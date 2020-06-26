Херсонские СМИ отказались публиковать новости о визите Зеленского
Херсонская ОГА не аккредитовала ряд местных СМИ для освещения визита в регион президента Владимира Зеленского. В ответ издания бойкотируют его визит и публикуют ироничные новости или пустые страницы.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Детектор Медиа".
Облгосадминистрация не опубликовала анонс о визите президента Зеленского, освещать его поездку пригласили только центральные СМИ.
Местные СМИ объявили бойкот визиту президента и стали публиковать сатирические новости о пребывании Зеленского в Херсоне или пустые страницы.
После выхода таких "новостей" облгосадминистрация пригласила некоторых местных журналистов. Их приглашали индивидуально, анонс об аккредитации не обнародовали.
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На "думской " лехи гавчеренко тоже типа сми,размазывают "новость"))
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И людишки там смешные и недалекие, ну, такие,... "низкого качества"...
Да, гнида зеленая???