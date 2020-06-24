Госсекретарь Минкульта Биденко написал заявление об увольнении. ДОКУМЕНТ
Государственный секретарь Министерства культуры и информационной политики Артем Биденко заявил, что написал заявление об увольнении, чтобы отдохнуть и "дать возможность новым людям делать важные реформы".
Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера попросил министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко об увольнении. Причина проста - после 6 лет работы нужно оглянуться, отдохнуть, наконец дать возможность новым людям делать важные реформы", - отметил Биденко.
По его словам, он в дальнейшем планирует заниматься тем, что делал до недавнего времени: популяризацией Украины, социальными проектами, в том числе в поддержку чтения.
"И наконец, снова смогу публично выступать", - добавил госсекретарь.
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Да и вообще плохо учат
Показали как кагал из 10-ти человек покушал на 18 000грн.
Но это не самое главное.
Главное что в числе 10-ти был мениздр культуры Ткаченко.
И это еще не все.
Вишенка на торте- там восседала антиукраинская мразь - БУЖАНСКИЙ.
Вот такая вот компания....
Что -то еще надо добавлять. Бужанский - это как маркер. Ни один приличный госдеятель не сел бы рядом с ним