Из-за паводка в Черновцах начали отключать воду, - горсовет
Водоснабжение будет ограничено с 10:00 до 19:00 в ближайшие три дня.
В связи с поднятием уровня воды на Днестре в Черновцах ограничат подачу воды. Из-за паводка под ограничения в ближайшие три дня попадут более 30 улиц, проспектов и бульваров города. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкого городского совета, передает Цензор.НЕТ.
"Как сообщили в КП "Черновцыводоканал ", в связи с поднятием уровня воды на Днестре и большой мутностью воды, в Черновцах будет ограничено водоснабжение", - говорится в сообщении.
Подача воды будет ограничена с 10:00 до 19:00 26 и 27 июня, в ночь с 26 на 27 июня и с 27 на 28 июня.
Перечень всех улиц города, которых будет касаться ограничения водоснабжения, обнародовали на сайте горсовета.
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Його можна зрозуміти не як відключення через форс-мажорні причини, а як цинічно-чиновницьке "дык а нахрен вам водоснабжение-та, вона скока воды на улице-т"...