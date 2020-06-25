Коронавірус підтвердили ще у 8 військовослужбовців ЗСУ

Із лабораторних центрів надійшли результати ПЛР тестування, які підтвердили захворювання на коронавірус ще у 8 військовослужбовців.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу Командование медицинских сил ВСУ в Фейсбуке.

"З них 1 військовослужбовець перебуває на лікуванні у Національному військово-медичному клінічному центрі "ГВКГ". Стан здоров’я пацієнта задовільний, отримує необхідне лікування. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходиться 7 осіб (Львівська область - 4 військовослужбовця та Київська – 3 військовослужбовця). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання", - сказано в повідомленні.

"Виходячи із зазначеного, в Збройних силах України за минулу добу зареєстровано 15 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Станом на 10.00 25 червня хворіє 153 особи, одужала - 291 особа, летальних випадків - 5", - сказано в інформації.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 407 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі три доби - 86 осіб.



