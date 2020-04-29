Мошенники "продавали" несуществующие противоэпидемические товары, успели обогатиться более чем на 2 млн грн, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО

Служба безопасности Украины разоблачила группу мошенников, которые через интернет осуществляли продажу несуществующих у них товаров противоэпидемического назначения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В рамках ранее начатого уголовного производства сотрудники спецслужбы установили, что организовали противоправный "бизнес" двое жителей Киева и Бахмута. Они размещали в сети объявление о продаже защитных масок, респираторов и других средств индивидуальной защиты по более низким ценам, чем в торговых сетях. Обязательным условием доставки товара была стопроцентная предоплата. Получив деньги, злоумышленники удаляли информацию и блокировали мобильные номера.

Для предоставления интернет-соглашениям легального вида участники группы использовали данные действующих коммерческих структур, но с измененными реквизитами для оплаты. По оперативной информации, с конца марта мошенники успели обогатиться на более чем 2 миллиона гривен. Среди обманутых покупателей были медицинские учреждения, коммерческие структуры и рядовые граждане со всех регионов Украины.

Во время обысков в помещениях двух фигурантов дела в Киеве и Бахмуте правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, печати фиктивных предприятий, деньги, вероятно добытые преступным путем, а также черновые записи с данными об осуществлении сделок. Изъятые предметы направлены для проведения соответствующих экспертиз, после которых будет принято решение о квалификации действий злоумышленников. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела.

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