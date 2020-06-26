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135 дітей і 74 медпрацівники інфікувалися COVID-19 за минулу добу, - Степанов
За добу коронавірусом інфікувалися 74 медпрацівники, а також 135 дітей.
Про це в ході брифінгу заявив глава МОЗ Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
"За минулу добу захворіло 1109 осіб. З низ 135 дітей, а також 74 медпрацівники. Госпіталізовано 205 осіб. Зафіксовано 19 летальних випадків. При цьому видужав 501 пацієнт", - зазначив міністр.
За весь час пандемії захворіли 41 117 осіб. Із них 3071 дитина, а також 6420 медпрацівників. Загалом одужали 18 299 осіб. Летальних випадків 1086.
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Писало - в больнице поциент с пневмонией, еле допросился сделать тест иииии...... все медики обосрались. Мордами вертели перед этим - да ты здоров, иди
на Путинадомой.
А потом:
Це дані Центру громадського здоров'я. Але, я змушений трошки знизити радість короназалежних, продавців масок і дезінфекторів завдяки цьому ж центру здоров'я.
Бо станом на сьогодні, 26 червня, на лікарняних ліжках знаходяться 3869 осіб, а станом на 23 червня в цих ліжках знаходилися 4115 осіб.
Тобто, попри шалене зростання останніми днями нових інфікованих, на сьогодні, кількість реальних хворих скоротилася.
Хоча, і в цих цифрах треба розбиратися, бо до лікарень тягнуть багато навіть тих, у кого є лише підозра на ковід (тобто якісь симптоми застуди).
Тут в мене у фб-друзях є дівчина, яка розповіла на своїй сторінці, що добу провела у лікарні лише за підозрою на корону, яка потім не підтвердилася. Але ж, вона ліжко займала, так? А скільки ще таких? Скільки тих, які очікують у лікарнях на результати аналізів не одну добу?
Втім, на жаль, все що я написав буде до одного місця, як ковідозалежним, так і діючий владі. Шизопандемія коронавірусного стокгольмського синдрому страху ковід-19 продовжується.