кг?
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24.06.2020 10:42 Ответить
Svoji ja pokupaju.U nas polskije produkti jest desevle cem nasi I nicego nepodelajes svobodni rynok.Evropa vela poslenyje kazetsia s 2012 goda dlia rosiji .izza dempinga udobreniji tut voprosov nebylo.Ukraini produktov tut malo,ovoci frukti toze s greciji na mnogo desevle nasix
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24.06.2020 11:04 Ответить
Primerno dva raza desevle v magazine polskoje moloko,syr,slivocnoje maslo cem nasa produkcija.No vsio ravno bolsinstvo nasu produkciju liudi zakupajet.
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24.06.2020 11:35 Ответить
кацапчтвуючі при владі і це результат їх правління
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24.06.2020 10:26 Ответить
речь давно не о рФ
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24.06.2020 10:38 Ответить
подскажите а кто еще из крупных производителей готов работать на рыке Украины? У кого там логистическое плече и себестоимость меньше? Только не говорите что Беларусь.
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24.06.2020 10:43 Ответить
Вы не в теме. По сложным - и Беларусь свои продает. По азотным - грузия, турция, болгария, и другие. Всех их хотел квотировать Остхем в этом году.
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24.06.2020 12:22 Ответить
Я в теме, что русня толкает кучу продукции через прокладки.
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24.06.2020 23:16 Ответить
"логистическое плечо" не всегда работает так, как нам кажется

например, бразильская и аргентинская соя с доставкой в морпорты Украины в этом году дешевле, чем наша соя на элеваторе
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24.06.2020 12:25 Ответить
знов всяке гімно завезуть людей правити
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24.06.2020 10:25 Ответить
з рф мають бути квоти
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24.06.2020 10:27 Ответить
Вот ни как не определюсь с соотношением идиоты - проплаченные !!!

ЛЮБОЙ товар, производящийся в Украине и имеющий импортные аналоги, порождает вой - кого поддержать - украинского производителя дороже или украинского потребителя конкуренцией дешёвого импорта ?
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24.06.2020 10:40 Ответить
 
 