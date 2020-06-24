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Держсекретар Мінкульту Біденко написав заяву про звільнення. ДОКУМЕНТ

Держсекретар Мінкульту Біденко написав заяву про звільнення. ДОКУМЕНТ

Державний секретар Міністерства культури та інформаційної політики Артем Біденко заявив, що написав заяву про звільнення, щоб відпочити і "дати можливість новим людям робити важливі реформи".

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Учора попросив міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка про звільнення. Причина проста - після 6 років роботи потрібно озирнутися, перепочити, нарешті дати можливість новим людям робити важливі реформи", - зазначив Біденко.

За його словами, він надалі планує займатися тим, що робив до недавнього часу: популяризацією України, соціальними проєктами, в тому числі на підтримку читання.

"І нарешті, знову зможу публічно виступати", - додав держсекретар.

Держсекретар Мінкульту Біденко написав заяву про звільнення 01

Держсекретар Мінкульту Біденко написав заяву про звільнення 02

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Автор: 

Міністерство культури (757) Біденко Артем (6)


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На цю посаду Корнієнко підійде ідеально.
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24.06.2020 12:12 Відповісти
Та там боротьба буде серед "реформаторів"...
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24.06.2020 12:16 Відповісти
бо ж міністерство очолив великий реформатор від Колояйського і Вєдмедчука
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24.06.2020 12:12 Відповісти
Ніхто не хоче працювати в команді ЗЕ. Людям честь і репутація дорожчі.
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24.06.2020 12:20 Відповісти
вчера попался автомобиль, на заднем стекле наклейка "Команда ЗЕ". ВАЗ 2106, дырки в дверях, крыльях, гнилые пороги, слоев краски не меньше пяти, из выхлопной как паровоз. нормальная ассоциация-быдло выбирает быдло.
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24.06.2020 12:39 Відповісти
Судя по почерку, этот культуровед в школе не учился...
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24.06.2020 12:26 Відповісти
Сейчас в школе каллиграфии не учат.
Да и вообще плохо учат
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24.06.2020 14:56 Відповісти
"дать возможность новым людям делать важные реформы"

Госсекретарь Минкульта Биденко написал заявление об увольнении - Цензор.НЕТ 7512
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24.06.2020 12:35 Відповісти
Вчера сморел по телику видео поездки Зюзи и К куда то там по Украине
Показали как кагал из 10-ти человек покушал на 18 000грн.
Но это не самое главное.
Главное что в числе 10-ти был мениздр культуры Ткаченко.
И это еще не все.
Вишенка на торте- там восседала антиукраинская мразь - БУЖАНСКИЙ.
Вот такая вот компания....
Что -то еще надо добавлять. Бужанский - это как маркер. Ни один приличный госдеятель не сел бы рядом с ним
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24.06.2020 13:57 Відповісти
 
 