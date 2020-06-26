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135 детей и 74 медработника инфицировались COVID-19 за минувшие сутки, - Степанов
За сутки коронавирусом инфицировались 74 медработника, а также 135 детей.
Об этом в ходе брифинга заявил глава Минздрава Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки заболели 1 109 человек. Из низ 135 детей, а также 74 медработника. Были госпитализированы 205 человек. Зафиксировано 19 летальных случаев. При этом выздоровел 501 пациент", - отметил министр.
За все время пандемии заболели 41 117 человек. Из них 3 071 ребенок, а также 6 420 медработников. Всего выздоровели 18 299 человек. Летальных случаев 1 086.
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Писало - в больнице поциент с пневмонией, еле допросился сделать тест иииии...... все медики обосрались. Мордами вертели перед этим - да ты здоров, иди
на Путинадомой.
А потом:
Це дані Центру громадського здоров'я. Але, я змушений трошки знизити радість короназалежних, продавців масок і дезінфекторів завдяки цьому ж центру здоров'я.
Бо станом на сьогодні, 26 червня, на лікарняних ліжках знаходяться 3869 осіб, а станом на 23 червня в цих ліжках знаходилися 4115 осіб.
Тобто, попри шалене зростання останніми днями нових інфікованих, на сьогодні, кількість реальних хворих скоротилася.
Хоча, і в цих цифрах треба розбиратися, бо до лікарень тягнуть багато навіть тих, у кого є лише підозра на ковід (тобто якісь симптоми застуди).
Тут в мене у фб-друзях є дівчина, яка розповіла на своїй сторінці, що добу провела у лікарні лише за підозрою на корону, яка потім не підтвердилася. Але ж, вона ліжко займала, так? А скільки ще таких? Скільки тих, які очікують у лікарнях на результати аналізів не одну добу?
Втім, на жаль, все що я написав буде до одного місця, як ковідозалежним, так і діючий владі. Шизопандемія коронавірусного стокгольмського синдрому страху ковід-19 продовжується.