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Киберполиция заблокировала незаконную деятельность 20 онлайн-обменников. ФОТО

Правоохранители разоблачили противоправную деятельность группы лиц, которые организовали деятельность онлайн-обменников и предоставляли незаконные услуги.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент киберполиции.

Киберполиция заблокировала незаконную деятельность 20 онлайн-обменников 01

Киберполиции установила, что трое жителей Полтавщины организовали преступную схему по предоставлению услуг по легализации денежных средств, добытых преступным путем. А именно денег, полученных от хакерских атак на международные компании, распространения вредоносного программного обеспечения, похищение денежных средств с банковских счетов иностранных компаний и граждан. Кроме этого, предлагали обмен запрещенных к обороту в Украине электронных денег.

Для предоставления указанных услуг фигуранты разработали около 20 онлайн-обменников. Также размещали объявления на специализированных форумах в сети "Darknet". Установлено, что на протяжении 2018-2019 годов злоумышленники с помощью онлайн - сервисов совершили операций на сумму около 42 миллионов долларов в нескольких криптовалютах.

Киберполиция заблокировала незаконную деятельность 20 онлайн-обменников 02

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Правоохранители провели обыски по местам проживания фигурантов и в офисных помещениях. По результатам изъята компьютерная техника, оружие, боеприпасы и денежные средства в сумме более 200 тыс. долларов. Во время предварительного осмотра изъятой техники киберполицейских обнаружили цифровые доказательства преступной деятельности фигурантов.

Киберполиция заблокировала незаконную деятельность 20 онлайн-обменников 03
Киберполиция заблокировала незаконную деятельность 20 онлайн-обменников 04

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 200 (Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) и ч.2 ст.209 (легализация (отмывание) средств, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым грозит до 8 лет заключения.

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https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b0%d1%81%d1%84%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d1%82.html Большая стройка» Зеленского: асфальт на дороги закупают по двойной цене - Deutsche Welle Июнь 26, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b0%d1%81%d1%84%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d1%82.html#comments Комментарии: 1 https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b0%d1%81%d1%84%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d1%82.html Киберполиция заблокировала незаконную деятельность 20 онлайн-обменников - Цензор.НЕТ 4582 Владимир Зеленский хочет стать президентом, после которого «в Украине появятся дороги». На их строительство из бюджета выделяют рекордные суммы.https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b0%d1%81%d1%84%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d1%82.html#more-106812 Читать далее
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26.06.2020 18:57 Ответить
Заблокировали б лучше вьетнамский обмен 7 километра.
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26.06.2020 18:57 Ответить
Полная галиматья. Это не сфера СБУ!!! СБУ полностью самоустранилось от своих прямых обязанностей. СБУ абсолютно, как минимум бесполезная структура, которую мы задаром кормим. Помню, как в 2014 году пошли митинги на Донбассе. Можно было элементарно переловить путинских наемышей и все бы сразу захлохло бы. Звонили в СБУ, говорим, стоят на площади и со сцены призывают к свержению Конституционного строя. А в ответ, мы знаем, там наши сотрудники, состава преступления НЕТ. Это все что нужно знать про это СБУ.
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26.06.2020 22:54 Ответить
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29.06.2020 22:55 Ответить
 
 