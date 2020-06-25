Україна - серед 11 країн Європи з "прискореним поширенням" COVID-19, - ВООЗ
Сплеск заражень коронавірусом спостерігається після ослаблення в 30 країнах Європи. Але тільки в 11 із них вірус поширюється так швидко, що хворим може не вистачити ліжок у лікарнях і апаратів ШВЛ.
Про це заявив керівник ВООЗ в Європі доктор Ганс Клюге, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ВВС News Україна".
За його словами, кількість нових випадків COVID-19 зростає в 30 європейських країнах. Але тільки в 11 це призвело до "нового спалаху, який, якщо його ігнорувати, знову може поставити медичні системи на межу витривалості".
Крім України, до списку увійшли Азербайджан, Албанія, Боснія і Герцеговина, Вірменія, Казахстан, Косово, Киргизстан, Північна Македонія, Молдова і Швеція.
Впродовж цього тижня кількість нових випадків коронавірусу в Європі зростало темпами, що не спостерігалися вже довгий час, - попереджають у ВООЗ. Водночас більшість європейських країн ще не подолали першу хвилю коронавірусу.
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Она не поперла, она подошла к уровню рентабельности добычи сланцевой нефти - 40-45 дол - на уже пробуренных скважинах и скорее всего так и будет телепаться. Ниже - не дадут амеры, они давят на саудитов, чтоб те снижали добычу и соотв - цены выше. Выше - не дадут сами амерские сланцевики - тут же станут восстанавливать добычу и тем самым сбивать цену. Те до окончания кризиса и сущ роста потребления нефти - болото.
Или по крайней мере до выборов в Штатах - потом возможны изменения в политике. Сейчас амерское правительство, заставляя саудитов не шалить с демпингом нефти, факт поддерживает цены.
Кого они лечат?...
вообще ни о чём статья..
Именно такие сами не соблюдают рекомендации и других заражают.
Но их, к сожалению, много.
Так нужен ли был карантин?
Швеция-то каким боком? просто лишний раз тявкнуть?