На Днепропетровщине раскрыта группа мошенников, продававших несуществующие автомобили, - киберполиция. ВИДЕО

Сотрудники киберполиции в Днепропетровской области разоблачили организованную группу, участники которой обманывали граждан под предлогом продажи автомобилей через интернет.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Киберполиция установила, что в группировку входило 7 человек. Фигуранты размещали в сети интернет объявления о продаже автомобилей по заниженной стоимости или в кредит от имени известных компаний и официальных дистрибьюторов.

Основным условием продажи автомобилей была предоплата в сумме от 30% стоимости автомобиля. Деньги пострадавшие перечисляли на подконтрольные фигурантам счета или непосредственно отдавали в офисных помещениях, специально арендуемых участниками группы. Деятельность таких офисов зафиксирована в Днепре, Павлограде, Каменском и Бердянске.

Сотрудники офисов уверяли клиентов в законности заключения договоров купли-продажи автомобилей, бланки которых изготавливались непосредственно в указанных офисах. После получения предоплаты злоумышленники придумывали разные причины для отсрочки передачи автомобиля клиенту. После чего исчезали и открывали новые офисы.

Преступная группа действовала с февраля 2019 года. Предварительно установлено, что фигуранты обманули более 150 человек на общую сумму около 12,5 млн гривен.

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Полицейские провели 15 санкционированных обысков в мошеннических офисах и по местам проживания членов группировки. По результатам изъята компьютерная техника, бланки, подписанные фиктивные договоры, печати и платежные карты.

Пятеро участников задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, им объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

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