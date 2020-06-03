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Новости Силовики
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Группа мошенников, продававших несуществующие автомобили, раскрыта в Запорожской области, - киберполиция

Группа мошенников, продававших несуществующие автомобили, раскрыта в Запорожской области, - киберполиция

В Запорожской области правоохранители разоблачили преступную деятельность группы мошенников, которые занимались продажей несуществующих автомобилей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киберполиции.

В состав преступной группы входили двое мужчин и женщина, жители города Васильевка Запорожской области.

Установлено, что указанные лица размещали объявления на известной интернет-площадке о продаже несуществующих автомобилей. Во время переписки или телефонного разговора с покупателями участники группы убеждали в наличии автотранспорта, при этом отмечали, что для его приобретения необходимо осуществить частичную или полную предоплату, в связи с заниженной стоимостью транспорта.

После осуществления предоплаты объявления с вебсайта удалялись, а пострадавших - блокировали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Раскрыта группа мошенников, которая под видом продажи медицинских масок обманула граждан на 2 млн грн, - киберполиция

Таким образом фигурантам удалось обмануть более 20 человек. Сумма нанесенного ущерба устанавливается.

Правоохранители провели обыски по местам проживания злоумышленников. По результатам изъято технику и другие вещественные доказательства.

Продолжается расследование уголовного производства по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. После проведения экспертиз будет решаться вопрос об объявлении подозрения.

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Автор: 

мошенничество (1218) правоохранительные органы (2968) силовики (2797) Запорожская область (3052) киберполиция (327)


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Топ комментарии
+3
И шо они на этом заработали? Я знаю чуваков, которые уже седьмой год МВФ-у несуществующие реформы впаривают. Вот это по существу.
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03.06.2020 20:43
+2
Скоріше за все OLX.
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03.06.2020 22:19
+1
Сумма нанесенного ущерба устанавливается, и правоохранители провели обыски по местам проживания злоумышленников. По результатам изъято технику и другие вещественные доказательства, а за деньги ни слова, без лоха и жизнь плоха.
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03.06.2020 20:48
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И шо они на этом заработали? Я знаю чуваков, которые уже седьмой год МВФ-у несуществующие реформы впаривают. Вот это по существу.
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03.06.2020 20:43 Ответить
Увага #хаштек# для кібераферістів:ПРОПОЗИЦІЇ ДЕРЖПОСАД У НЕТИ, ПРАЇСЛИСТ, ГАРАНТІЇ ПОВАЖНИХ ЛЮДЕЙ + відростки гаранта.
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03.06.2020 20:46 Ответить
продаются элитные автомобили феррари, ламборжини, бугатти, мазерати, пагани......
ехать 6м трамваем до механического завода, идти вдоль забора, найти дырку, спросить Васю
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04.06.2020 10:55 Ответить
Сумма нанесенного ущерба устанавливается, и правоохранители провели обыски по местам проживания злоумышленников. По результатам изъято технику и другие вещественные доказательства, а за деньги ни слова, без лоха и жизнь плоха.
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03.06.2020 20:48 Ответить
дайте догадаюсь а интернет площадка это авториа?
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03.06.2020 22:02 Ответить
Скоріше за все OLX.
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03.06.2020 22:19 Ответить
лох.юа

Питомник, маточник и рассадник лохотрона
Это единственный дебиловатый сайт на котором такое возможно. Есть ведь способы КАК уберечь людей от лохотрона, но зачем это гнидам с лох.юа?
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03.06.2020 23:27 Ответить
Кіберполиции спасибо, граждан кидают не только на автомобилях, а на всем , на чем только можно, иногда лишая людей последних денег. Ця тема важкувата в плані доказів,і поліція неохоче займається , тут треба переписка, аудіо, скріни, речі названі своїми іменами, по типу, я тобі, такому то, перечисляю завдаток за дитячий велосипед, який ти зобов'язуєшся відправити мені в срок до, або повернути гроші і ще стільки ж як компенсацію за невиконання громадянського договору. Потім треба в суді довести що підозрюваний з самого початку " кидала", а не просто не може виконати договір А краще гроші наперед не пересилати, або пересилати стільки, скільки не жалка "на грев" на зону, бо ото буває з зони "продають" щось, наприклад нове авто, терміново
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04.06.2020 02:34 Ответить
Посади можна продавати єанухпи контори Зеленського. то чому б і авто не продавати шахраям?
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04.06.2020 05:29 Ответить
Лох-не мамонт. Лох - не вымрет.
Это ж насколько надо быть тупыми, чтобы непонятно кому после телефонного трепа бабло отправить... Да весь интернет пестрит от роликов с разоблачением мошенников. Ан нет, всегда находятся имбецилы
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04.06.2020 08:07 Ответить
как по ай пи адресу??
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04.06.2020 10:36 Ответить
 
 