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Новости Силовики
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В Киеве блокирована мошенническая деятельность компании, имитировавшей операции на международных финансовых рынках, - киберполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве сотрудники киберполиции блокировали мошенническую деятельность компании, которая завладела деньгами граждан, имитируя операции на международных финансовых рынках.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Киберполиции установила, что компания позиционировала себя как платформа, которая предоставляет услуги по торговле акциями международных компаний. Фигуранты создали собственный сайт, на котором имитировали проведение торгов, которые в действительности не происходили. После, присваивали деньги вкладчиков.

Злоумышленники разместили два call-центра в Киеве, со штатной численностью около 40 человек. Они агитировали граждан вкладывать денежные средства.

Правоохранители провели обыск по месту расположения офиса. По результатам изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, накопители информации.

В Киеве блокирована мошенническая деятельность компании, имитировавшей операции на международных финансовых рынках, - киберполиция 01

Также смотрите: Киберполиция выявила три мошеннических call-центра, которые маскировались под службу безопасности банка. ВИДЕО

В Киеве блокирована мошенническая деятельность компании, имитировавшей операции на международных финансовых рынках, - киберполиция 02

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении фигурантам о подозрении. Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Смотрите: COVID-мошенничество: Киберполиция разоблачила дельцов, обманувших около тысячи человек на сумму 3,5 млн грн. ВИДЕО+ФОТО

Автор: 

Киев (25466) мошенничество (1216) правоохранительные органы (2967) силовики (2797) киберполиция (327)


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Топ комментарии
+10
есть в Украине законы и совсем неплохие.
осталось всего то ерунда - их выполнять, и от тут проблема...
не хочем мы, не умеем и не будем...
а потом все ети плеватели на законы прутся к избирательным урнам....
на выхлопе - вислюк.
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17.05.2020 05:10
+9
Логово мошенников сильно смахивает на оупен спэйс в котором зеленые реформаторы обещали разместить офис своего президента.
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17.05.2020 03:24
+9
Ага. Замахнулася.
Це у нас тут таке (і не лише) highly regulated, іспит складаєш, потім тебе перевіряють вздовж і впоперек, присвоюють номер, вносять в реєстр, все під compliance - кожна транзакція і кожен контакт з клієнтом.
А в Україні - роби, що хоч, пиши / кажи / обвинувачуй / вирубуй ліси / видобувай бурштин / відбирай майно / будуй, де заманеться - нічого не буде.
Піпл ведеться. Хто притомний міг нести їм свої гроші ?
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17.05.2020 04:44
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Интересное слово Мошенник.Корень-Моше,Мойша.
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17.05.2020 02:15 Ответить
Тут зустрів у мокшів таку фразу "Сінєрьільій кіряльщик" . В слові кіряльщік корінь Кірилл чи Кірей?
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17.05.2020 06:40 Ответить
У Києві блоковано шахрайську діяльність компанії, що імітувала операції на міжнародних фінансових ринках, - кіберполіція - Цензор.НЕТ 4959
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17.05.2020 20:12 Ответить
С годовщиной! Сегодня ровно 10 лет как бандеровский венок упал на голову проФФессора.
У Києві блоковано шахрайську діяльність компанії, що імітувала операції на міжнародних фінансових ринках, - кіберполіція - Цензор.НЕТ 577
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17.05.2020 20:15 Ответить
Добре пам'ятаю той день! Так довго всього кілька разів у житті сміявся.
Це монументальний мемчик!
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17.05.2020 23:25 Ответить
українською шахрай, корінь - шах.
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17.05.2020 08:03 Ответить
але десь і так теж є, бо це вони придумали фондові біржі і торгівлю незрозуміло чим де інвестори заробляють на віртуальній торгівлі віртуальними акціями при тому, що емітент з того нмає нічого і ціна коливається за нікому невідомими принципами, бо так колмусь захотілось.
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17.05.2020 08:06 Ответить
не осилил? ну ты и убогий.
наливай и пей - все понятно.
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17.05.2020 10:16 Ответить
дебільне, я це з'їв і висрав, а ти знову з'їв. і, кацприле, якщо хочеш щось сказати, то говори українською, бо ваш бидлячий тільки для матюків, а не розмовляти.
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17.05.2020 15:33 Ответить
Це вже щось нове, бо це вже ціла організація, ціль якої спрямована на крадіжки у значної кількості населення.
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17.05.2020 02:28 Ответить
таких море, то бітками пропонують торгувати, то форекс, то ще якась дурня.
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17.05.2020 08:07 Ответить
ничего нового
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17.05.2020 09:23 Ответить
...населення. Закордонного.
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17.05.2020 10:08 Ответить
Логово мошенников сильно смахивает на оупен спэйс в котором зеленые реформаторы обещали разместить офис своего президента.
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17.05.2020 03:24 Ответить
при Аликсеиче такого не было....
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17.05.2020 08:03 Ответить
Было-было
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17.05.2020 09:31 Ответить
Да, тогда не шли путём реформатора, сделавшего главную реформу - открытый офис на дороге...
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17.05.2020 10:34 Ответить
не оффис больного клована накрыли не?
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17.05.2020 03:25 Ответить
А дозвіл / реєстрація / для подібних "фірм" не потрібні ?
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17.05.2020 04:15 Ответить
Vedana, Ви про закон зараз? - де ви його бачіли в Украіні?
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17.05.2020 04:23 Ответить
Ага. Замахнулася.
Це у нас тут таке (і не лише) highly regulated, іспит складаєш, потім тебе перевіряють вздовж і впоперек, присвоюють номер, вносять в реєстр, все під compliance - кожна транзакція і кожен контакт з клієнтом.
А в Україні - роби, що хоч, пиши / кажи / обвинувачуй / вирубуй ліси / видобувай бурштин / відбирай майно / будуй, де заманеться - нічого не буде.
Піпл ведеться. Хто притомний міг нести їм свої гроші ?
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17.05.2020 04:44 Ответить
большую часть своей жизни прожил в штатах и как то уже привык оглядываться на закон....
босяком борщаговским когда был? - та плевать я на него хотел с горы Арарат.
шо хлопцы до сих пор и с большим успехом и делают.
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17.05.2020 04:57 Ответить
Я ще зовсім не більшу.
Мамі вдома розказую: хочеш щось (образно) - мусиш взяти дозвіл, за дозвіл треба заплатити, потім тебе обов*язково перевірять, чи ти нічого не порушив. Інакше - штраф. І так скрізь.
А в Україні в цьому плані - анархія.
Починаючи від вигулу собак і паркування машин, як приклад.
Все написано, складено, прийнято, але не виконується, бо всім начхати.
А велике починається з малого.
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17.05.2020 05:04 Ответить
есть в Украине законы и совсем неплохие.
осталось всего то ерунда - их выполнять, и от тут проблема...
не хочем мы, не умеем и не будем...
а потом все ети плеватели на законы прутся к избирательным урнам....
на выхлопе - вислюк.
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17.05.2020 05:10 Ответить
А на Бруклине бывал?
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17.05.2020 06:58 Ответить
не - шо не мое то не мое....
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17.05.2020 07:05 Ответить
у вас полицейська держава, вы усе чипированы...биороботы...а у нас ВОЛЯ
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17.05.2020 08:05 Ответить
ні, якщо чесно працювати, то звичайно треба, але для того треба сталеві нерви і купу грошей, щоб офіційно отримати всі реєстрації і дозволи, а шахраям нічого не треба, тільки тільки сайт і рахунок куди бабло отримувати.
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17.05.2020 08:10 Ответить
ты смешной. Ты пробовал открыть счет, чтобы на него деньги принимать? Тебя ждет сюрприз.
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17.05.2020 19:26 Ответить
це ти смішне, жодних проблем
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18.05.2020 08:12 Ответить
Доброго дня Vedana
Так, ви праві що вимоги в нас дійсно високі, але мова йде про шахрайство. Доречі мати ліцензію не гарантує що ваш фінансовий радник або хедж фонд буде чесним, достатньо згадати Берні Медофа, або меньш відому Рашиду Самжі (aka magic lady). Мене дивує що їх знайшли
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17.05.2020 10:33 Ответить
Доброго дня
Так, не гарантує. Але на те і є внутрішній контроль, який мав би вже на початку помітити порушення. Я писала з моїх реалій (про Медофа чула, але без заглиблення в деталі - тоді у фінансах не працювала, дамочка з ВС - не пам*ятаю, щоб унас про неї писали, паралельно ще одного персонажа з Мтл знайшла, Earl Jones - до 2009-го "працював").
Мене не дивує, що їх знайшли (про Медофа не буду, в американців свої процедури). Мене дивує, що вони так довго змогли протриматися. Пяснюю тим, що це було давніше. І тим, що знаходилися такі, хто просто не виконував належним чином свою роботу (а вони завжди є). У випадку з Самжі - написано, що вона використовувала свій нотарський трастовий рахунок (нотарі мусять звітувати серйозно в Chamber of Notaries, не знаю, як в ВС), а Джоунс - свій персональний в РБС і йому за стільки років не додумалися не те, що запропонувати, а вимагати відкрити бізнесовий рахунок, як належить. Пишуть, що він ніколи не був зареєстрований у жодному securities regulator. ???
З іншого боку, ідеальних систем, які б давали 100%-ву гарантію - нема. Щоразу вводяться поправки після чергового скандалу.
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17.05.2020 21:45 Ответить
Медоф був дуже крутий, бо він зміг робити свою аферу протягом кількох десятеліть, і якби не фінансова криза 2008, була йомовірність що його б не спіймали. Більш того, на нього писали декілька разів до SEC та ще кудись що його діяльність має певні ознаки шахрайства, бо неможливо мати такі вдалі інвестиції, але SEC проігнорував. Більш того, Берні якось робив промови, та сказав що зараз неможливо створити аферу через велику кількість контролю та регуляторів - він як насміхався над усіма. Так, звичайно він крімінал, але у моєму розумінні SEC теж треба було притягнути до відповідальності.
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18.05.2020 09:55 Ответить
Сорок человек персонала. И что же вы думаете, без банковской системы здесь обошлось при таком обороте? У нас еще очень много банков, чтобы государство могло их жестко контролировать, о чем здесь столько сожалений, от силы - двадцать, и лишение лицензии при малейшем нарушении. Это ж надо, народ ведется на торговлю акциями с рук.
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17.05.2020 06:01 Ответить
В Украине никогда не было рынка акций. Была прихватизация. Все скрывают свою прибыль, и вложиться в акции чтобы получать дивиденды, не возможно. В правовом плане дикое поле, вот евробляхи вроде бы есть. А в законе их нет.
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17.05.2020 07:07 Ответить
Да это тогда надо всех соросят из власти и Рады пересажать.
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17.05.2020 07:25 Ответить
соросят пересажать, а на их место путенят из Тамбова или Саратуфа пригласить...
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17.05.2020 08:07 Ответить
А толку?
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17.05.2020 08:41 Ответить
ну что скажешь... молодцы... но хочется вспомнить инспектора патрульной полиции Днепра Водопянова, который так и не смог выучить Закон "О дорожном движении", но заучил п.2.1 ПДД...

Так вот...
Согласно п.2.1 ПДД водитель должен иметь при себе удостоверение водителя, регистрационный документ на транспортное средство и полис страхования.
Однако, согласно ст. 16 Закона "О дорожном движении", водитель обязан иметь при себе и по требованию полицейского предъявлять для проверки удостоверение водителя, регистрационный документ на транспортное средство, а в случаях, предусмотренных законом, - страховой полис.
В соответствии с ч. 2 ст. 21 Закона "Об обязательном страховании" контроль за наличием полиса страхования осуществляется полицией при составлении протоколов о нарушениях правил дорожного движения и оформлении материалов ДТП.
При этом нарушения Правил дорожного движения должны быть подтверждены доказательствами.
Когда полицейский не имеет права требовать для проверки полис страхования - если водитель не нарушал правила дорожного движения и не является участником ДТП.
Поэтому, уважаемые водители, не уважайте полицыянтов, нарушающих Ваши гражданские права по свободному передвижению и никогда не выполняйте незаконных требований полицейских... всегда требуйте видеодоказательств, документы на приборы фиксации, которые используют эти горе-полициянты, и т.п. надо, чтобы они служили народу Украины, а не доили народ...
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17.05.2020 08:32 Ответить
да... так этот водопянов, остановив машину и не приведя ничего в доказательство основания для остановки, просто скрылся со своим напарником, отъехав 300 метров... и все это записано на смартфон... очень хочется пожелать... просто пожелать...
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17.05.2020 08:34 Ответить
водопянов нарушил ст. 16 Закона "О дорожном движении"

В соответствии с ч. 2 ст. 21 Закона "Об обязательном страховании" контроль за наличием полиса страхования осуществляется полицией при составлении протоколов о нарушениях правил дорожного движения и оформлении материалов ДТП.
При этом нарушения Правил дорожного движения должны быть подтверждены доказательствами.
При этом он не имел право требовать полис - Когда полицейский не имеет права требовать для проверки полис страхования - если водитель не нарушал правила дорожного движения и не является участником ДТП.
интересно, понесет ли он наказание за нарушение Закона?
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17.05.2020 08:38 Ответить
Люблю с ними поговорить, часто мне звонят))
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17.05.2020 08:40 Ответить
и если отказываешь, начитают нервничать.
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17.05.2020 12:18 Ответить
форекс клуб или что это за фирма?
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17.05.2020 08:48 Ответить
они несли полный бред. мол никакой не форекс, реальные товары. и тут понеслась - нефть, газ, пшеница, металл. но когда я услышал золото и алмазы меня пробило на ха-ха.
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17.05.2020 12:22 Ответить
Судя по офису, дела у этих напёрсточников шли неплохо.
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17.05.2020 08:49 Ответить
Общался недавно с одним психиатром, что лечил индивидуумов, которые торговали на Форексе без подключения к сети.
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17.05.2020 09:08 Ответить
мне звонили два раза, предлагали торговать деньгами,
первый раз парень, попросил у него продать базу успешных продавцов,
второй раз девушка, от неё я тоже не добился, чтобы она
что нибудь продала, но по разговору думаю могла бы,
но наверное не решилась, а я был на работе и времени не было
убалтывать её,
короче накрыли далеко не организаторов,
это просто передел рынка лохотронов
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17.05.2020 09:36 Ответить
А МВФ хіба не шахраї? Читайте «Исповедь экономического убийцы» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. Confessions of an Economic Hit Man) - полубіографічна книга https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81 Джона Перкінса .
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17.05.2020 09:50 Ответить
"мы щас это..
евробонды на Японию гоним.."

У Києві блоковано шахрайську діяльність компанії, що імітувала операції на міжнародних фінансових ринках, - кіберполіція - Цензор.НЕТ 6343
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17.05.2020 13:09 Ответить
Оччень интересная статья
В Киеве задержали неизвестно кого
неизвестно за что
непонятно где...
Если через неделю обратиться в полицию и задать вопрос
Как там дело неизвестно кого и за что...
Наверное сразу на дурку отправят
как совсем поЗеленевшего
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17.05.2020 17:21 Ответить
А у них по жизні ніколи ніякої конкретики.Я взагалі не сприймаю їхні "досягнення" як ефективну правоохоронну діяльність.Імітація, бюджет освоювати ж треба.
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17.05.2020 17:49 Ответить
на вид - типичный опенспейс с вайтишниками. "Заробитки вид злочыннои дияльности сягали близько 40 тыс доларив" - это для такой конторы вообще ни о чем.
Итого - кого поймали - непонятно, что там происходило - неизвестно, железо как обычно изъяли и отправили "на экспертизу" с концами.
Кто-то не заплатил Авакову, похоже.
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17.05.2020 19:37 Ответить
 
 