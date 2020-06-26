135 детей и 74 медработника инфицировались COVID-19 за минувшие сутки, - Степанов

За сутки коронавирусом инфицировались 74 медработника, а также 135 детей.

Об этом в ходе брифинга заявил глава Минздрава Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 1 109 человек. Из низ 135 детей, а также 74 медработника. Были госпитализированы 205 человек. Зафиксировано 19 летальных случаев. При этом выздоровел 501 пациент", - отметил министр.

За все время пандемии заболели 41 117 человек. Из них 3 071 ребенок, а также 6 420 медработников. Всего выздоровели 18 299 человек. Летальных случаев 1 086.

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