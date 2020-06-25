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Новости Видео Паводки на Западной Украине
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Житель Черновцов поймал рыбу на затопленном паводком Калиновском рынке. ВИДЕО

В сети опубликовано видео, на котором житель Черновцов поймал большую рыбы на затопленном Калиновском рынке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, мужчина поймал руками неизвестно как попавшего на рынок карпа. Пользователи соцсетей утверждают, что рыба уплыла из Черторыйских ставков, когда те были затоплены разлившимся Прутом.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В Черновцах из-за паводка на Пруте затопило крупнейший рынок города: вода продолжает прибывать. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

паводок (294) рыба (196) Черновцы (677)


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Топ комментарии
+32
Не поймал а зверски забил
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25.06.2020 10:37
+21
При Порошенко такого не было!!!
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25.06.2020 10:33
+17
Забил палкой.Это статья.причем на глазах детей.
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25.06.2020 10:47
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При Порошенко такого не было!!!
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25.06.2020 10:33 Ответить
Житель Черновцов поймал рыбу на затопленном паводком Калиновском рынке - Цензор.НЕТ 695
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25.06.2020 10:36 Ответить
это вам не фуги на рояле гонять
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25.06.2020 10:37 Ответить
Так расцелуй его в дёсна! Вообще, к чему ты написал это?
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25.06.2020 11:20 Ответить
гребе?
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25.06.2020 23:01 Ответить
Не поймал а зверски забил
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25.06.2020 10:37 Ответить
Треба було почекати поки здохне?
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25.06.2020 11:28 Ответить
Так від старості
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25.06.2020 11:35 Ответить
Тобто забив по звірячому, а дивиться як рибина мучиться то є гуманізм. Диванна логіка така диванна.
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25.06.2020 11:43 Ответить
MausMikeджан, я тибе адын умный вещ скажу, но только ты не обижайся, это был сарказм, хотя я рыбак со стажем, ловил и таких но как-то без биты или палки
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25.06.2020 11:54 Ответить
Це не є риболовля. Риба приречена, дядько просто добив шоб не мучилась.

Шож тоді казати про підводних рибалок - садисти, гарпуном, з ружжа, беззахісні рибулі.
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25.06.2020 12:13 Ответить
Та пожартував я , хоча коли рибину вже зняв з гачка та вона вже приречена, все одно не лупашу її дрючком що б не мучилася
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25.06.2020 12:22 Ответить
Рыбку жалко. Базарные бырыги сожрут.
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25.06.2020 10:37 Ответить
У барыг ничего не уйдет
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25.06.2020 10:39 Ответить
завтра продаст
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25.06.2020 11:56 Ответить
нехило так на рынок сходил. и деньги на месте, и рыбину домой принесёт.
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25.06.2020 10:44 Ответить
Это рыбина с рынка. Кто-то ее продавать принес, а когда случилось наводнение, потерял вместе с прочим товаром.
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25.06.2020 11:25 Ответить
Забил палкой.Это статья.причем на глазах детей.
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25.06.2020 10:47 Ответить
Плюс статья за воровство. Это ж карп, его кто-то принес продавать. А тут наводнение. Карп уплыл, но, увы недалеко.
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25.06.2020 11:27 Ответить
Рыбинспекция могла бы подтянуть хотя бы на основании того что сейчас нерест и запрет.
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25.06.2020 13:20 Ответить
Заборона ловити у власному ставку?
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25.06.2020 15:54 Ответить
Вот этого не знаю. Но вроде ограничение распространятся даже на ставки в долгосрочной аренде.
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25.06.2020 16:38 Ответить
Говорили я букову, сто там в ямах также знатные сомы имеются.
А он кроликов своих на чердак переселяет.
Не рыбак.
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25.06.2020 10:48 Ответить
По перше в мене нема кроликів, качки і кури, по друге Чорторийські стави це не Прут, така риба не водиться в гірській річці. Хоча я в Чорторию вожу свою малечу годувати лебедів.
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25.06.2020 11:10 Ответить
Если это видео увидят за бугром маленькие дети или активисты из общества защиты природы Украинцев будут считать варварами (Мы то привычные нас такое видео не коробит или как ????
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25.06.2020 10:52 Ответить
Да перестаньте, можно подумать в европах карпов, коров, свиней и прочую живность в декоративных целях разводят
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25.06.2020 11:06 Ответить
Біндеровец жорстоко забив руськогаварящего карпіка, тільке за те що той хтів плити до криму на парад
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25.06.2020 11:11 Ответить
этот придурок моральный урод.
мне интересно какая сволочь писала новость
у моральных уродов это назывыется - поймал рыбу.
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25.06.2020 11:20 Ответить
Я конечно все понимаю то быдло видно сразу. Можно же было если ты такой жлоб то взять рыбу, сфотографироваться а убить и сожрать где то за углом. Зачем было ето делать на глазах публики и детей которые фотографировали?
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25.06.2020 11:21 Ответить
Зараз телефони з камерами є у кожного, чим тобі не Новий Світовий Устрій коли нічого у таємниці не залишиться
А як що не знаєш - короп риба живуча і може без води прожити під 5 годин, окрім як оглушити з нею нічого не зробиш.
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25.06.2020 12:34 Ответить
В Європі за таке штраф або в'язниця...
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25.06.2020 11:23 Ответить
А потом скулят - че эти лохи нас в Евросоюз не берут, фошисты, можем попросить шоб Путин "повторил"
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25.06.2020 11:32 Ответить
Що ти хочеш від тупорилого молдавана🤔 Воно ж мамалигу ниткою ріже, бо така жеброта, що не має грошей навіть на металевого ножа та до того ж жаднюче, боїться, що мамалига може до ножа прилипнути, якщо вдасться все-таки ножа у сусіда вкрасти😁 А тут таке щастя приплило, от у нього від жадібності не тільки барахло по Пруту поплило, а й залишки мізків 😝😝😝😝😝😝😝😜
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25.06.2020 11:33 Ответить
житель Черновцов старый жадный дегенерат убил беспомощного карпа ...Пипец вот она натура человека алчность и жадность ...шара на шару ..все что плохо лежит ..я в шоке ...я недавно на дороге черепаху большую увидел у бардюра сантиметров 40 в диаметре ..я прошел с ней 2 киллометра что б выпустить ее на волю в ставок ...
жители Черновцов дикари и неандертальцы ..и что вот этот дед хочет в ЕС ?
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25.06.2020 11:51 Ответить
А що він повинен був робити з карпом - повернути хазяїну ?
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25.06.2020 12:32 Ответить
У вас що жива риба не продається на ринку чи в магазинах, ви її теж на волю випускаєте?
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25.06.2020 15:53 Ответить
Быдло оно и есть быдло. Оно бы еще с курицей или гусем которого задавило машиной на дороге фотографировалось и детям показывало
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25.06.2020 12:06 Ответить
А еще возмущаются, что Третьякова высказалась про некачественных людей.
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25.06.2020 12:13 Ответить
З почином
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25.06.2020 12:30 Ответить
"Забил палкой... при детях, живодер...." - вы *********! Ему что, за удочкой надо было бежать???
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25.06.2020 12:31 Ответить
Конечно живодер и садист...То ли дело двойник с живцом у судака или окуня аккуратно хирургическим инструментом обратно затолкать в желудок, потом вытянуть и поместить в садок, чтобвы пожил до ухи..
Кстати о птичках, а что за черт он поймал?
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25.06.2020 12:38 Ответить
Що за соплі у темі, "бидло", "дегенерат" та інш.? А хто тоді ті хто на рибу з підводною рушницей полюють, садисти ?

А що мужику ще робити було з рибою, визвати захисників тварин чи що ?
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25.06.2020 12:37 Ответить
МНСників на гвинтокрилах і відпустити її в море!
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25.06.2020 12:47 Ответить
навіть не маю сумніву, хто на відео виглядає більшою твариною!!!!!
голод перемага все!
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25.06.2020 13:17 Ответить
Мені Цензор подобається, що немає цензури, але дане відео необхідно видалити. Діти можуть подивитися, жінки вразливі... Я сам рибалка, але таке чинити на очах у дітей...
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25.06.2020 13:26 Ответить
Мені Цензор подобається, що немає цензури, але дане відео необхідно видалити. Діти можуть подивитися, жінки вразливі... Я сам рибалка, але таке чинити на очах у дітей...
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25.06.2020 13:27 Ответить
Так само ці гібони вирубують/крадуть ліси, та виймають/крадуть річкове каміння, щоб потім палками на очах дітей вбивати рибу, яку можна було б просто руками взяти спокійно з повагою до своєї їжі, а не отримати негативну енергію смерті та страждання, дикунам цього в принципі не зрозуміти !
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25.06.2020 13:42 Ответить
"отримати негативну енергію смерті та страждання" - таке міг сказати тільки дуже вчений з дуже високою освітою, мабуть трускавецькі курси.
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25.06.2020 14:26 Ответить
Цікаво яка б реакція влади і суспільства була якби схожий рибак так ловив рибу перед дітьми у одній з країн ЄС?
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25.06.2020 15:24 Ответить
Вони б цього не итримали.
Мешканець Чернівців упіймав рибу на затопленому паводком Калинівському ринку - Цензор.НЕТ 5857
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25.06.2020 15:31 Ответить
А вуханистих єврокажанів там не наловили?
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25.06.2020 16:19 Ответить
Кожного дня впевнююся в тому, що "пощастило" народитися в краю неляканих ідіотів.... В них вода будинки зносить і заливає, а вони коропа палками забивають. Дикуни, ****!
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25.06.2020 16:19 Ответить
Він неправильно зробив. Треба було рибу на асфальти бити власною головою догори ногами. Тоді риба смачніше. Ділетант.
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25.06.2020 16:22 Ответить
редкие недоумки
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25.06.2020 17:25 Ответить
в Штатах-Европе рыбу могли бы просто отпустить в безопасном месте, но в Украине у дикой природы почти нет шансов, за редким исключением.. жлобы умеют жЫть..(
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25.06.2020 22:38 Ответить
"Герой".
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26.06.2020 00:38 Ответить
 
 