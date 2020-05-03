РУС
COVID-мошенничество: Киберполиция разоблачила дельцов, обманувших около тысячи человек на сумму 3,5 млн грн. ВИДЕО+ФОТО

Сотрудники киберполиции разоблачили сеть мошенников, которые предлагали купить средства противоэпидемической защиты и обманули около тысячи граждан на общую сумму свыше 3,5 млн грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации Нацполиции.

"Сотрудники киберполиции совместно со следователями провели мероприятия по выявлению лиц, которые используют пандемию коронавируса для совершения мошеннических действий, занимаются нелегальной торговлей средствами индивидуальной защиты, медицинскими изделиями и осуществляют противоправную деятельность в киберпространстве", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом в разных областях страны было проведено 56 санкционированных обысков совместно со следственными подразделениями Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры.

"Установлено, что от преступной деятельности 40 мошенников пострадало около 1000 человек, которым был причинен ущерб на сумму свыше 3,5 миллиона гривен", - отметили в полиции.

В частности, в Днепропетровской области разоблачены две группы, которые в интернете размещали тысячи объявлений о продаже термометров, медицинских масок, антисептиков и других предметов противоэпидемической защиты. После того как они получали на счета предоплату или полную сумму за товар, объявления удаляли и переставали выходить на связь.

Окончательная сумма ущерба устанавливается. Решается вопрос об объявлении злоумышленникам подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 УК (мошенничество). Им грозит до восьми лет лишения свободы.

Кроме этого, отмечают правоохранители, киберполицейские в рамках меморандумов о сотрудничестве с сайтами объявлений заблокировали более 32 тысяч фейковых учетных записей.

Лохи живучі і ніколи не вимруть.
03.05.2020 08:43 Ответить
03.05.2020 09:10 Ответить
Пока живут на свете дураки...(с)
03.05.2020 08:46 Ответить
Лохи живучі і ніколи не вимруть.
03.05.2020 08:43 Ответить
Without sucker and life is bad!
03.05.2020 09:06 Ответить
свидетельство этому - результаты последних выборов: 73% лохов в этой стране - есть где разгуляться!
03.05.2020 20:16 Ответить
Пока живут на свете дураки...(с)
03.05.2020 08:46 Ответить
Іhttps://m.youtube.com/watch?v=GkYs7YgdUcQ
03.05.2020 08:51 Ответить
Ця схема обдурюваня людей вже давно відома. Навіть не дивує, що шахраї використали потребу людей у ліках та медичних засобах захисту.
03.05.2020 08:47 Ответить
Шахраї вже 30 років використовують потребу людей у власній державі.
03.05.2020 09:08 Ответить
При цьому лише останній шахрай нічого не дає, а все забирає. Ви це зробили разом, зебіли.
03.05.2020 09:14 Ответить
а передостанний просто занимался реформизмом?
03.05.2020 09:17 Ответить
Передостанній ще багато чого зробив. Маю надію, що хоч ви не будете надалі шукати білого і пухнастого керівника.
03.05.2020 09:30 Ответить
ну конечно. все было потужно 144 мыролюбных реформы, 3003 мыролюбных перемирия.К стати первое винницкое перемирие свиненок устроил на второй день после начала ато.
Иди о таком реформизме вам неприятно вспоминать?
показать весь комментарий
03.05.2020 09:39 Ответить
03.05.2020 12:29 Ответить
Вот про ещё одно COVID-мошенничество: https://www.youtube.com/watch?v=igIORho7GeQ
03.05.2020 08:50 Ответить
Есть ещё одна сеть мошенников и мародеров.
Локация на Банковой, главным терпилой в них гундявый карлик. Фамилия у него начинается на Зеле заканчивается на нский.
03.05.2020 08:52 Ответить
Локация на Банковой - это заветная мечта каждого мародёра, независимо от фамилии.
03.05.2020 09:05 Ответить
Ця думка давно прийшла у вашу найрозумнішу голову?
03.05.2020 09:10 Ответить
А ви гадали що розумні думки збираються лише у вашій світлій голові?
03.05.2020 09:17 Ответить
У вашій голові не було думки, бо ви запитали у відповідь на запитання. Зазвичай так роблять лише представники народу Коломойського.
03.05.2020 09:28 Ответить
Антисемізм вам дуже пасує 😁.
03.05.2020 09:50 Ответить
Геволт!!!!!!
04.05.2020 02:17 Ответить
Не зря есть пословица - без лоха и жизнь плоха
03.05.2020 09:07 Ответить
Вище я її англійською мовою написав😊
03.05.2020 09:11 Ответить
03.05.2020 09:10 Ответить
А мародер со свинарчуками хде, во втором ряду заныкались?
03.05.2020 09:19 Ответить
Вам у цей час мародери серуть у штані!
03.05.2020 09:34 Ответить
03.05.2020 12:30 Ответить
Потрібно діяти за приципом: на видячи товару - не давай грошей. Як на ринку.
03.05.2020 09:21 Ответить
Я так і роблю, якщо пропонують одразу перерахувати гроші! Тільки оплата у Новій пошті після перевірки товару.
03.05.2020 09:26 Ответить
Мой аккаунт на олх существует столько же, сколько сам олх. И это лучшая гарантия. Отправляю с позапрошлого года только по предоплате, либо после оплаты доставки. Хорошо еще появилась возможность оплаты на олх. Иначе беда - из 10 покупателей 7 тупо морозятся после отправки. Еще 3 года назад такое встречалось очень редко, а теперь нет смысла отправлять без предоплаты - 70% что будешь забирать назад и платить за доставку. Но даже на олх платить не хотят некоторые, с такими вообще разговор один -до побачення. Никак не угадаешь, выкупят или просто отморозятся.
03.05.2020 17:20 Ответить
во время войны и эпидемии мародеров нужно уничтожать.

и мелких мародеров и тех, кто находится при власти. Бэня с его клоуном и дЕрьмаками ограбили нас намного больше.
03.05.2020 09:29 Ответить
Одужають лише ті, хто визнає свою помилку при обранні зевлади.
03.05.2020 09:32 Ответить
Порохоботы такие доверчивые
03.05.2020 09:44 Ответить
Зебіли такі при3.14жжені
03.05.2020 10:37 Ответить
А как быть с теми, кто развел всю Страну на 100 тонн гуманитарного груза??? Получается, что по мелочи разводить нельзя, а вот самолетами можно (раньше было вагонами).
03.05.2020 09:44 Ответить
На фото бубочка и 95-ый анал?
03.05.2020 10:07 Ответить
Предоплата - признак Лоха.
03.05.2020 11:55 Ответить
Признак лоха - делать заказы у новичков, которые только месяц как зарегистрировались.
03.05.2020 17:22 Ответить
Стоимость хренадцатилетнего угнанного акка на ОЛХ меньше 50 грн. Как тебе поможет старая дата регистрации? Да никак. Просто не работать по предоплате, в самом крайнем случае делать предоплату в размере почтовых услуг.
03.05.2020 19:24 Ответить
Есть олх доставка. Любой нормальный продавец отправит через нее.
03.05.2020 23:11 Ответить
COVID-шахрайство
************
А я зразу подумав, що істеричне коронобєсіє визнали шахрайською аферою. Але бачу, що до цього ще далеко, - не всіх цілей досягнуто.
03.05.2020 13:39 Ответить
С етім нужно нємєдлєнно что-то дєлать !
Малюська,-твій вихід !
COVID-шахрайство: кіберполіція викрила ділків, які обдурили близько тисячі осіб на суму 3,5 млн грн - Цензор.НЕТ 879
03.05.2020 22:45 Ответить
 
 