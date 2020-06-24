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На Днепропетровщине раскрыта группа мошенников, продававших несуществующие автомобили, - киберполиция. ВИДЕО

Сотрудники киберполиции в Днепропетровской области разоблачили организованную группу, участники которой обманывали граждан под предлогом продажи автомобилей через интернет.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Киберполиция установила, что в группировку входило 7 человек. Фигуранты размещали в сети интернет объявления о продаже автомобилей по заниженной стоимости или в кредит от имени известных компаний и официальных дистрибьюторов.

Основным условием продажи автомобилей была предоплата в сумме от 30% стоимости автомобиля. Деньги пострадавшие перечисляли на подконтрольные фигурантам счета или непосредственно отдавали в офисных помещениях, специально арендуемых участниками группы. Деятельность таких офисов зафиксирована в Днепре, Павлограде, Каменском и Бердянске.

Сотрудники офисов уверяли клиентов в законности заключения договоров купли-продажи автомобилей, бланки которых изготавливались непосредственно в указанных офисах. После получения предоплаты злоумышленники придумывали разные причины для отсрочки передачи автомобиля клиенту. После чего исчезали и открывали новые офисы.

Преступная группа действовала с февраля 2019 года. Предварительно установлено, что фигуранты обманули более 150 человек на общую сумму около 12,5 млн гривен.

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Полицейские провели 15 санкционированных обысков в мошеннических офисах и по местам проживания членов группировки. По результатам изъята компьютерная техника, бланки, подписанные фиктивные договоры, печати и платежные карты.

Пятеро участников задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, им объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

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Автор: 

мошенничество (1224) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) киберполиция (327) Днепропетровская область (3962)


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Та то фігня, я знаю одного Криворіжського хлопця, так той, мільйонам лохів не існуючу країну із серіалу продав
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24.06.2020 17:36 Ответить
Нашим людям надо учиться . Шара для некоторых религия . Иногда жаль мошенников , а не слабоумных .
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24.06.2020 17:43 Ответить
Пока живут на свете дураки,
Обманом жить нам, стало быть, с руки (с)
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24.06.2020 18:01 Ответить
Обычное мошенничество.
Причем тут киберполиция?
Вот если бы: "киберполицейские задержали киберводителя за управление киберавтомобилем в состоянии киберопьянения"...тода да...
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24.06.2020 18:39 Ответить
 
 