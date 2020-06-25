Житель Черновцов поймал рыбу на затопленном паводком Калиновском рынке. ВИДЕО
В сети опубликовано видео, на котором житель Черновцов поймал большую рыбы на затопленном Калиновском рынке.
Как сообщает Цензор.НЕТ, мужчина поймал руками неизвестно как попавшего на рынок карпа. Пользователи соцсетей утверждают, что рыба уплыла из Черторыйских ставков, когда те были затоплены разлившимся Прутом.
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+32 Дмитрий Мальченко #450797
показать весь комментарий25.06.2020 10:37
+21 Підлога Маккартні
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+17 михаил кобзарь
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Шож тоді казати про підводних рибалок - садисти, гарпуном, з ружжа, беззахісні рибулі.
А он кроликов своих на чердак переселяет.
Не рыбак.
мне интересно какая сволочь писала новость
у моральных уродов это назывыется - поймал рыбу.
А як що не знаєш - короп риба живуча і може без води прожити під 5 годин, окрім як оглушити з нею нічого не зробиш.
жители Черновцов дикари и неандертальцы ..и что вот этот дед хочет в ЕС ?
Кстати о птичках, а что за черт он поймал?
А що мужику ще робити було з рибою, визвати захисників тварин чи що ?
голод перемага все!