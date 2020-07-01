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Через тимчасову зупинку "Турецького потоку" Росія збільшила транзит газу Україною

Через тимчасову зупинку

Транзит російського газу через ГТС України суттєво збільшився через зупинку "Турецького потоку" на ремонт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Оператора ГТС України.

У червні транзит газу південним маршрутом ГТС України становив 26,5 млн куб. м, що на 50% перевищує показники травня і в 4 рази більше ніж у квітні. Зростання обсягів транспортування газу пов'язане з плановою зупинкою на ремонт газопроводу "Турецький потік" з 23 по 28 червня. У цей період середній режим прокачування Трансбалканським напрямком (ГВС Орлівка) збільшився з 0,2 до 4 млн куб. м на добу.

"Це вкотре доводить, що ГТС України є важливою для забезпечення безперебійних поставок газу в країни Південної Європи. Адже розгалужена система газопроводів української ГТС робить її гнучкою, на відміну від "Турецького потоку" чи будь-якого іншого обхідного газопроводу", - сказано в повідомленні.

Від початку 2020 року, коли почав працювати "Турецький потік", "Газпром" фактично припинив повноцінне використання потужностей ГТС України для транзиту газу до Туреччини і Балкан. А залежність виключно від "Турецького потоку" несе великі ризики для країн Південної Європи, оскільки в разі його зупинки чи поломки поставки газу для цього регіону можуть бути припинені.

Читайте також: Україна щорічно втрачатиме $450 млн через "Турецький потік". Шукатимемо нові ринки, - глава Оператора ГТС Макогон

Автор: 

газ (10442) росія (65282) Турецький потік (203)


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Топ коментарі
+6
Из-за временной остановки "Турецкого потока" Россия увеличила транзит газа через Украину - Цензор.НЕТ 4541
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30.06.2020 17:10
+2
Земразі у вас всього два варіанти: або бути корабельними соснами, або стерелізуватися, щоб не народжувати на цей світ неякісних дітей! Ці варіанти надійшли вам від вибраних вами же провладних депутатів!!
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30.06.2020 17:09
+1
Из-за временной остановки "Турецкого потока" Россия увеличила транзит газа через Украину - Цензор.НЕТ 498

ЗЫ.. а путинская шаромыга баб Йуля предлагала ликвидировать "Нафтогаз"
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30.06.2020 17:16
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Земразі у вас всього два варіанти: або бути корабельними соснами, або стерелізуватися, щоб не народжувати на цей світ неякісних дітей! Ці варіанти надійшли вам від вибраних вами же провладних депутатів!!
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30.06.2020 17:09 Відповісти
Из-за временной остановки "Турецкого потока" Россия увеличила транзит газа через Украину - Цензор.НЕТ 4541
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30.06.2020 17:10 Відповісти
Там где деньги там и родина
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30.06.2020 17:13 Відповісти
Родина там-- где солнце жопу греет.
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30.06.2020 17:26 Відповісти
Из-за временной остановки "Турецкого потока" Россия увеличила транзит газа через Украину - Цензор.НЕТ 498

ЗЫ.. а путинская шаромыга баб Йуля предлагала ликвидировать "Нафтогаз"
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30.06.2020 17:16 Відповісти
Без Нафтогаза и вкусных премий маме Коболева в Америку - газ физически не может перемещаться в пространстве. Это закон.
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30.06.2020 17:18 Відповісти
Человек заработал премию так что не гони. Это тебе не гомно отсасывать тут голова нужна!
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30.06.2020 18:09 Відповісти
Дак це ж кремлєбот. Вони ще й досі не відійшли після того що з ними зробив Коболєв
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01.07.2020 00:24 Відповісти
Нафтогаз - паразитирующая прокладка. Всё верно Юля говорит
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30.06.2020 17:34 Відповісти
А причём Нафтогаз к ГТС Украины
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30.06.2020 18:16 Відповісти
напомню, что до 31.12.2019г "УкртТрансГаз"(сейчас самостоятельное предприятие "ГТС") входил в состав Нафтогаза в качестве аффилированного и подотчетного Нафтогазу предприятия.. а ликвидация Нафтогаза и его дочек это был замысел бабы Йули..
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30.06.2020 18:29 Відповісти
 
 