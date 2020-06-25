Коронавірус підтвердили ще у 8 військовослужбовців ЗСУ
Із лабораторних центрів надійшли результати ПЛР тестування, які підтвердили захворювання на коронавірус ще у 8 військовослужбовців.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу Командование медицинских сил ВСУ в Фейсбуке.
"З них 1 військовослужбовець перебуває на лікуванні у Національному військово-медичному клінічному центрі "ГВКГ". Стан здоров’я пацієнта задовільний, отримує необхідне лікування. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходиться 7 осіб (Львівська область - 4 військовослужбовця та Київська – 3 військовослужбовця). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання", - сказано в повідомленні.
"Виходячи із зазначеного, в Збройних силах України за минулу добу зареєстровано 15 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Станом на 10.00 25 червня хворіє 153 особи, одужала - 291 особа, летальних випадків - 5", - сказано в інформації.
На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 407 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі три доби - 86 осіб.
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У Києві вмирають лише від коронавірусу. Померлих від інфарктів, інсультів, онкологій та пневмоній не зафіксовано
Мне тут в личной беседе один одесский врач-инфекционист в свойственной одесситам манере рассказал, что коронавирус никакой не новый, врачи с ним давным давно знакомы. Вот только раньше главным симптомом коронавируса была диарея, а теперь, почему-то, стала одышка. Наверное, потому что стыдно было бы вводить пандемию срачки - от одышки как-то сподручнее спасать человечество.
Я ему не поверил и полез искать подтверждение. И... каково же было моё удивление, что сказанное этим врачом подтверждает сама Всемирная организация здравоохранения.
Вот что ВООЗ писала в январе 2019 года: COVID - это вирусное респираторное заболевание, вызываемое коронавирусом, который впервые был идентифицирован в Саудовской Аравии в 2012 году. Начиная с 2012 г. случаи БВРС были выявлены в 27 странах. Коронавирусы относятся к крупному семейству вирусов, которые вызывают разнообразные заболевания у людей - от обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома. Регистрируются также гастроэнтерологические симптомы болезни, включая диарею.
https://www.who.int/features/qa/mers-cov/ru/
У меня всё. 😁😆😁
П. С. Вот почему "знающие люди" сметали с полок магазинов туалетную бумагу.
Вот такая беседа произошла...