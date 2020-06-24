На Дніпропетровщині розкрито групу шахраїв, які продавали неіснуючі автомобілі, - кіберполіція. ВIДЕО

Співробітники кіберполіції в Дніпропетровській області викрили організовану групу, учасники якої обманювали громадян під приводом продажу автомобілів через інтернет.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Кіберполіція встановила, що в угруповання входило 7 осіб. Фігуранти розміщували в мережі інтернет оголошення про продаж автомобілів за заниженою вартістю або в кредит від імені відомих компаній і офіційних дистриб'юторів.

Основною умовою продажу автомобілів була передоплата в сумі від 30% вартості автомобіля. Гроші постраждалі перераховували на підконтрольні фігурантам рахунки або безпосередньо віддавали в офісних приміщеннях, спеціально орендованих учасниками групи. Діяльність таких офісів зафіксовано в Дніпрі, Павлограді, Кам'янському та Бердянську.

Співробітники офісів запевняли клієнтів у законності укладення договорів купівлі-продажу автомобілів, бланки яких виготовлялися безпосередньо в згаданих офісах. Після отримання передоплати зловмисники вигадували різні причини для відстрочення передачі автомобіля клієнтові. Після чого зникали і відкривали нові офіси.

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Злочинна група діяла з лютого 2019 року. Попередньо встановлено, що фігуранти обдурили понад 150 осіб на загальну суму близько 12,5 млн гривень.

Поліцейські провели 15 санкціонованих обшуків у шахрайських офісах та за місцями проживання членів угруповання. За результатами вилучено комп'ютерну техніку, бланки, підписані фіктивні договори, печатки та платіжні картки.

П'ятьох учасників затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, їм оголошено про підозру за ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

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