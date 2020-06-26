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Новости Паводки на Западной Украине
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паводок (294) Черновцы (673) водоснабжение (719) вода (918)

Из-за паводка в Черновцах начали отключать воду, - горсовет

Из-за паводка в Черновцах начали отключать воду, - горсовет

Водоснабжение будет ограничено с 10:00 до 19:00 в ближайшие три дня.

В связи с поднятием уровня воды на Днестре в Черновцах ограничат подачу воды. Из-за паводка под ограничения в ближайшие три дня попадут более 30 улиц, проспектов и бульваров города. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкого городского совета, передает Цензор.НЕТ.

"Как сообщили в КП "Черновцыводоканал ", в связи с поднятием уровня воды на Днестре и большой мутностью воды, в Черновцах будет ограничено водоснабжение", - говорится в сообщении.

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Подача воды будет ограничена с 10:00 до 19:00 26 и 27 июня, в ночь с 26 на 27 июня и с 27 на 28 июня.

Перечень всех улиц города, которых будет касаться ограничения водоснабжения, обнародовали на сайте горсовета.

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Ну так кругом вода же, вот и отключают. А ведь при Порошенко такого не было
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26.06.2020 15:00 Ответить
Тю.. Води ж навалом..))
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26.06.2020 15:01 Ответить
Из-за паводка в Черновцах начали отключать воду, - горсовет - Цензор.НЕТ 4044
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26.06.2020 15:05 Ответить
Заголовок багатошаровий.
Його можна зрозуміти не як відключення через форс-мажорні причини, а як цинічно-чиновницьке "дык а нахрен вам водоснабжение-та, вона скока воды на улице-т"...
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26.06.2020 15:13 Ответить
через спеку відключать опалення
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26.06.2020 21:09 Ответить
 
 