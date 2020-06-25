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Новости Коронавирус и карантин
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Украина - среди 11 стран Европы с "ускоренным распространением" COVID-19, - ВОЗ

Украина - среди 11 стран Европы с

Всплеск заражений коронавирусом наблюдается после ослабления в 30 странах Европы. Но только в 11 из них вирус распространяется так быстро, что заболевшим может не хватить коек в больницах и аппаратов ИВЛ.

Об этом заявил руководитель ВОЗ в Европе доктор Ганс Клюге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ВВС News Україна".

По его словам, количество новых случаев COVID-19 растет в 30 европейских странах. Но только в 11 оно привело к "новой вспышке, которая, если ее игнорировать, снова может поставить медицинские системы на предел выносливости".

Кроме Украины, в список вошли Азербайджан, Албания, Босния и Герцеговина, Армения, Казахстан, Косово, Кыргызстан, Северная Македония, Молдова и Швеция.

Также на Цензор.НЕТ: Шмыгаль: Мы вошли в серьезную волну заболеваемости, контроль за соблюдением карантина будет усилен

В течение этой недели количество новых случаев коронавируса в Европе росло темпами, которые не наблюдались уже долгое время, - предупреждают в ВОЗ. Вместе с тем, большинство европейских стран еще не преодолели первую волну коронавируса.

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Топ комментарии
+8
А вы говорите, что достижений нет. Утритесь, порохоботы!
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25.06.2020 20:44
+7
Киргизстан вже у Європі?
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25.06.2020 20:28
+5
ага, с Казахстаном и Арменией
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25.06.2020 20:36
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Киргизстан вже у Європі?
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25.06.2020 20:28 Ответить
ага, с Казахстаном и Арменией
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25.06.2020 20:36 Ответить
То у журналістів проблеми. Скоріш за все повихоплювали окремі речення з основного джерела безмозгло.
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25.06.2020 20:42 Ответить
Ну хоть в чем- то попали в чертову дюжину. А то только в лучшем случае в первой сотне. Я считаю это успех ❗️
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25.06.2020 20:28 Ответить
Главное Раху обошли на повороте!
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25.06.2020 20:40 Ответить
Соррі за Офф топ , хто в темі панове - що трапилось з нафтою бо ціна поперла в гору як скажена ?
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25.06.2020 20:34 Ответить
Та поки щонічого не сталося, та і 2,5% це не так вже і поперла .
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25.06.2020 20:43 Ответить
Та я бачу в нас підскочила ціна на заправках на 15- 20 центів...
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25.06.2020 21:06 Ответить
Соррі за Офф топ , хто в темі панове - що трапилось з нафтою бо ціна поперла в гору як скажена ?
Она не поперла, она подошла к уровню рентабельности добычи сланцевой нефти - 40-45 дол - на уже пробуренных скважинах и скорее всего так и будет телепаться. Ниже - не дадут амеры, они давят на саудитов, чтоб те снижали добычу и соотв - цены выше. Выше - не дадут сами амерские сланцевики - тут же станут восстанавливать добычу и тем самым сбивать цену. Те до окончания кризиса и сущ роста потребления нефти - болото.
Или по крайней мере до выборов в Штатах - потом возможны изменения в политике. Сейчас амерское правительство, заставляя саудитов не шалить с демпингом нефти, факт поддерживает цены.
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26.06.2020 00:52 Ответить
Ок, зрозумів
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26.06.2020 07:07 Ответить
А вы говорите, что достижений нет. Утритесь, порохоботы!
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25.06.2020 20:44 Ответить
Україна - серед 11 країн Європи з "прискореним поширенням" COVID-19, - ВООЗ

Кого они лечат?...
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25.06.2020 20:45 Ответить
https://hromadske.ua/ru/posts/dejstvitelno-li-remdesivir-pobedit-covid-19 Действительно ли «Ремдесивир» победит Covid-19?
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25.06.2020 20:45 Ответить
Где статистика по свободным койко-местам в больницах?
вообще ни о чём статья..
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25.06.2020 20:47 Ответить
Яке відношення має ВООЗ до кількість місць в українських лікарнях?
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25.06.2020 20:53 Ответить
как статистику кабмин рисует туда Украину и относят
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25.06.2020 20:53 Ответить
Ну вот мы и водной корзине с Швецией (как того хотел Зябликов)
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25.06.2020 20:55 Ответить
Нужно сказать спасибо лещенкам, крысоловам и зябликам.
Именно такие сами не соблюдают рекомендации и других заражают.
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25.06.2020 20:56 Ответить
) и внимающим им болванам, которые ещё тупее лещенков, крысоловов и зябликов. хотя эта антивирусная троица, скорее всего 3 в одном.
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25.06.2020 21:05 Ответить
Не скорее всего, а именно так оно и есть.
Но их, к сожалению, много.
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25.06.2020 22:05 Ответить
) мну не видно. но это не трудно и так понять.
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25.06.2020 22:13 Ответить
парная работа троллей. классика. держите 11.80 на двоих.
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25.06.2020 23:28 Ответить
Чьи рекомендации? Зебилов?
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25.06.2020 23:01 Ответить
В закрытой комнате заболеют все...
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25.06.2020 21:04 Ответить
В ГУЛАГе Сралина никто не болел
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25.06.2020 21:05 Ответить
А шо Беларусь не попала в список стремительно растущих?
Так нужен ли был карантин?
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25.06.2020 21:22 Ответить
Может у вас его не соблюдали как положено?
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25.06.2020 22:40 Ответить
А у нас его и не вводили, только слово карантин использовали. Запретили людям старше 60 лет выходить из дома.
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25.06.2020 23:03 Ответить
В смысле?, а закрытие метро, а бойки за место в автобусе?
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25.06.2020 23:39 Ответить
Вот именно. Карантин это когда людям нельзя выходить из дома. А в Украине запретили метро, автобусы, трамваи, а людям выходить не запретили (кроме тех кому за 60). Поэтому людей на улицах стало больше, и вирус распространяется.
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26.06.2020 00:21 Ответить
Везде, где был карантин, а он был везде, людям в разной степени можно было выходить на улицу по делам и тп. везде в разной степени.
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26.06.2020 00:48 Ответить
В Украине людям можно было выходить на улицу без ограничений. Значит никакого карантина не было. А общественный транспорт запретили. То есть общественный транспорт был на карантине, а люди нет.
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26.06.2020 01:10 Ответить
Ну раз Вам так хочется думать, что у вас не было карантина, то да - у вас не было карантина. толку ноль.
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26.06.2020 08:00 Ответить
а где Беларусь, или я что то пропустил? там вообще "забили" на вирус и ничего - как то справляются без всяких "карантинов"!
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25.06.2020 21:25 Ответить
эфиоп-террорист не хочет покидать тёплое местечко.
Швеция-то каким боком? просто лишний раз тявкнуть?
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25.06.2020 22:32 Ответить
Лохотрон для лохов.
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25.06.2020 23:12 Ответить
И не говори, эпидемии как известно переживают "дураки", потому что все "умные" знают что никаких эпидемий нет. так что ты не первый и не последний "умный" в истории.
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26.06.2020 02:25 Ответить
Маячня та маніпуляція цифрами для недолугих. До 9 червня проводилось 5 000 - 8 000 тестів щоденно. Показник захворюванності - 300-400 осіб на добу. Тепер проводять 20 000+ тестів щоденно. 900-1000 випадків. Достатньо було не прогулювати математику у школі, щоб збагнути , що відсотково кількість інфікованних ЗМЕНШУЄТЬСЯ.
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26.06.2020 08:59 Ответить
 
 