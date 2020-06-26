УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12576 відвідувачів онлайн
Новини Паводки на Західній Україні
1 636 5
паводок (233) Чернівці (554) водопостачання (824) вода (1168)

Через паводок у Чернівцях почали відключати воду, - міськрада

Через паводок у Чернівцях почали відключати воду, - міськрада

Водопостачання буде обмежено з 10:00 до 19:00 в найближчі три дні.

У зв'язку з підняттям рівня води на Дністрі в Чернівцях обмежать подачу води. Через паводок під обмеження в найближчі три дні потраплять понад 30 вулиць, проспектів і бульварів міста. Про це повідомляє пресслужба Чернівецької міської ради, передає Цензор.НЕТ.

"Як повідомили в КП "Чернівціводоканал", у зв'язку з підняттям рівня води на Дністрі великою мутністю води, в Чернівцях буде обмежено водопостачання", - йдеться в повідомленні.

Подача води буде обмежена з 10:00 до 19:00 26 та 27 червня, в ніч із 26 на 27 червня та з 27 на 28 червня.

Перелік всіх вулиць міста, яких стосуватиметься обмеження водопостачання, оприлюднили на сайті міськради.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну так кругом вода же, вот и отключают. А ведь при Порошенко такого не было
показати весь коментар
26.06.2020 15:00 Відповісти
Тю.. Води ж навалом..))
показати весь коментар
26.06.2020 15:01 Відповісти
Из-за паводка в Черновцах начали отключать воду, - горсовет - Цензор.НЕТ 4044
показати весь коментар
26.06.2020 15:05 Відповісти
Заголовок багатошаровий.
Його можна зрозуміти не як відключення через форс-мажорні причини, а як цинічно-чиновницьке "дык а нахрен вам водоснабжение-та, вона скока воды на улице-т"...
показати весь коментар
26.06.2020 15:13 Відповісти
через спеку відключать опалення
показати весь коментар
26.06.2020 21:09 Відповісти
 
 