Херсонские СМИ отказались публиковать новости о визите Зеленского

Херсонская ОГА не аккредитовала ряд местных СМИ для освещения визита в регион президента Владимира Зеленского. В ответ издания бойкотируют его визит и публикуют ироничные новости или пустые страницы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Детектор Медиа".

Облгосадминистрация не опубликовала анонс о визите президента Зеленского, освещать его поездку пригласили только центральные СМИ.

Местные СМИ объявили бойкот визиту президента и стали публиковать сатирические новости о пребывании Зеленского в Херсоне или пустые страницы.

После выхода таких "новостей" облгосадминистрация пригласила некоторых местных журналистов. Их приглашали индивидуально, анонс об аккредитации не обнародовали.

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