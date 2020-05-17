В Киеве блокирована мошенническая деятельность компании, имитировавшей операции на международных финансовых рынках, - киберполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве сотрудники киберполиции блокировали мошенническую деятельность компании, которая завладела деньгами граждан, имитируя операции на международных финансовых рынках.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Киберполиции установила, что компания позиционировала себя как платформа, которая предоставляет услуги по торговле акциями международных компаний. Фигуранты создали собственный сайт, на котором имитировали проведение торгов, которые в действительности не происходили. После, присваивали деньги вкладчиков.

Злоумышленники разместили два call-центра в Киеве, со штатной численностью около 40 человек. Они агитировали граждан вкладывать денежные средства.

Правоохранители провели обыск по месту расположения офиса. По результатам изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, накопители информации.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении фигурантам о подозрении. Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

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