Украина - среди 11 стран Европы с "ускоренным распространением" COVID-19, - ВОЗ
Всплеск заражений коронавирусом наблюдается после ослабления в 30 странах Европы. Но только в 11 из них вирус распространяется так быстро, что заболевшим может не хватить коек в больницах и аппаратов ИВЛ.
Об этом заявил руководитель ВОЗ в Европе доктор Ганс Клюге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ВВС News Україна".
По его словам, количество новых случаев COVID-19 растет в 30 европейских странах. Но только в 11 оно привело к "новой вспышке, которая, если ее игнорировать, снова может поставить медицинские системы на предел выносливости".
Кроме Украины, в список вошли Азербайджан, Албания, Босния и Герцеговина, Армения, Казахстан, Косово, Кыргызстан, Северная Македония, Молдова и Швеция.
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В течение этой недели количество новых случаев коронавируса в Европе росло темпами, которые не наблюдались уже долгое время, - предупреждают в ВОЗ. Вместе с тем, большинство европейских стран еще не преодолели первую волну коронавируса.
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Она не поперла, она подошла к уровню рентабельности добычи сланцевой нефти - 40-45 дол - на уже пробуренных скважинах и скорее всего так и будет телепаться. Ниже - не дадут амеры, они давят на саудитов, чтоб те снижали добычу и соотв - цены выше. Выше - не дадут сами амерские сланцевики - тут же станут восстанавливать добычу и тем самым сбивать цену. Те до окончания кризиса и сущ роста потребления нефти - болото.
Или по крайней мере до выборов в Штатах - потом возможны изменения в политике. Сейчас амерское правительство, заставляя саудитов не шалить с демпингом нефти, факт поддерживает цены.
Кого они лечат?...
вообще ни о чём статья..
Именно такие сами не соблюдают рекомендации и других заражают.
Но их, к сожалению, много.
Так нужен ли был карантин?
Швеция-то каким боком? просто лишний раз тявкнуть?