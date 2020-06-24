Держсекретар Мінкульту Біденко написав заяву про звільнення. ДОКУМЕНТ

Державний секретар Міністерства культури та інформаційної політики Артем Біденко заявив, що написав заяву про звільнення, щоб відпочити і "дати можливість новим людям робити важливі реформи".

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Учора попросив міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка про звільнення. Причина проста - після 6 років роботи потрібно озирнутися, перепочити, нарешті дати можливість новим людям робити важливі реформи", - зазначив Біденко.

За його словами, він надалі планує займатися тим, що робив до недавнього часу: популяризацією України, соціальними проєктами, в тому числі на підтримку читання.

"І нарешті, знову зможу публічно виступати", - додав держсекретар.

Також читайте: Міністерство інформаційної політики витратить цього року 35 млн гривень на популяризацію України за кордоном