Киберполиция заблокировала незаконную деятельность 20 онлайн-обменников. ФОТО

Правоохранители разоблачили противоправную деятельность группы лиц, которые организовали деятельность онлайн-обменников и предоставляли незаконные услуги.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент киберполиции.

Киберполиции установила, что трое жителей Полтавщины организовали преступную схему по предоставлению услуг по легализации денежных средств, добытых преступным путем. А именно денег, полученных от хакерских атак на международные компании, распространения вредоносного программного обеспечения, похищение денежных средств с банковских счетов иностранных компаний и граждан. Кроме этого, предлагали обмен запрещенных к обороту в Украине электронных денег.

Для предоставления указанных услуг фигуранты разработали около 20 онлайн-обменников. Также размещали объявления на специализированных форумах в сети "Darknet". Установлено, что на протяжении 2018-2019 годов злоумышленники с помощью онлайн - сервисов совершили операций на сумму около 42 миллионов долларов в нескольких криптовалютах.

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Правоохранители провели обыски по местам проживания фигурантов и в офисных помещениях. По результатам изъята компьютерная техника, оружие, боеприпасы и денежные средства в сумме более 200 тыс. долларов. Во время предварительного осмотра изъятой техники киберполицейских обнаружили цифровые доказательства преступной деятельности фигурантов.





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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 200 (Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) и ч.2 ст.209 (легализация (отмывание) средств, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым грозит до 8 лет заключения.