Держсекретар Мінкульту Біденко написав заяву про звільнення. ДОКУМЕНТ
Державний секретар Міністерства культури та інформаційної політики Артем Біденко заявив, що написав заяву про звільнення, щоб відпочити і "дати можливість новим людям робити важливі реформи".
Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Учора попросив міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка про звільнення. Причина проста - після 6 років роботи потрібно озирнутися, перепочити, нарешті дати можливість новим людям робити важливі реформи", - зазначив Біденко.
За його словами, він надалі планує займатися тим, що робив до недавнього часу: популяризацією України, соціальними проєктами, в тому числі на підтримку читання.
"І нарешті, знову зможу публічно виступати", - додав держсекретар.
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Да и вообще плохо учат
Показали как кагал из 10-ти человек покушал на 18 000грн.
Но это не самое главное.
Главное что в числе 10-ти был мениздр культуры Ткаченко.
И это еще не все.
Вишенка на торте- там восседала антиукраинская мразь - БУЖАНСКИЙ.
Вот такая вот компания....
Что -то еще надо добавлять. Бужанский - это как маркер. Ни один приличный госдеятель не сел бы рядом с ним