Мешканець Чернівців упіймав рибу на затопленому паводком Калинівському ринку. ВIДЕО

У мережі опубліковано відео, на якому мешканець Чернівців упіймав велику рибу на затопленому Калинівському ринку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, чоловік упіймав руками коропа, який невідомо як потрапив на ринок. Користувачі соцмереж стверджують, що риба виплила із Чорторийських ставків, коли ті були затоплені Прутом, що розлився.

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