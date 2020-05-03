COVID-мошенничество: Киберполиция разоблачила дельцов, обманувших около тысячи человек на сумму 3,5 млн грн. ВИДЕО+ФОТО

Сотрудники киберполиции разоблачили сеть мошенников, которые предлагали купить средства противоэпидемической защиты и обманули около тысячи граждан на общую сумму свыше 3,5 млн грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации Нацполиции.

"Сотрудники киберполиции совместно со следователями провели мероприятия по выявлению лиц, которые используют пандемию коронавируса для совершения мошеннических действий, занимаются нелегальной торговлей средствами индивидуальной защиты, медицинскими изделиями и осуществляют противоправную деятельность в киберпространстве", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мошенники "продавали" несуществующие противоэпидемические товары, успели обогатиться более чем на 2 млн грн, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО

Отмечается, что в целом в разных областях страны было проведено 56 санкционированных обысков совместно со следственными подразделениями Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры.

"Установлено, что от преступной деятельности 40 мошенников пострадало около 1000 человек, которым был причинен ущерб на сумму свыше 3,5 миллиона гривен", - отметили в полиции.

В частности, в Днепропетровской области разоблачены две группы, которые в интернете размещали тысячи объявлений о продаже термометров, медицинских масок, антисептиков и других предметов противоэпидемической защиты. После того как они получали на счета предоплату или полную сумму за товар, объявления удаляли и переставали выходить на связь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внимание, мошенники! Коронавирус помогает аферистам создавать новые мошеннические схемы





Окончательная сумма ущерба устанавливается. Решается вопрос об объявлении злоумышленникам подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 УК (мошенничество). Им грозит до восьми лет лишения свободы.

Кроме этого, отмечают правоохранители, киберполицейские в рамках меморандумов о сотрудничестве с сайтами объявлений заблокировали более 32 тысяч фейковых учетных записей.