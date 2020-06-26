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Херсонські ЗМІ відмовилися публікувати новини про візит Зеленського

Херсонські ЗМІ відмовилися публікувати новини про візит Зеленського

Херсонська ОДА не акредитувала низку місцевих ЗМІ для висвітлення візиту в регіон президента Володимира Зеленського. У відповідь видання бойкотують його візит і публікують іронічні новини або порожні сторінки.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Детектор Медіа".

Облдержадміністрація не опублікувала анонс про візит президента Зеленського, висвітлювати його поїздку запросили тільки центральні ЗМІ.

Місцеві ЗМІ оголосили бойкот візиту президента і стали публікувати сатиричні новини про перебування Зеленського в Херсоні або порожні сторінки.

Після виходу таких "новин" облдержадміністрація запросила деяких місцевих журналістів. Їх запрошували індивідуально, анонс про акредитацію не оприлюднювали.

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Херсонські ЗМІ відмовилися публікувати новини про візит Зеленського 10
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Топ коментарі
+143
херсонские журналисты - умнички! реально, красавцы!
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26.06.2020 19:43
+135
Пустой человек не заслуживает и пустых страниц.
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26.06.2020 19:39
+106
більшого знущання не зазнавав жодний президент України !!!!!

бувало всіляке, але щоб отак, ПОРОЖНІМИ СТОРІНКАМИ, то в перший раз !!!
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26.06.2020 19:58
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Не думал, что я смогу когда-либо сказать, что уважаю группу СМИ, а не просто отдельные. Уважаю херсонские СМИ. Это напомнило мне солидарность СМИ в РФ-и по блокированию информации о хаме авторе ремиксов Киркорове после оскорбления журналистки, задавшей ему вопрос. Уважаю херсонские СМИ.
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27.06.2020 04:58 Відповісти
Приїхало ВОНО- пусте місце
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27.06.2020 06:45 Відповісти
Воістину, пусте місце.... Зе****ий...
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27.06.2020 06:56 Відповісти
Молодці херсонці
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27.06.2020 07:03 Відповісти
Херсонцы то молодцы. Только зачем Зеля поперся в Херсон? Ему сельское хозяйство, как баянисту отвертка. Уж не инспектировать ли крымский канал на предмет возможности быстрой подачи воды в Крым?
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27.06.2020 09:40 Відповісти
Как говорят в Одессе Зе почти что поц!)
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27.06.2020 09:52 Відповісти
Молодець, ото сам і поспілкувався з розумною людиною)))
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27.06.2020 09:54 Відповісти
Коли президент України почне займатись своїми основними обовязками---захисту територіальної цілостності держави і міжнародними відношеннями.? Вибірали президента,а отримали хренового нач ЖЕКа.
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27.06.2020 10:24 Відповісти
хер.сонские мелкие сми)))).....жалкие и потешные.
На "думской " лехи гавчеренко тоже типа сми,размазывают "новость"))
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27.06.2020 10:25 Відповісти
хер.сонские мелкие сми)))).....жалкие и потешные.

___________________________________________
И людишки там смешные и недалекие, ну, такие,... "низкого качества"...
Да, гнида зеленая???
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27.06.2020 12:40 Відповісти
Они может быть и мелкие, но все же СМИ, а не пропагандоны на зарплате олигархов.
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27.06.2020 10:34 Відповісти
Было Бы здорово вообще перестать писать про президента, раду, кабинет министров - все равно от туда идет сплошной поток вранья. Писать про фактические действия и решения.
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27.06.2020 10:45 Відповісти
Я предполагаю, что накануне прибытия "голобородьки" херсонская ОГА инструктировала местные СМИ о текстах хвалебных и восторженных публикаций в адрес харанта и его мудрой политики....СМИ, вероятно, категорически отказались, и им запретили показываться на глаза "персоне".... Если это так, то это - позор...Такого никогда ещё не было и после смены клоунской власти никогда больше не будет....
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27.06.2020 10:52 Відповісти
...Люди в костюмах выглядят успешными. Пока не узнаешь,что они работают на людей в майках и джинсах.....
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27.06.2020 11:03 Відповісти
Молодцы
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27.06.2020 11:19 Відповісти
*****, до слез!!!!
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27.06.2020 11:23 Відповісти
Молодці!Підтримую!
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27.06.2020 15:48 Відповісти
Херсонські ЗМІ відмовилися публікувати новини про візит Зеленського - Цензор.НЕТ 8114
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27.06.2020 16:45 Відповісти
Херсонські ЗМІ відмовилися публікувати новини про візит Зеленського - Цензор.НЕТ 5795
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27.06.2020 19:09 Відповісти
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