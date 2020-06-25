Україна - серед 11 країн Європи з "прискореним поширенням" COVID-19, - ВООЗ

Сплеск заражень коронавірусом спостерігається після ослаблення в 30 країнах Європи. Але тільки в 11 із них вірус поширюється так швидко, що хворим може не вистачити ліжок у лікарнях і апаратів ШВЛ.

Про це заявив керівник ВООЗ в Європі доктор Ганс Клюге, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ВВС News Україна".

За його словами, кількість нових випадків COVID-19 зростає в 30 європейських країнах. Але тільки в 11 це призвело до "нового спалаху, який, якщо його ігнорувати, знову може поставити медичні системи на межу витривалості".

Крім України, до списку увійшли Азербайджан, Албанія, Боснія і Герцеговина, Вірменія, Казахстан, Косово, Киргизстан, Північна Македонія, Молдова і Швеція.

Впродовж цього тижня кількість нових випадків коронавірусу в Європі зростало темпами, що не спостерігалися вже довгий час, - попереджають у ВООЗ. Водночас більшість європейських країн ще не подолали першу хвилю коронавірусу.

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