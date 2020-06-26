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Зеленский (19024) ОГА (2386) СМИ (3761) Херсон (2657)

Херсонские СМИ отказались публиковать новости о визите Зеленского

Херсонские СМИ отказались публиковать новости о визите Зеленского

Херсонская ОГА не аккредитовала ряд местных СМИ для освещения визита в регион президента Владимира Зеленского. В ответ издания бойкотируют его визит и публикуют ироничные новости или пустые страницы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Детектор Медиа".

Облгосадминистрация не опубликовала анонс о визите президента Зеленского, освещать его поездку пригласили только центральные СМИ.

Местные СМИ объявили бойкот визиту президента и стали публиковать сатирические новости о пребывании Зеленского в Херсоне или пустые страницы.

После выхода таких "новостей" облгосадминистрация пригласила некоторых местных журналистов. Их приглашали индивидуально, анонс об аккредитации не обнародовали.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский поручил "слуге народа" Корявченкову возродить ФК "Кривбасс": "Не потому что мы с Кривбасса, просто неправильно закрывать клубы"

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Херсонские СМИ отказались публиковать новости о визите Зеленского 10


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Топ комментарии
+143
херсонские журналисты - умнички! реально, красавцы!
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26.06.2020 19:43
+135
Пустой человек не заслуживает и пустых страниц.
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26.06.2020 19:39
+106
більшого знущання не зазнавав жодний президент України !!!!!

бувало всіляке, але щоб отак, ПОРОЖНІМИ СТОРІНКАМИ, то в перший раз !!!
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26.06.2020 19:58
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Страница 3 из 3
Не думал, что я смогу когда-либо сказать, что уважаю группу СМИ, а не просто отдельные. Уважаю херсонские СМИ. Это напомнило мне солидарность СМИ в РФ-и по блокированию информации о хаме авторе ремиксов Киркорове после оскорбления журналистки, задавшей ему вопрос. Уважаю херсонские СМИ.
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27.06.2020 04:58 Ответить
Приїхало ВОНО- пусте місце
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27.06.2020 06:45 Ответить
Воістину, пусте місце.... Зе****ий...
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27.06.2020 06:56 Ответить
Молодці херсонці
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27.06.2020 07:03 Ответить
Херсонцы то молодцы. Только зачем Зеля поперся в Херсон? Ему сельское хозяйство, как баянисту отвертка. Уж не инспектировать ли крымский канал на предмет возможности быстрой подачи воды в Крым?
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27.06.2020 09:40 Ответить
Как говорят в Одессе Зе почти что поц!)
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27.06.2020 09:52 Ответить
Молодець, ото сам і поспілкувався з розумною людиною)))
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27.06.2020 09:54 Ответить
Коли президент України почне займатись своїми основними обовязками---захисту територіальної цілостності держави і міжнародними відношеннями.? Вибірали президента,а отримали хренового нач ЖЕКа.
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27.06.2020 10:24 Ответить
хер.сонские мелкие сми)))).....жалкие и потешные.
На "думской " лехи гавчеренко тоже типа сми,размазывают "новость"))
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27.06.2020 10:25 Ответить
хер.сонские мелкие сми)))).....жалкие и потешные.

___________________________________________
И людишки там смешные и недалекие, ну, такие,... "низкого качества"...
Да, гнида зеленая???
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27.06.2020 12:40 Ответить
Они может быть и мелкие, но все же СМИ, а не пропагандоны на зарплате олигархов.
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27.06.2020 10:34 Ответить
Было Бы здорово вообще перестать писать про президента, раду, кабинет министров - все равно от туда идет сплошной поток вранья. Писать про фактические действия и решения.
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27.06.2020 10:45 Ответить
Я предполагаю, что накануне прибытия "голобородьки" херсонская ОГА инструктировала местные СМИ о текстах хвалебных и восторженных публикаций в адрес харанта и его мудрой политики....СМИ, вероятно, категорически отказались, и им запретили показываться на глаза "персоне".... Если это так, то это - позор...Такого никогда ещё не было и после смены клоунской власти никогда больше не будет....
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27.06.2020 10:52 Ответить
...Люди в костюмах выглядят успешными. Пока не узнаешь,что они работают на людей в майках и джинсах.....
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27.06.2020 11:03 Ответить
Молодцы
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27.06.2020 11:19 Ответить
*****, до слез!!!!
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27.06.2020 11:23 Ответить
Молодці!Підтримую!
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27.06.2020 15:48 Ответить
Херсонські ЗМІ відмовилися публікувати новини про візит Зеленського - Цензор.НЕТ 8114
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27.06.2020 16:45 Ответить
Херсонські ЗМІ відмовилися публікувати новини про візит Зеленського - Цензор.НЕТ 5795
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27.06.2020 19:09 Ответить
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