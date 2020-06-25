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Новини Відео Паводки на Західній Україні
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Мешканець Чернівців упіймав рибу на затопленому паводком Калинівському ринку. ВIДЕО

У мережі опубліковано відео, на якому мешканець Чернівців упіймав велику рибу на затопленому Калинівському ринку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, чоловік упіймав руками коропа, який невідомо як потрапив на ринок. Користувачі соцмереж стверджують, що риба виплила із Чорторийських ставків, коли ті були затоплені Прутом, що розлився.

Дивіться: У Чернівцях через паводок на Пруті затопило найбільший ринок міста: вода продовжує прибувати. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

паводок (233) риба (224) Чернівці (562)


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Топ коментарі
+32
Не поймал а зверски забил
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25.06.2020 10:37
+21
При Порошенко такого не было!!!
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25.06.2020 10:33
+17
Забил палкой.Это статья.причем на глазах детей.
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25.06.2020 10:47
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При Порошенко такого не было!!!
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25.06.2020 10:33 Відповісти
Житель Черновцов поймал рыбу на затопленном паводком Калиновском рынке - Цензор.НЕТ 695
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25.06.2020 10:36 Відповісти
это вам не фуги на рояле гонять
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25.06.2020 10:37 Відповісти
Так расцелуй его в дёсна! Вообще, к чему ты написал это?
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25.06.2020 11:20 Відповісти
гребе?
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25.06.2020 23:01 Відповісти
Не поймал а зверски забил
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25.06.2020 10:37 Відповісти
Треба було почекати поки здохне?
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25.06.2020 11:28 Відповісти
Так від старості
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25.06.2020 11:35 Відповісти
Тобто забив по звірячому, а дивиться як рибина мучиться то є гуманізм. Диванна логіка така диванна.
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25.06.2020 11:43 Відповісти
MausMikeджан, я тибе адын умный вещ скажу, но только ты не обижайся, это был сарказм, хотя я рыбак со стажем, ловил и таких но как-то без биты или палки
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25.06.2020 11:54 Відповісти
Це не є риболовля. Риба приречена, дядько просто добив шоб не мучилась.

Шож тоді казати про підводних рибалок - садисти, гарпуном, з ружжа, беззахісні рибулі.
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25.06.2020 12:13 Відповісти
Та пожартував я , хоча коли рибину вже зняв з гачка та вона вже приречена, все одно не лупашу її дрючком що б не мучилася
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25.06.2020 12:22 Відповісти
Рыбку жалко. Базарные бырыги сожрут.
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25.06.2020 10:37 Відповісти
У барыг ничего не уйдет
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25.06.2020 10:39 Відповісти
завтра продаст
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25.06.2020 11:56 Відповісти
нехило так на рынок сходил. и деньги на месте, и рыбину домой принесёт.
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25.06.2020 10:44 Відповісти
Это рыбина с рынка. Кто-то ее продавать принес, а когда случилось наводнение, потерял вместе с прочим товаром.
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25.06.2020 11:25 Відповісти
Забил палкой.Это статья.причем на глазах детей.
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25.06.2020 10:47 Відповісти
Плюс статья за воровство. Это ж карп, его кто-то принес продавать. А тут наводнение. Карп уплыл, но, увы недалеко.
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25.06.2020 11:27 Відповісти
Рыбинспекция могла бы подтянуть хотя бы на основании того что сейчас нерест и запрет.
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25.06.2020 13:20 Відповісти
Заборона ловити у власному ставку?
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25.06.2020 15:54 Відповісти
Вот этого не знаю. Но вроде ограничение распространятся даже на ставки в долгосрочной аренде.
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25.06.2020 16:38 Відповісти
Говорили я букову, сто там в ямах также знатные сомы имеются.
А он кроликов своих на чердак переселяет.
Не рыбак.
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25.06.2020 10:48 Відповісти
По перше в мене нема кроликів, качки і кури, по друге Чорторийські стави це не Прут, така риба не водиться в гірській річці. Хоча я в Чорторию вожу свою малечу годувати лебедів.
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25.06.2020 11:10 Відповісти
Если это видео увидят за бугром маленькие дети или активисты из общества защиты природы Украинцев будут считать варварами (Мы то привычные нас такое видео не коробит или как ????
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25.06.2020 10:52 Відповісти
Да перестаньте, можно подумать в европах карпов, коров, свиней и прочую живность в декоративных целях разводят
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25.06.2020 11:06 Відповісти
Біндеровец жорстоко забив руськогаварящего карпіка, тільке за те що той хтів плити до криму на парад
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25.06.2020 11:11 Відповісти
этот придурок моральный урод.
мне интересно какая сволочь писала новость
у моральных уродов это назывыется - поймал рыбу.
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25.06.2020 11:20 Відповісти
Я конечно все понимаю то быдло видно сразу. Можно же было если ты такой жлоб то взять рыбу, сфотографироваться а убить и сожрать где то за углом. Зачем было ето делать на глазах публики и детей которые фотографировали?
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25.06.2020 11:21 Відповісти
Зараз телефони з камерами є у кожного, чим тобі не Новий Світовий Устрій коли нічого у таємниці не залишиться
А як що не знаєш - короп риба живуча і може без води прожити під 5 годин, окрім як оглушити з нею нічого не зробиш.
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25.06.2020 12:34 Відповісти
В Європі за таке штраф або в'язниця...
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25.06.2020 11:23 Відповісти
А потом скулят - че эти лохи нас в Евросоюз не берут, фошисты, можем попросить шоб Путин "повторил"
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25.06.2020 11:32 Відповісти
Що ти хочеш від тупорилого молдавана🤔 Воно ж мамалигу ниткою ріже, бо така жеброта, що не має грошей навіть на металевого ножа та до того ж жаднюче, боїться, що мамалига може до ножа прилипнути, якщо вдасться все-таки ножа у сусіда вкрасти😁 А тут таке щастя приплило, от у нього від жадібності не тільки барахло по Пруту поплило, а й залишки мізків 😝😝😝😝😝😝😝😜
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25.06.2020 11:33 Відповісти
житель Черновцов старый жадный дегенерат убил беспомощного карпа ...Пипец вот она натура человека алчность и жадность ...шара на шару ..все что плохо лежит ..я в шоке ...я недавно на дороге черепаху большую увидел у бардюра сантиметров 40 в диаметре ..я прошел с ней 2 киллометра что б выпустить ее на волю в ставок ...
жители Черновцов дикари и неандертальцы ..и что вот этот дед хочет в ЕС ?
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25.06.2020 11:51 Відповісти
А що він повинен був робити з карпом - повернути хазяїну ?
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25.06.2020 12:32 Відповісти
У вас що жива риба не продається на ринку чи в магазинах, ви її теж на волю випускаєте?
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25.06.2020 15:53 Відповісти
Быдло оно и есть быдло. Оно бы еще с курицей или гусем которого задавило машиной на дороге фотографировалось и детям показывало
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25.06.2020 12:06 Відповісти
А еще возмущаются, что Третьякова высказалась про некачественных людей.
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25.06.2020 12:13 Відповісти
З почином
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25.06.2020 12:30 Відповісти
"Забил палкой... при детях, живодер...." - вы *********! Ему что, за удочкой надо было бежать???
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25.06.2020 12:31 Відповісти
Конечно живодер и садист...То ли дело двойник с живцом у судака или окуня аккуратно хирургическим инструментом обратно затолкать в желудок, потом вытянуть и поместить в садок, чтобвы пожил до ухи..
Кстати о птичках, а что за черт он поймал?
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25.06.2020 12:38 Відповісти
Що за соплі у темі, "бидло", "дегенерат" та інш.? А хто тоді ті хто на рибу з підводною рушницей полюють, садисти ?

А що мужику ще робити було з рибою, визвати захисників тварин чи що ?
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25.06.2020 12:37 Відповісти
МНСників на гвинтокрилах і відпустити її в море!
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25.06.2020 12:47 Відповісти
навіть не маю сумніву, хто на відео виглядає більшою твариною!!!!!
голод перемага все!
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25.06.2020 13:17 Відповісти
Мені Цензор подобається, що немає цензури, але дане відео необхідно видалити. Діти можуть подивитися, жінки вразливі... Я сам рибалка, але таке чинити на очах у дітей...
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25.06.2020 13:26 Відповісти
Мені Цензор подобається, що немає цензури, але дане відео необхідно видалити. Діти можуть подивитися, жінки вразливі... Я сам рибалка, але таке чинити на очах у дітей...
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25.06.2020 13:27 Відповісти
Так само ці гібони вирубують/крадуть ліси, та виймають/крадуть річкове каміння, щоб потім палками на очах дітей вбивати рибу, яку можна було б просто руками взяти спокійно з повагою до своєї їжі, а не отримати негативну енергію смерті та страждання, дикунам цього в принципі не зрозуміти !
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25.06.2020 13:42 Відповісти
"отримати негативну енергію смерті та страждання" - таке міг сказати тільки дуже вчений з дуже високою освітою, мабуть трускавецькі курси.
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25.06.2020 14:26 Відповісти
Цікаво яка б реакція влади і суспільства була якби схожий рибак так ловив рибу перед дітьми у одній з країн ЄС?
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25.06.2020 15:24 Відповісти
Вони б цього не итримали.
Мешканець Чернівців упіймав рибу на затопленому паводком Калинівському ринку - Цензор.НЕТ 5857
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25.06.2020 15:31 Відповісти
А вуханистих єврокажанів там не наловили?
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25.06.2020 16:19 Відповісти
Кожного дня впевнююся в тому, що "пощастило" народитися в краю неляканих ідіотів.... В них вода будинки зносить і заливає, а вони коропа палками забивають. Дикуни, ****!
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25.06.2020 16:19 Відповісти
Він неправильно зробив. Треба було рибу на асфальти бити власною головою догори ногами. Тоді риба смачніше. Ділетант.
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25.06.2020 16:22 Відповісти
редкие недоумки
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25.06.2020 17:25 Відповісти
в Штатах-Европе рыбу могли бы просто отпустить в безопасном месте, но в Украине у дикой природы почти нет шансов, за редким исключением.. жлобы умеют жЫть..(
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25.06.2020 22:38 Відповісти
"Герой".
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26.06.2020 00:38 Відповісти
 
 