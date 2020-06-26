Херсонські ЗМІ відмовилися публікувати новини про візит Зеленського
Херсонська ОДА не акредитувала низку місцевих ЗМІ для висвітлення візиту в регіон президента Володимира Зеленського. У відповідь видання бойкотують його візит і публікують іронічні новини або порожні сторінки.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Детектор Медіа".
Облдержадміністрація не опублікувала анонс про візит президента Зеленського, висвітлювати його поїздку запросили тільки центральні ЗМІ.
Місцеві ЗМІ оголосили бойкот візиту президента і стали публікувати сатиричні новини про перебування Зеленського в Херсоні або порожні сторінки.
Після виходу таких "новин" облдержадміністрація запросила деяких місцевих журналістів. Їх запрошували індивідуально, анонс про акредитацію не оприлюднювали.
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+106 Алекс Мышкевич
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Будь ласка, зачекайте...
На "думской " лехи гавчеренко тоже типа сми,размазывают "новость"))
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И людишки там смешные и недалекие, ну, такие,... "низкого качества"...
Да, гнида зеленая???