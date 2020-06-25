Житель Черновцов поймал рыбу на затопленном паводком Калиновском рынке. ВИДЕО

В сети опубликовано видео, на котором житель Черновцов поймал большую рыбы на затопленном Калиновском рынке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, мужчина поймал руками неизвестно как попавшего на рынок карпа. Пользователи соцсетей утверждают, что рыба уплыла из Черторыйских ставков, когда те были затоплены разлившимся Прутом.

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