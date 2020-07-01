Через тимчасову зупинку "Турецького потоку" Росія збільшила транзит газу Україною

Транзит російського газу через ГТС України суттєво збільшився через зупинку "Турецького потоку" на ремонт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Оператора ГТС України.

У червні транзит газу південним маршрутом ГТС України становив 26,5 млн куб. м, що на 50% перевищує показники травня і в 4 рази більше ніж у квітні. Зростання обсягів транспортування газу пов'язане з плановою зупинкою на ремонт газопроводу "Турецький потік" з 23 по 28 червня. У цей період середній режим прокачування Трансбалканським напрямком (ГВС Орлівка) збільшився з 0,2 до 4 млн куб. м на добу.

"Це вкотре доводить, що ГТС України є важливою для забезпечення безперебійних поставок газу в країни Південної Європи. Адже розгалужена система газопроводів української ГТС робить її гнучкою, на відміну від "Турецького потоку" чи будь-якого іншого обхідного газопроводу", - сказано в повідомленні.

Від початку 2020 року, коли почав працювати "Турецький потік", "Газпром" фактично припинив повноцінне використання потужностей ГТС України для транзиту газу до Туреччини і Балкан. А залежність виключно від "Турецького потоку" несе великі ризики для країн Південної Європи, оскільки в разі його зупинки чи поломки поставки газу для цього регіону можуть бути припинені.

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