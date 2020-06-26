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Кіберполіція заблокувала незаконну діяльність 20 онлайн-обмінників. ФОТО

Правоохоронці викрили протиправну діяльність групи осіб, які організували діяльність онлайн-обмінників і надавали незаконні послуги.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент кіберполіції.

Кіберполіція заблокувала незаконну діяльність 20 онлайн-обмінників 01

Кіберполіція встановила, що троє жителів Полтавщини організували злочинну схему з надання послуг щодо легалізації грошових коштів, здобутих злочинним шляхом. А саме грошей, отриманих від хакерських атак на міжнародні компанії, поширення шкідливого програмного забезпечення, викрадення грошових коштів із банківських рахунків іноземних компаній і громадян. Крім цього, пропонували обмін заборонених до обігу в Україні електронних грошей.

Для надання зазначених послуг фігуранти розробили близько 20 онлайн-обмінників. Також розміщували оголошення на спеціалізованих форумах у мережі "Darknet". Встановлено, що впродовж 2018-2019 років зловмисники за допомогою онлайн - сервісів зробили операцій на суму близько 42 мільйонів доларів у декількох криптовалютах.

Кіберполіція заблокувала незаконну діяльність 20 онлайн-обмінників 02

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання фігурантів та в офісних приміщеннях. За результатами вилучено комп'ютерну техніку, зброю, боєприпаси та грошові кошти в сумі понад 200 тис. доларів. Під час попереднього огляду вилученої техніки кіберполіцейські виявили цифрові докази злочинної діяльності фігурантів.

Кіберполіція заблокувала незаконну діяльність 20 онлайн-обмінників 03

Кіберполіція заблокувала незаконну діяльність 20 онлайн-обмінників 04

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч.2 ст. 200 (Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) і ч.2 ст.209 (легалізація (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Підозрюваним загрожує до 8 років ув'язнення.

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26.06.2020 18:57 Відповісти
Заблокировали б лучше вьетнамский обмен 7 километра.
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26.06.2020 18:57 Відповісти
Полная галиматья. Это не сфера СБУ!!! СБУ полностью самоустранилось от своих прямых обязанностей. СБУ абсолютно, как минимум бесполезная структура, которую мы задаром кормим. Помню, как в 2014 году пошли митинги на Донбассе. Можно было элементарно переловить путинских наемышей и все бы сразу захлохло бы. Звонили в СБУ, говорим, стоят на площади и со сцены призывают к свержению Конституционного строя. А в ответ, мы знаем, там наши сотрудники, состава преступления НЕТ. Это все что нужно знать про это СБУ.
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26.06.2020 22:54 Відповісти
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29.06.2020 22:55 Відповісти
 
 