Операция "Паутина": киберполицейские разоблачили злоумышленников, которые развращали детей и распространяли порноконтент. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Киберполицейские разоблачили злоумышленников, которые развращали детей и распространяли порноконтент. Фигуранты действовали в разных регионах страны. К преступной деятельности четверо фигурантов привлекли 8 малолетних детей. Изъято около 6 Тб противоправного контента.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

Во время профилактической операции под условным названием "Паутина", направленной на противодействие распространению в сети Интернет порнографической продукции, в том числе с участием детей, киберполицейских вместе со следователями провели 54 обыска в разных областях Украины. По результатам разоблачены лица, которые изготавливали и распространяли противоправный контент.

В частности на Волыни киберполицейские под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №4 задокументировали противоправную деятельность мужчины, 1992 года рождения, который с 2017 года развращал мальчика 2004 года рождения. Свои действия злоумышленник снимал на мобильный телефон. Созданный противоправный контент распространял на форумах в DarkNet. Сейчас фигуранту объявлено о подозрении по ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и ст. 153 (Сексуальное насилие) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения - содержание под стражей.

В Винницкой области разоблачен мужчина, 1976 года рождения, который совершал развратные действия в отношении собственного малолетнего ребенка и снимал все на камеру. Далее порноконтент распространял в общем доступе сети Интернет.

Кроме этого, в Днепропетровской области разоблачен злоумышленник, который скрывался от органов предварительного расследования в городе Харьков. Мужчина подозревается в изготовлении и распространении порноконтента с малолетними.

К преступной деятельности он привлек двух женщин, которые предоставляли собственных детей, 2006, 2008, 2009 и 2010 годов рождения для создания фото и видео сексуального характера. Горе-матерей задержали еще в декабре прошлого года. Организатору преступной деятельности объявлено о подозрении по ст. 152 (Изнасилование) и ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины, а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 161 тыс. гривен.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Житель Волыни насиловал своего несовершеннолетнего крестника, снимал это на камеру и продавал в интернете. ФОТОрепортаж

На Черниговщине разоблачили 28-летнего жителя г. Бахмач, который создавал и распространял на закрытых форумах и веб-ресурса изображения порнографического характера с участием своей родственницы 2014 года рождения.

Также проведены соответствующие мероприятия в Херсонской, Кировоградской, Львовской, Закарпатской, Одесской, Запорожской, Тернопольской и Ривненской областях. По результатам разоблачены лица, которые занимались распространением детской порнографии в сети Интернет.

По месту проживания всех злоумышленников проведены обыски совместно со следственными подразделениями Национальной полиции Украины и сотрудниками прокуратуры. Изъяты носители информации, на которых хранятся файлы с противоправным контентом - общий объем памяти 5724 Гб, компьютерная техника, оптические диски, фотоальбомы, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства. Расследуются уголовные производства.



Фото: сайт Нацполиции