Суд отказался продлить домашний арест Черному - совладельцу одесского отеля "Токио Стар", в котором сгорели 9 человек

Киевский райсуд Одессы рассмотрел ходатайства прокуратуры и адвокатов совладельца сгоревшего отеля "Токио Стар" Вадима Черного и отказался продлить ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Об этом Черный сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Суд отказал прокуратуре в избрании мне меры пресечения. СИЗО, потом круглосуточный домашний арест, потом ночной домашний арест. Теперь суд отказал прокуратуре даже в вежливом и незначительном "личном обязательстве". Понятно, что решение будет ссылаться на процессуальные нарушения, допущенные прокурором. Но ещё полгода назад суд не слышал моих аргументов о ничуть не меньших процессуальных нарушениях", - написал Черный.

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В то же время бизнесмен полагает, что такое решение суда обусловлено обнаруженными экспертизой следами поджога.

"Теперь, когда экспертизы показали отсутствие нарушений пожарной безопасности, которые могли привести к пожару, суд видит картину иначе. Есть безусловные следы поджога, установленные экспертизой", - заявил Черный.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в Одессе в ночь на 17 августа 2019 года произошел пожар в гостинице "Токио Стар". Изначально сообщалось, что в результате чего погибли восемь человек, пострадали 10 человек.Позднее на пепелище нашли тело еще одного погибшего. Таким образом, число жертв пожара выросло до 9. По факту пожара в Одессе открыто уголовное производство. В ГСЧС сообщили, что в июле была запланирована проверка гостиницы, но была изменена форма собственности, и представителей Госслужбы не допустили к проверке. ГБР возбудило против сотрудников ГСЧС в Одесской области уголовное дело о служебной халатности.

Президент Зеленский, комментируя трагедию, заявил: "Будут отвечать не только непосредственные виновники пожара. Будет отвечать Вадим Черный, владелец так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости".

Собственник гостиницы, одесский предприниматель Вадим Черный, заявил, что "произошла катастрофа" и что он готов нести полную ответственность в случае установления его вины. Вечером 17 августа владелец гостиницы "Токио Стар" Черный был задержан. 20 августа суд отправил его под арест сроком на 60 дней без права выхода под залог. Черный назвал решение суда "политическим заказом".

Ранее сообщалось, что суд назначил Черному залог в размере 53 млн грн.