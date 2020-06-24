Суд відмовився продовжити домашній арешт Чорного - співвласника одеського готелю "Токіо Стар", у якому згоріли 9 осіб

Київський райсуд Одеси розглянув клопотання прокуратури та адвокатів співвласника згорілого готелю "Токіо Стар" Вадима Чорного і відмовився продовжити йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Про це Чорний повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Суд відмовив прокуратурі в обранні мені запобіжного заходу. СІЗО, потім цілодобовий домашній арешт, потім нічний домашній арешт. Тепер суд відмовив прокуратурі навіть в ввічливому і незначному "особистому зобов'язанні". Зрозуміло, що рішення буде посилатися на процесуальні порушення, яких припустився прокурор. Але ще пів року тому суд не чув моїх аргументів щодо нітрохи не менших процесуальних порушень", - написав Чорний.

Водночас бізнесмен вважає, що таке рішення суду обумовлене виявленими експертизою слідами підпалу.

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"Тепер, коли експертизи показали відсутність порушень пожежної безпеки, які могли спричинити пожежу, суд бачить картину інакше. Є безумовні сліди підпалу, встановлені експертизою", - заявив Чорний.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, в Одесі в ніч на суботу, 17 серпня 2019 року, сталася пожежа в готелі "Токіо Стар". Спочатку повідомлялося, що унаслідок пожежі загинули вісім осіб, постраждало 10 осіб. Пізніше на попелищі знайшли тіло ще одного загиблого. Отже, кількість жертв пожежі зросла до 9. За фактом пожежі в Одесі відкрито кримінальне провадження. Поліція розглядає три версії пожежі в одеському готелі, зокрема підпал із метою приховування вбивства. У ДСНС повідомили, що в липні була запланована перевірка готелю, але була змінена форма власності, і представників Держслужби не допустили до перевірки. ДБР порушило щодо співробітників ДСНС в Одеській області кримінальну справу про службову недбалість.

Президент Зеленський, коментуючи трагедію, заявив: "Відповідатимуть не лише безпосередні винуватці пожежі. Відповідатиме Вадим Чорний, власник так званого готелю. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону та вимогам справедливості".

Власник готелю, одеський підприємець Вадим Чорний, заявив, що "сталася катастрофа" і що він готовий нести повну відповідальність у разі встановлення його провини. Увечері 17 серпня власника готелю "Токіо Стар" Чорного затримали. 20 серпня суд відправив його під арешт строком на 60 днів без права виходу під заставу. Чорний назвав рішення суду "політичним замовленням".

Раніше повідомлялося, що суд призначив Чорному заставу в розмірі 53 млн грн.