Украина - среди 11 стран Европы с "ускоренным распространением" COVID-19, - ВОЗ

Всплеск заражений коронавирусом наблюдается после ослабления в 30 странах Европы. Но только в 11 из них вирус распространяется так быстро, что заболевшим может не хватить коек в больницах и аппаратов ИВЛ.

Об этом заявил руководитель ВОЗ в Европе доктор Ганс Клюге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ВВС News Україна".

По его словам, количество новых случаев COVID-19 растет в 30 европейских странах. Но только в 11 оно привело к "новой вспышке, которая, если ее игнорировать, снова может поставить медицинские системы на предел выносливости".

Кроме Украины, в список вошли Азербайджан, Албания, Босния и Герцеговина, Армения, Казахстан, Косово, Кыргызстан, Северная Македония, Молдова и Швеция.

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В течение этой недели количество новых случаев коронавируса в Европе росло темпами, которые не наблюдались уже долгое время, - предупреждают в ВОЗ. Вместе с тем, большинство европейских стран еще не преодолели первую волну коронавируса.