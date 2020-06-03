Группа мошенников, продававших несуществующие автомобили, раскрыта в Запорожской области, - киберполиция
В Запорожской области правоохранители разоблачили преступную деятельность группы мошенников, которые занимались продажей несуществующих автомобилей.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киберполиции.
В состав преступной группы входили двое мужчин и женщина, жители города Васильевка Запорожской области.
Установлено, что указанные лица размещали объявления на известной интернет-площадке о продаже несуществующих автомобилей. Во время переписки или телефонного разговора с покупателями участники группы убеждали в наличии автотранспорта, при этом отмечали, что для его приобретения необходимо осуществить частичную или полную предоплату, в связи с заниженной стоимостью транспорта.
После осуществления предоплаты объявления с вебсайта удалялись, а пострадавших - блокировали.
Таким образом фигурантам удалось обмануть более 20 человек. Сумма нанесенного ущерба устанавливается.
Правоохранители провели обыски по местам проживания злоумышленников. По результатам изъято технику и другие вещественные доказательства.
Продолжается расследование уголовного производства по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. После проведения экспертиз будет решаться вопрос об объявлении подозрения.
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ехать 6м трамваем до механического завода, идти вдоль забора, найти дырку, спросить Васю
Питомник, маточник и рассадник лохотрона
Это единственный дебиловатый сайт на котором такое возможно. Есть ведь способы КАК уберечь людей от лохотрона, но зачем это гнидам с лох.юа?
Это ж насколько надо быть тупыми, чтобы непонятно кому после телефонного трепа бабло отправить... Да весь интернет пестрит от роликов с разоблачением мошенников. Ан нет, всегда находятся имбецилы