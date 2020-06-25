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Російсько-український конфлікт триває довше, ніж Друга світова війна, - Україна в ОБСЄ

Російсько-український конфлікт триває довше, ніж Друга світова війна, - Україна в ОБСЄ

Російсько-український конфлікт триває довше, ніж Друга світова війна, але керівництво РФ продовжує блокувати перспективи мирного, політико-дипломатичного врегулювання.

Про це заявив посол з особливих доручень МЗС України Олег Герасименко на спеціальній сесії щодо України Щорічної конференції ОБСЄ з огляду питань безпеки, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Російсько-український конфлікт триває вже більше шести років – довше, ніж Друга світова війна, найбільш руйнівне військове зіткнення в історії людства. Росія не засвоїла уроків Другої світової війни; у 2008 році вона напала на Грузію, а в 2014 році вдалася до незаконної спроби анексії частини території свого сусіда, України. Вона розпочала військове вторгнення в Крим та на Донбас, а також ініціювала масштабну пропагандистську війну проти моєї країни, метою якої було виправдати це вторгнення та уникнути відповідальності", - заявив дипломат.

Представник України наголосив, що РФ посилює військову присутність на Донбасі та продовжує перетворювати Кримський півострів та навколишні води на свій "військовий форпост у Чорному та Азовському морях". "Такі дестабілізуючі дії становлять загрозу безпеці та торгівлі далеко за межами регіону ОБСЄ", - зауважив він.

Герасименко підкреслив, що постійне порушення Росією більшості основних норм міжнародного права не має стати новою нормою для Європи. "Якщо толерувати, то це призведе лише до подальшого погіршення безпекової ситуації і слугуватиме приводом для держави-агресора продовжувати свою політику", - заявив він.

Дипломат звернув увагу на те, що президентські та парламентські вибори в Україні минулого року "відкрили вікно для можливостей для України та Росії прискорити переговори з мирного, політико-дипломатичного врегулювання, яке давно назріло". Україна зробила низку кроків на шляху до мирного врегулювання, однак вони залишилися без відповіді з боку РФ. Навпаки, Росія прискорила видачу паспортів жителям ОРДЛО, що має негативний вплив на перспективи досягнення миру та реінтеграції цих районів.

"Ми досі не побачили жодних ознак того, що Кремль прийняв остаточне рішення припинити конфлікт та вивести свої Збройні сили, найманців та інші незаконні збройні формування з окупованих територій України. Натомість він продовжує відправляти військові колони через неконтрольовану ділянку українсько-російського державного кордону, переслідувати українських громадян у Криму та Донецькій і Луганській областях, вести гібридні війни проти української держави та суспільства, законних органів влада, верховенство права та демократії в Україні", - підкреслив представник МЗС.

Герасименко закликав Росію продемонструвати конструктивну участь у переговорах щодо припинення конфлікту та окупації та нагадав про "червоні лінії" для української сторони: не може бути компромісів щодо суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.
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Топ коментарі
+9
Постоянная война длится уже 103 года- с прихода к власти членина. Остановить её может только полное физическое уничтожение параши.
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25.06.2020 22:55
+9
Какой, нахрен, конфликт?
Надо называть вещи своими именами - война.
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25.06.2020 22:56
+7
Как можно сравнивать квадратное и красное?
У нас же ВСЕ презики боятся назвать войну войной!!!!
У нас АТО.... ООС.... но не война!!!!
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25.06.2020 22:59
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Ізраїль воює за своє існування вже 80 років.
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25.06.2020 22:49 Відповісти
Ну не совсем 80 лет. Декларация независимости была провозглашена https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BC%D0%B0%D1%8F 14 мая https://ru.wikipedia.org/wiki/1948_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1948 года на основании резолюции https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Генеральной Ассамблеи ООН № 181, принятой https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 29 ноября https://ru.wikipedia.org/wiki/1947_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1947 года . Своровали часть Палестины и поэтому палестинцы до сих пор пытаются вернуть украденное.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C#%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Российско-украинский конфликт длится дольше, чем Вторая мировая война, - Украина в ОБСЕ - Цензор.НЕТ 5455
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25.06.2020 23:03 Відповісти
Палестина, это как роССия, у которой все земли украденные, так и палестина, располагается на ворованных у евреев исконно еврейских землях.
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25.06.2020 23:10 Відповісти
Тому росіяни і підтримують палестинців. "Как жаль людей, вьі бьі видєлі, оставілі ім одні каменньіє пустьіні" і така скорбота в очах.
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26.06.2020 06:01 Відповісти
"Своровали", когда палестинцы и всё остальные арабы вокруг пытались уничтожить Израиль полностью, физически. Облом вышел. Ты в курсе, кто науськивал арабов и поставлял им оружие?
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26.06.2020 10:43 Відповісти
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25.06.2020 23:04 Відповісти
спрячь за высоким забором девчонку, выкраду вместе с забором!
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25.06.2020 22:51 Відповісти
Я - Буба Касторский, оригинальный куплетист...
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25.06.2020 23:01 Відповісти
Спасибо, кэп!
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25.06.2020 22:50 Відповісти
Стоять в позе зеленского, выполнять указания Путина - это не конфликт. Он по сути еще не завершился, но идет к своему финалу. Украинцы решили оставить себя без страны. Ну что ж. Уроки истории не впрок, значит будут еще. Только вот научат ли они людишек, доверивших свою судьбу клоуну?
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25.06.2020 22:54 Відповісти
Без страны решили оставить себя хохлы. А хохол,это уже не украинец,уже не человек, но еще не кацап.
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25.06.2020 23:08 Відповісти
Не только себя, но и украинцев.
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25.06.2020 23:24 Відповісти
Постоянная война длится уже 103 года- с прихода к власти членина. Остановить её может только полное физическое уничтожение параши.
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25.06.2020 22:55 Відповісти
Какой, нахрен, конфликт?
Надо называть вещи своими именами - война.
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25.06.2020 22:56 Відповісти
Наверное потому что с гитлеровцами воевали а с путлеровцами переговариваются и торгуют
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25.06.2020 22:58 Відповісти
Российско-украинский конфликт длится дольше, чем Вторая мировая война, - Украина в ОБСЕ - Цензор.НЕТ 5328
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25.06.2020 23:06 Відповісти
Как можно сравнивать квадратное и красное?
У нас же ВСЕ презики боятся назвать войну войной!!!!
У нас АТО.... ООС.... но не война!!!!
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25.06.2020 22:59 Відповісти
а что рада не может признать? премьер?
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25.06.2020 23:35 Відповісти
А чье большинство в раде? Чей премьер?
И вообще то внешняя политика по Конституции это обязанности президента!!!
И по конституции это президент подает в раду !!!
Стыдно не знать элементарное!!!!!
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25.06.2020 23:45 Відповісти
Каселек каселек, какой каселек? Нас там нет, мы не мы и ваще мы никто.
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25.06.2020 23:05 Відповісти
У нас прежде всего очень слабая и ненасытная власть, особенно в части олигархов, которые сговорились с рашисткими олигархами и замечательно живут, наплевав на страну и людей.
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25.06.2020 23:06 Відповісти
У нас переплетённая власть с москалями,которая вбрасывает то, что растворится без существенных последствий,как они считают.....Но это видно многим.Плюс интернет...и т.д.Они обречены,бо заняли неправильную сторону
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25.06.2020 23:13 Відповісти
И шо?У меня бабулька почётный гражданин города ГЕРМАНИИ.из за того.ЩО ЕЙ ПРИШЛОСЬ ПЕРЕЖИТЬ В ЛАГЕРЕ
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25.06.2020 23:16 Відповісти
Если бы тов.Сталин в 40х годах прошлого века разрешил по желанию-хочешь иди воюй,не хочешь- иди смотри квартал95,города,где осталось мирное советское население не обстреливал,не бомбил,на окупированную Гитлером территорию регулярно пересылал пенсии,подавал воду и продукты питания,то Великая Отечественная продолжалась бы и поныне,либо второй вариантразвития событий-мы бы имели государственный язык немецкий
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25.06.2020 23:13 Відповісти
Российско-украинский конфликт длится дольше, чем Вторая мировая война, - Украина в ОБСЕ - Цензор.НЕТ 1875Российско-украинский конфликт длится дольше, чем Вторая мировая война, - Украина в ОБСЕ - Цензор.НЕТ 4196
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25.06.2020 23:14 Відповісти
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25.06.2020 23:36 Відповісти
потрібно звернутись до гонщиків автомобілів, нехай приженуть в кожну ОТГ по 5 штук
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25.06.2020 23:38 Відповісти
Хрен они их отдадут, даже за деньги. Друг меркельши обидится. Они до 1941 года были союзники (ну, немножко поссорились потом), и сейчас.
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26.06.2020 10:45 Відповісти
Держаться и не расслабляться
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25.06.2020 23:20 Відповісти
..атопутиннападет ...
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26.06.2020 07:45 Відповісти
.. а - и просить денег по всему миру ...
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26.06.2020 07:46 Відповісти
война ,созданная немецко- французскими подельниками куйла в Европе, по его сценарию, будет длится долго .Ибо это есть сговор между ними и рашистом преследующий обоюдную выгоду-Недопущение Украины в ЕС и в НАТО и привязанность Украины к решению территориальных вопросов.которые куйло создал оккупацией украинского Крыма и Донбасса,Без США Украину сделают буфером(топляком) между ЕС и рашистом...
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26.06.2020 00:07 Відповісти
..я че то упустил мысль....а с США что будет с Украиной? Она не будет буфером? И потом....ведь есть же НАТО.
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26.06.2020 00:51 Відповісти
разница- буфер с НАТО и тот ,который сейчас создали немецко француские подельники рашиста,без НАТО.Будь Украина в НАТО ,рашист бы никогда не оккупировал украинские территории
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26.06.2020 10:18 Відповісти
Какая такая война ? Ее жеж нету... есть только какие-то мутные мусорские "апирации", а не война.
В Украине действуют законы мирного времени. Каждый, кто решил защищать свою страну - попадает под УК за убийство и прочее...
Единственная цель этого показушного нытья в ЕС-ах - выпросить денег и разворовать их.
Занавес..
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26.06.2020 07:41 Відповісти
 
 