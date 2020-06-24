Госсекретарь Минкульта Биденко написал заявление об увольнении. ДОКУМЕНТ

Государственный секретарь Министерства культуры и информационной политики Артем Биденко заявил, что написал заявление об увольнении, чтобы отдохнуть и "дать возможность новым людям делать важные реформы".

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера попросил министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко об увольнении. Причина проста - после 6 лет работы нужно оглянуться, отдохнуть, наконец дать возможность новым людям делать важные реформы", - отметил Биденко.

По его словам, он в дальнейшем планирует заниматься тем, что делал до недавнего времени: популяризацией Украины, социальными проектами, в том числе в поддержку чтения.

"И наконец, снова смогу публично выступать", - добавил госсекретарь.

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