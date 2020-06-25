Коронавирус подтвердили еще у 8 военнослужащих ВСУ
Из лабораторных центров поступили результаты ПЦР тестирования, подтвердившие заболевание коронавирусом еще у 8 военнослужащих.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу Командование медицинских сил ВСУ в Фейсбуке.
"Из них 1 военнослужащий находится на лечении в Национальном военно-медицинском клиническом центре "ГВКГ". Состояние здоровья пациента удовлетворительное, получает необходимое лечение. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 7 человек (Львовская область - 4 военнослужащих и Киевская - 3 военнослужащих). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания", - сказано в сообщении.
"Исходя из указанного, в Вооруженных силах Украины за прошлые сутки зарегистрировано 15 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. По состоянию на 10.00 25 июня болеет 153 человека, выздоровели - 291 человек, летальных случаев - 5", - говорится в информации.
Читайте на Цензор.НЕТ: Если не остановить рост количества больных COVID-19 - получим пик посреди лета, плохо будет всем, - Зеленский
На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 407 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 86 человек.
Пожалуйста, подождите...
У Києві вмирають лише від коронавірусу. Померлих від інфарктів, інсультів, онкологій та пневмоній не зафіксовано
Мне тут в личной беседе один одесский врач-инфекционист в свойственной одесситам манере рассказал, что коронавирус никакой не новый, врачи с ним давным давно знакомы. Вот только раньше главным симптомом коронавируса была диарея, а теперь, почему-то, стала одышка. Наверное, потому что стыдно было бы вводить пандемию срачки - от одышки как-то сподручнее спасать человечество.
Я ему не поверил и полез искать подтверждение. И... каково же было моё удивление, что сказанное этим врачом подтверждает сама Всемирная организация здравоохранения.
Вот что ВООЗ писала в январе 2019 года: COVID - это вирусное респираторное заболевание, вызываемое коронавирусом, который впервые был идентифицирован в Саудовской Аравии в 2012 году. Начиная с 2012 г. случаи БВРС были выявлены в 27 странах. Коронавирусы относятся к крупному семейству вирусов, которые вызывают разнообразные заболевания у людей - от обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома. Регистрируются также гастроэнтерологические симптомы болезни, включая диарею.
https://www.who.int/features/qa/mers-cov/ru/
У меня всё. 😁😆😁
П. С. Вот почему "знающие люди" сметали с полок магазинов туалетную бумагу.
Вот такая беседа произошла...