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Госсекретарь Минкульта Биденко написал заявление об увольнении. ДОКУМЕНТ

Госсекретарь Минкульта Биденко написал заявление об увольнении. ДОКУМЕНТ

Государственный секретарь Министерства культуры и информационной политики Артем Биденко заявил, что написал заявление об увольнении, чтобы отдохнуть и "дать возможность новым людям делать важные реформы".

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера попросил министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко об увольнении. Причина проста - после 6 лет работы нужно оглянуться, отдохнуть, наконец дать возможность новым людям делать важные реформы", - отметил Биденко.

По его словам, он в дальнейшем планирует заниматься тем, что делал до недавнего времени: популяризацией Украины, социальными проектами, в том числе в поддержку чтения.

"И наконец, снова смогу публично выступать", - добавил госсекретарь.

Госсекретарь Минкульта Биденко написал заявление об увольнении 01

Госсекретарь Минкульта Биденко написал заявление об увольнении 02

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Автор: 

Министерство культуры и информационной политики (774) Биденко Артем (6)


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На цю посаду Корнієнко підійде ідеально.
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24.06.2020 12:12 Ответить
Та там боротьба буде серед "реформаторів"...
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24.06.2020 12:16 Ответить
бо ж міністерство очолив великий реформатор від Колояйського і Вєдмедчука
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24.06.2020 12:12 Ответить
Ніхто не хоче працювати в команді ЗЕ. Людям честь і репутація дорожчі.
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24.06.2020 12:20 Ответить
вчера попался автомобиль, на заднем стекле наклейка "Команда ЗЕ". ВАЗ 2106, дырки в дверях, крыльях, гнилые пороги, слоев краски не меньше пяти, из выхлопной как паровоз. нормальная ассоциация-быдло выбирает быдло.
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24.06.2020 12:39 Ответить
Судя по почерку, этот культуровед в школе не учился...
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24.06.2020 12:26 Ответить
Сейчас в школе каллиграфии не учат.
Да и вообще плохо учат
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24.06.2020 14:56 Ответить
"дать возможность новым людям делать важные реформы"

Госсекретарь Минкульта Биденко написал заявление об увольнении - Цензор.НЕТ 7512
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24.06.2020 12:35 Ответить
Вчера сморел по телику видео поездки Зюзи и К куда то там по Украине
Показали как кагал из 10-ти человек покушал на 18 000грн.
Но это не самое главное.
Главное что в числе 10-ти был мениздр культуры Ткаченко.
И это еще не все.
Вишенка на торте- там восседала антиукраинская мразь - БУЖАНСКИЙ.
Вот такая вот компания....
Что -то еще надо добавлять. Бужанский - это как маркер. Ни один приличный госдеятель не сел бы рядом с ним
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24.06.2020 13:57 Ответить
 
 