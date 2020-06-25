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Мешканець Чернівців упіймав рибу на затопленому паводком Калинівському ринку. ВIДЕО
У мережі опубліковано відео, на якому мешканець Чернівців упіймав велику рибу на затопленому Калинівському ринку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, чоловік упіймав руками коропа, який невідомо як потрапив на ринок. Користувачі соцмереж стверджують, що риба виплила із Чорторийських ставків, коли ті були затоплені Прутом, що розлився.
Топ коментарі
+32 Дмитрий Мальченко #450797
показати весь коментар25.06.2020 10:37
+21 Підлога Маккартні
показати весь коментар25.06.2020 10:33
+17 михаил кобзарь
показати весь коментар25.06.2020 10:47
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Шож тоді казати про підводних рибалок - садисти, гарпуном, з ружжа, беззахісні рибулі.
А он кроликов своих на чердак переселяет.
Не рыбак.
мне интересно какая сволочь писала новость
у моральных уродов это назывыется - поймал рыбу.
А як що не знаєш - короп риба живуча і може без води прожити під 5 годин, окрім як оглушити з нею нічого не зробиш.
жители Черновцов дикари и неандертальцы ..и что вот этот дед хочет в ЕС ?
Кстати о птичках, а что за черт он поймал?
А що мужику ще робити було з рибою, визвати захисників тварин чи що ?
голод перемага все!