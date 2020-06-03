Группа мошенников, продававших несуществующие автомобили, раскрыта в Запорожской области, - киберполиция

В Запорожской области правоохранители разоблачили преступную деятельность группы мошенников, которые занимались продажей несуществующих автомобилей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киберполиции.

В состав преступной группы входили двое мужчин и женщина, жители города Васильевка Запорожской области.

Установлено, что указанные лица размещали объявления на известной интернет-площадке о продаже несуществующих автомобилей. Во время переписки или телефонного разговора с покупателями участники группы убеждали в наличии автотранспорта, при этом отмечали, что для его приобретения необходимо осуществить частичную или полную предоплату, в связи с заниженной стоимостью транспорта.

После осуществления предоплаты объявления с вебсайта удалялись, а пострадавших - блокировали.

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Таким образом фигурантам удалось обмануть более 20 человек. Сумма нанесенного ущерба устанавливается.

Правоохранители провели обыски по местам проживания злоумышленников. По результатам изъято технику и другие вещественные доказательства.

Продолжается расследование уголовного производства по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. После проведения экспертиз будет решаться вопрос об объявлении подозрения.

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