Из-за паводка в Черновцах начали отключать воду, - горсовет

Водоснабжение будет ограничено с 10:00 до 19:00 в ближайшие три дня.

В связи с поднятием уровня воды на Днестре в Черновцах ограничат подачу воды. Из-за паводка под ограничения в ближайшие три дня попадут более 30 улиц, проспектов и бульваров города. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкого городского совета, передает Цензор.НЕТ.

"Как сообщили в КП "Черновцыводоканал ", в связи с поднятием уровня воды на Днестре и большой мутностью воды, в Черновцах будет ограничено водоснабжение", - говорится в сообщении.

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Подача воды будет ограничена с 10:00 до 19:00 26 и 27 июня, в ночь с 26 на 27 июня и с 27 на 28 июня.

Перечень всех улиц города, которых будет касаться ограничения водоснабжения, обнародовали на сайте горсовета.