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135 детей и 74 медработника инфицировались COVID-19 за минувшие сутки, - Степанов

135 детей и 74 медработника инфицировались COVID-19 за минувшие сутки, - Степанов

За сутки коронавирусом инфицировались 74 медработника, а также 135 детей.

Об этом в ходе брифинга заявил глава Минздрава Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 1 109 человек. Из низ 135 детей, а также 74 медработника. Были госпитализированы 205 человек. Зафиксировано 19 летальных случаев. При этом выздоровел 501 пациент", - отметил министр.

За все время пандемии заболели 41 117 человек. Из них 3 071 ребенок, а также 6 420 медработников. Всего выздоровели 18 299 человек. Летальных случаев 1 086.

Также читайте: Минздрав готовится к возможным вспышкам кишечной инфекции в подтопленных районах на западе Украины, - Степанов

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Стебанов, не стебайся.
Писало - в больнице поциент с пневмонией, еле допросился сделать тест иииии...... все медики обосрались. Мордами вертели перед этим - да ты здоров, иди на Путина домой.
А потом:
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26.06.2020 09:28 Ответить
О, сьогодні у ковідозалежних суцільне свято! - Україна поставила новий рекорд у щоденній кількості інфікованих на ковідотрипер і сходу перетнула межу у 1000 нових випадків на день. Сьогодні в нас прекрасне число у 1109 осіб!
Це дані Центру громадського здоров'я. Але, я змушений трошки знизити радість короназалежних, продавців масок і дезінфекторів завдяки цьому ж центру здоров'я.
Бо станом на сьогодні, 26 червня, на лікарняних ліжках знаходяться 3869 осіб, а станом на 23 червня в цих ліжках знаходилися 4115 осіб.
Тобто, попри шалене зростання останніми днями нових інфікованих, на сьогодні, кількість реальних хворих скоротилася.
Хоча, і в цих цифрах треба розбиратися, бо до лікарень тягнуть багато навіть тих, у кого є лише підозра на ковід (тобто якісь симптоми застуди).
Тут в мене у фб-друзях є дівчина, яка розповіла на своїй сторінці, що добу провела у лікарні лише за підозрою на корону, яка потім не підтвердилася. Але ж, вона ліжко займала, так? А скільки ще таких? Скільки тих, які очікують у лікарнях на результати аналізів не одну добу?
Втім, на жаль, все що я написав буде до одного місця, як ковідозалежним, так і діючий владі. Шизопандемія коронавірусного стокгольмського синдрому страху ковід-19 продовжується.
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26.06.2020 10:52 Ответить
Сталося очікуване...
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26.06.2020 19:05 Ответить
Зеленая плесень раздерибанила госрезерв, украла и продала 500 ТОНН масок. Китаю продавали по 45.000$ за тонну, Польщі по 18.700$, а Росії найдешевше - лише по 3.300$ або по 25 копійок за маску. Братюнечкам маски пошли по 25 копеек за штуку. А ты мудро проголосовавший за говорящую собачку Коломойского-Медведчука, покупай по 12 грн. Это сейчас, когда бизнес нашил. А в начале эпидемии по 25 грн.
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26.06.2020 19:11 Ответить
 
 