Коронавирус подтвердили еще у 8 военнослужащих ВСУ

Из лабораторных центров поступили результаты ПЦР тестирования, подтвердившие заболевание коронавирусом еще у 8 военнослужащих.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу Командование медицинских сил ВСУ в Фейсбуке.

"Из них 1 военнослужащий находится на лечении в Национальном военно-медицинском клиническом центре "ГВКГ". Состояние здоровья пациента удовлетворительное, получает необходимое лечение. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 7 человек (Львовская область - 4 военнослужащих и Киевская - 3 военнослужащих). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания", - сказано в сообщении.

"Исходя из указанного, в Вооруженных силах Украины за прошлые сутки зарегистрировано 15 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. По состоянию на 10.00 25 июня болеет 153 человека, выздоровели - 291 человек, летальных случаев - 5", - говорится в информации.

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На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 407 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 86 человек.



